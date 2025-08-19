ETV Bharat / politics

বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বড়োৰ কি দশা হ’ব তাৰেই ভৱিষ্যদ্বাণী কৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে - HAGRAMA MOHILARY ON PRAMOD BORO

বাক্সাৰ মুছলপুৰত আশীৰ্বাদ ৰেলীত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ক'লে বিপিএফে অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব ।

BPF rally in Musalpur
মুছলপুৰত বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ ৰেলীত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 19, 2025 at 9:28 AM IST

বাক্সা : বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ইউপিপিএলে কিমানখন আসন লাভ কৰিব ? এই নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে কিয় প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগে ? এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য় কৰিছে বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । বাক্সাৰ মুছলপুৰত বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি এই সন্দৰ্ভত ক'লে দলটোৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

৪০টা সমষ্টিত খেলিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছ কিহৰ ৰাষ্ট্ৰীয় দল ?

বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত কংগ্ৰেছে বিটিচিৰ আটাইকেইটা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাব লাগে বুলি মন্তব্য় কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "ৰাষ্ট্ৰীয় দল হিচাপে কংগ্ৰেছে ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিতেই টিকট দিবই লাগে । যদি বিটিচিৰ ৪০টা সমষ্টিতেই খেলিব নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে এইটো দলেই নহয় । সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলাৰ অধিকাৰ আছে ।"

মুছলপুৰত বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ ৰেলীত হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয়েই নাই :

ইউপিপিএলক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয়েই নাই । আবছু মানে ইউপিপিএল, ইউপিপিএল মানেই আবছু । কোকৰাঝাৰত ইউপিপিএলৰ কাৰ্যালয় ক'ত আছে আপোনালোকে মোক দেখুৱাব পাৰিব নে ?" দেওবাৰে ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে নিৰ্বাচনত বিপিএফে ছিংগল ডিজিট পাব বুলি কৰা প্ৰসংগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "বিটিচি নিৰ্বাচনত প্ৰমোদ বড়োৱে নিজেই ছিংগল ডিজিট পাব নে নাপায় তাত সন্দেহ আছে ।"

বিপিএফে অকলেই নিৰ্বাচন খেলিব :

বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত আন দলৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিব নে নকৰে সেই বিষয়ে মন্তব্য় কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়,"বিপিএফে অকলেই নিৰ্বাচন খেলাটো নিশ্চিত । বিপিএফৰ কাৰো লগত মিত্ৰতা নাই । জি এছ পিৰ সৈতে কথাবতৰা হৈ আছে । বৰ্তমানলৈকে চূড়ান্ত পৰ্যায়ত উপনীত হোৱা নাই ।"

ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচনৰ পোষকতা :

ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচন হ'ব লাগে বুলি মন্তব্য় কৰি তেওঁ কয়,"আমিও দাবী জনাই আহিছো । নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে বেয়া নহয় । যিহেতু বিটিচিত পঞ্চায়ত নাই, সেয়েহে ভিচিডিচি বনাব লাগে ।" তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিবলৈ সুচল হ'ব বুলিও তেওঁ মন্তব্য় কৰে ।

BPF rally in Musalpur
মুছলপুৰত বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ ৰেলী (ETV Bharat Assam)

বিপিএফ প্ৰধান তথা প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আশীৰ্বাদ ৰেলী সন্দৰ্ভত কয়, "আজি আশীৰ্বাদ ৰেলীত সকলো জনগোষ্ঠীৰ মানুহ ওলাই আহিছে বিপিএফৰ বাবে । সকলোৱে আমাক সহযোগ কৰিছে । ৰাইজে মুছলপুৰৰ ৪টা সমষ্টিত বিপিএফৰ জয় নিশ্চিত কৰিলে বুলি ক'ব পাৰো । মুছলপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বাগানপাৰা, মুছলপুৰ, দিহিৰা, ক'কলাবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে জয়ী হ'ব বিপিএফৰ ।"

আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফে পৰিষদ গঠন কৰি যুৱক-যুৱতী সকলৰ বাবে এশ কোটি টকাৰ আঁচনি ৰূপায়ণ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰে বিপিএফ প্ৰধান তথা প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । সোমবাৰে বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰত বিপিএফৰ মুছলপুৰ জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত আশীৰ্বাদ ৰেলীত অংশগ্ৰহণ কৰি তেওঁ আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচনত বিপিএফে শাসনলৈ আহিলে মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ বাবে ৫০ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে । বিপিএফ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে মুছলপুৰত বড়োলেণ্ড বিশ্ববিদ্যালয়ৰ চৌহদ নিৰ্মাণ কৰিব বুলিও তেওঁ মন্তব্য় কৰে ।‌

এই আশীৰ্বাদ ৰেলীত বিপিএফৰ কেন্দ্ৰীয় যুৱ সভাপতি ৰিঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে আদৰণি ভাষণ দিয়ে । এই কাৰ্যসূচীত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা প্ৰাক্তন বিধায়ক মনেশ্বৰ ব্ৰহ্ম, প্ৰাক্তন বিধায়কদ্বয় ক্ৰমে থানেশ্বৰ বসুমতাৰী আৰু টিজেন বসুমতাৰীকে ধৰি দলৰ নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

