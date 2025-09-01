ETV Bharat / politics

দেৱৰগাঁৱত হ'ব ৱাটাৰলু যুদ্ধ ! এটা সময়ত একেডাল নলীৰে পানীৰে যোৱা খাম্পা-হাগ্ৰামা আজি সমুখ সমৰত - BTC ELECTION 2025

হাগ্ৰামা মহিলাৰীক পৰাজিত কৰিবলৈ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 1, 2025 at 4:49 PM IST

কোকৰাঝাৰ/বাক্সা: অপেক্ষাৰ অন্তত অৱশেষত ইউ পি পি এল দলৰ অন্তিমখন তালিকা প্ৰকাশ পালে ৷ দলটোৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে সোমবাৰে পুৱা গোঁসাইগাঁৱৰ ইউ পি পি এলৰ কাৰ্যালয়ত আয়োজিত এক সংবাদমেলত ছয়জনীয়া অন্তিমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷

আজি ঘোষণা কৰা প্ৰাৰ্থী কেইগৰাকীৰ ভিতৰত ৮ নম্বৰ দোতমা সমষ্টিত বি টি আৰৰ মুখ্য় কাৰ্যবাহী সদস্য় প্ৰমোদ বড়োৰ নাম ঘোষণা কৰা হৈছে । আনহাতে ১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে । একেদৰে ১৭ নম্বৰ সুবাইঝাৰ সমষ্টিত ফণীন বড়ো, ৩৫ নম্বৰ মুদৈবাৰী সমষ্টিত ৰমেশ হাজৰিকা, ৩৬ নম্বৰ হৰিশিঙা সমষ্টিত পাৰিষদ সঞ্জয় স্বৰ্গীয়াৰী আৰু ৩৯ নম্বৰ পাঁচনৈ সেৰফাঙত ৰামকৰণ গৌড়ক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে ৷

গোসাঁইগাঁৱৰ ইউ পি পি এলৰ কাৰ্যালয়ত দলৰ অন্তিমখন তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পাছত ৰাজু নাৰ্জাৰীয়ে কয়," শান্তি, প্ৰগতি আৰু উন্নয়নৰ বাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে জ্যেষ্ঠ নেতা খাম্পা বৰগয়াৰীক দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু এইবাৰ হাগ্ৰামাৰ পৰাজয় হোৱাটো নিশ্চিত। দেৱৰগাঁও সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীক পৰাজিত কৰি অশান্তি, হিংসাৰ দাবানল, এ কে-৪৭ ৰাজনীতি, বোমা বাৰুদৰ ৰাজনীতি সকলো শেষ কৰি হাগ্ৰামাক চিৰদিনৰ বাবে বিদায় দিয়া হ’ব ৷"

উল্লেখ্য যে বি টি আৰৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে দোতমা আৰু গৃহ সমষ্টি গয়বাৰীৰ পৰা, প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে দেৱৰগাঁও আৰু ১৪ নম্বৰ ছিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিৰ পৰা,কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে নিচিমা আৰু বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ৷ আনহাতে ৰঞ্জিত বসুমতাৰী আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীক দুটাকৈ সমষ্টিত টিকট দিয়াত একাংশ দলীয় কৰ্মীৰ মাজত তীব্ৰ ক্ষোভৰ সৃষ্টি হৈছে ৷

বাগানপাৰা সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী কাতিৰাম বড়োৰ মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল (ETV Bharat Assam)

কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ মনোনয়ন দাখিল :

অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিতব্য় বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ কাৰণে সোমবাৰে ইউ পি পি এল ,জি এছ পি, অবড়ো সুৰক্ষা পাৰ্টী, নিৰ্দলীয়কে ধৰি কেইবাগৰাকীও প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰে । আটাইকেইগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বাক্সা জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত নিজা নিজা সমষ্টিৰ নিৰ্বাচনী কোষত জমা দিয়ে মনোনয়ন পত্ৰ ।

২৫ নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী কাতিৰাম বড়ো , ২২ নং ককিলাবাৰী সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন ইউ পি পি এলৰ এম চি এল মণ্টু বড়ো, ২৪ নং মুছলপুৰ সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ ৰাকেশ ব্ৰহ্ম, ২৩ নং দিহিৰা সমষ্টিৰ সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাক্তন এম চি এল এ তথা জি এছ পিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনশ্যাম দাস, ২৩ নং দিহিৰা সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিকাশ পাঠকে দাখিল কৰে মনোনয়ন পত্ৰ ।

মনোনয়ন পত্ৰ দাখিল কৰি কাতিৰাম বড়োৱে কয়, "যোৱা ২০২০ চনত ২৫ নং বাগানপাৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পৰা ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছিল আৰু দ্বিতীয়বাৰ বাগানপাৰা সমষ্টিৰ পৰা নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছো ৷ যোৱা পাঁচ বছৰত প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত হোৱা বি টি চি চৰকাৰে ৰাইজৰ কাৰণে বহু কাম কৰিলে ৷ বি টি চিত মই অধ্যক্ষ হিচাপে থকা কাৰ্যকালত কোকৰাঝাৰত বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশন আৰম্ভ হৈছিল । তদুপৰি বড়ো ভাষাক চৰকাৰী সহযোগী ভাষা হিচাপে স্বীকৃতি দিয়া হয় ৷"

তেওঁ পুনৰ কয়,"২৫ নং বাগানপাৰা সমষ্টিত এইবাৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বি পি এফ দলৰ মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৱে প্ৰতিদ্বন্দ্বী হিচাপে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছে ৷" এই ক্ষেত্ৰত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী কাতিৰাম বড়োৱে কয় যে তেওঁ এইবাৰো বিজয়ী হ'ব । বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৰ কোনো গণভিত্তি নাই বুলি তেওঁ মন্তব্য় কৰে ৷ লগতে বি পি এফৰ বৰমা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্মই বাগানপাৰা সমষ্টিত কোনো উন্নয়ন কৰা নাই বুলিও তেওঁ কয় ।

