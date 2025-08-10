বাক্সা: বিটিআৰত ইউপিপিএল,বিপিএফ কোনো দলকেই বেয়া নাপায় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । সকলো ৰাজনৈতিক দলেই বিটিআৰৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাটো শুভ লক্ষণ বুলি মন্তব্য় কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰাৰ আঁৰত আছে কাৰণ । কিয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰিলে ?
আগন্তুক পৰিষদীয় নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"মোৰ বুজাবুজি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগতো আছে, প্ৰমোদ বড়োৰ লগতো আছে, অঞ্জলি বাইদেউৰ লগতো আছে; কিন্তু আমি নিৰ্বাচন অকলে খেলিম । আমি বিটিআৰত সকলো ৰাজনৈতিক দলে নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰাটোৱে বিচাৰিছো যাতে অন্য স্থানৰ দৰে বিটিআৰৰ মানুহেও অনুভৱ কৰিব পাৰে ।"
হাগ্ৰামা মহিলাৰী-প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী নিদিয়ে :
আনহাতে, এইবাৰ বিপিএফৰ মূৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে বিজেপিয়ে কোনো প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ নকৰে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে প্ৰাৰ্থী থিয় নকৰোৱাৰ সিদ্ধান্ত বিজেপিয়ে আগতেই লৈছে । মাথোঁ তেওঁলোকে কোন সমষ্টিত খেলিব সেয়া নিশ্চিত হোৱা নাই ।"
ভি চি ডি চিৰ ব্য়ৱস্থা বন্ধ কৰিব লাগে :
দেওবাৰে বাক্সা জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ২৩ নং দিহিৰা (মুকলি) পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজয় সংকল্প সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এইদৰে মন্তব্য় কৰি ভিচিডিচি ব্যৱস্থা প্ৰসংগত কয়," ভি চি ডি চিৰ বৰ্তমানৰ ব্যৱস্থাটো মানুহে ভাল পোৱা নাই । হয় ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে,নহ'লে এই ব্য়ৱস্থাটো বন্ধ কৰি দিব লাগে । বিজেপিৰ লক্ষ্য় হ'ব ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচন কৰাটো । কোনো দলৰ প্ৰতীকত হ'ব নালাগে । ভাল মানুহ ভি চি ডি চিত আহিব লাগে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বি টি আৰত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত আটাইতকৈ শক্তিশালী ভূমিকা ল'ব বিজেপিয়ে । বি টি আৰত এটা সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব লাগে যাতে বি টি আৰৰ জনসাধাৰণে শান্তিৰে বাস কৰিব পাৰে ৷" কংগ্ৰেছ দলেও বি টি আৰত নিৰ্বাচন খেলিব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সকলো দলেই নিৰ্বাচন খেলিব লাগে তেতিয়াহে এটা সুস্থিৰ চৰকাৰ গঠন হ'ব ৷
হানি ট্ৰেপিং প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কি ক'লে ?
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হানি ট্ৰেপিং প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মই মোৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছো । যিয়ে যি ষড়যন্ত্ৰই নকৰক কিয় একো কৰিব নোৱাৰে । এইবিলাক আমাৰ সংস্কৃতি নহয়, গতিকে সুধিব লাজ লাগে ।"
অখিল গগৈৰ কথাত গুৰুত্ব নিদিয়ে কোনে ?
শৃংখল চলিহা বিজেপিৰ এজেণ্ট বুলি কোৱা অখিল গগৈৰ অভিযোগ নস্যাৎ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "মোৰ সেইবিলাক মাথা মাৰিব সময় নাই । কাক উচ্ছেদ কৰিব লাগে সেয়া আমি চাইছো ।"
বি টি আৰত কেতিয়া চলিব উচ্ছেদ ?
বি টি আৰৰ উচ্ছেদ সম্পৰ্কত কথা কোৱা পৰিৱেশ এতিয়া নাই বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । তেওঁ কয় যে বিটিআৰত এটা বিশেষ সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা দিনক দিনে বৃদ্ধি পাইছে । গতিকে বড়ো ভাই সকলে কিয় ইমান বছৰ সংগ্ৰাম কৰিলে ।
খিলঞ্জীয়াৰ হাতত বন্দুক দিয়া প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে বন্দুক আমাক লাগে । বন্দুক নহ'লে দক্ষিণ শালমাৰা, মানকাচৰ কেনেকৈ থাকিব ?" সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত উপস্থিত থাকে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, উপ-সভানেত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়ো, মন্ত্ৰী ৰণজিৎ কুমাৰ দাস, বিধায়ক ফণী তালুকদাৰ ।