প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন ভিজন, ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰি ৰাইজে আদৰিলে ওৱান মেন আৰ্মী হাগ্ৰামাক

প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন ভিজন, ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰি ৰাইজে আদৰিলে ওৱান মেন আৰ্মী হাগ্ৰামাক
২৮ খন আসনেৰে হাগ্ৰামাই চমক দিয়াৰ বিপৰীতে দোতমাত একালৰ জনপ্ৰিয় ছাত্ৰনেতা প্ৰমোদ বড়োৰ চৰম পৰাজয় ৷
Published : September 28, 2025 at 9:27 PM IST
কোকৰাঝাৰ: বি টি চি নিৰ্বাচন ২০২৫ বিজেপিৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰে মিতিৰালি কৰি চৰকাৰ চলোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন ভিজন আৰু ২৬ টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্টক ৰাইজে কেৱল প্ৰত্যাখ্যান কৰাই নহয় তচনচ কৰি পেলালে ইউ পি পি এল দলৰ স্থিতি ।
কেৱল এয়াই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাসগৃহ, অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ ইত্যাদি আঁচনিৰে ৰাইজৰ মন জিনিব খোজা বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাদুও কামত নাহিল এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ৷
বি পি এফ দলৰ হাইকমাণ্ড তথা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অকলেই অৰ্থাৎ ওৱান মেন আৰ্মীৰ ভূমিকাৰে দেখুৱাই দিলে যে তেওঁৰ কষ্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছে । যাৰ বাবে সহজ-সৰল কথনভংগীৰে জনতা জনাৰ্দনৰ আশীষত তেওঁ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে নিৰকুংশভাৱে বি টি চিত পুনৰ ৰজাৰ দৰে উজলি উঠিল । কেৱল এয়াই নহয় তেওঁ বিকিৰিত আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল ৷ বি টি আৰ বুলিলে বেয়া পোৱা হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে যে বি টি চিৰ জনগণৰ মাজত তেওঁ এতিয়াও মধ্যমণি হৈ আছে ।
হয়তো একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে বি টি চিত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজেও ভবা নাছিল হয়তো তেওঁৰ দলে যে মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰি এটা আকৰ্ষণীয় নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ঘুনুক-ঘানাক আৰম্ভ হোৱাৰ পৰাই তেওঁ অকপটভাৱে স্বীকাৰ কৰি আহিছে তেওঁৰ দল আৰ্থিক সংকটত ভূগিছে ৷ গতিকে প্ৰাৰ্থিত্ব লাগিলে ধন দিব লাগিব । এনেকৈ বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তো তেওঁ ৰাইজৰ আগত ভাষণ প্ৰসংগত নিজকে উদঙাই দি কৈছিল হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে যদিও তেল ভৰাবলৈ তেওঁৰ ধনৰ অভাৱ ঘটিছে । অৱশ্যে হেলিকপ্টাৰৰ ভাড়াটো জয়ী হোৱাৰ পিছত দিব প্ৰচাৰ সভাত মুকলি মনেৰে কৈছিল ৷ তেওঁ ৰাইজক ছয়টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল যে বিগত ১৭ বছৰ শাসন কৰাৰ সময়ছোৱাত যিখিনি কাম কৰিছিল, এই পাঁচ বছৰত তাতোকৈ দুগুণ উন্নয়নমূলক কাম কৰিব বুলি ৷ তেওঁ সৰলতাৰে প্ৰকাশ কৰিছিল ৰাইজক প্ৰতিশ্ৰুতি দি কাম কৰিব নোৱাৰিলে মনটো বেয়া লাগে বুলি ৷
ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই দাবী কৰিছিল বি টি চি নিৰ্বাচনৰ পিছত অস্ত যাব বি পি এফ দল । হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিঃশেষ হ'ব । একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিন শেষ ইত্যাদি ইত্যাদি ৷ বিভিন্ন নেতাই তেওঁক লৈ সৰৱ সমালোচনা কৰিছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বি টি চিত অশান্তি আনিছিল । কিন্তু অপ্ৰতিৰোধ্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কাৰো কথাত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাকৈ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থাকি প্ৰমাণ কৰি দিলে জনতা জনাৰ্দন ।
লক্ষণীয় কথা এয়ে যে ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োই শেহতীয়াকৈ নিজৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ লৈ পাঁচবছৰ বিধানসভালৈ এবাৰো নহা হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কোনোৱে ভোট নিদিয়ে বুলি দাবী কৰিছিল ৷ সমান্তৰালকৈ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক মই পৰাজিত কৰিম বুলি একপ্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান চলায় ৷ তাৰপিছতো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দাবী কৰা মতে পুনৰ নিজৰ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজত হোৱা বেলট পেপাৰৰ যুঁজখন তীব্ৰ আকৰ্ষণীয় আছিল । অৱশেষত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ বাৰটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত এঘাৰটা সমষ্টি নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা একালৰ জনপ্ৰিয় ছাত্ৰনেতা প্ৰমোদ বড়োই নিজেই জিলাখনৰ অন্তৰ্গত দোতমা পৰিষদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল । দোতমা মানেই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মভূমি, য’ত সাঙোৰ খাই আছে এবছুৰ অস্তিত্ব । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দোতমাৰ ৰাইজে একালৰ এবছুৰ নেতাগৰাকীক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আদৰি নল’লে ।
এবছুৰ সভাপতি দ্বীপেন বড়োই নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বি টি আৰ চুক্তি ৰূপায়ণৰ স্বাৰ্থত সংবাদ মাধ্যমত প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বধীন ইউ পি পি এল দলক মুকলিকৈ সমৰ্থন কৰিছিল । ভোটাৰ ৰাইজকো ইউ পি পি এল দলক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে সুযোগ দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছিল ৷ এবছুৰ এই আহ্বানক আওকাণ কৰি ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে হাগ্ৰামা মহিলাৰীকে ভাবিব নোৱাৰাকৈ নিৰ্বাচিত কৰি অনা কাৰ্য অসমৰ ৰাজনীতি ইতিহাসতে হয়তো বিৰল । ইয়াৰ মূল অস্ত্ৰই আছিল জনগণ ৷
বি টি চিবাসী জনতাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ প্ৰতি মৰম কিমান সেয়াই প্ৰতিপন্ন কৰিলে । নিৰ্বাচনী সভাৰ সময়ত বিভিন্ন ঠাইত লগ পোৱা জনসাধাৰণৰ এটাই কথা আছিল ‘‘আমাক টকা নালাগে, আমাক হাগ্ৰামাক লাগে ৷’’ কথামতেই কাম কৰি দেখুৱালে ৷ কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ খন আসনৰ ১১ খনেই দখল কৰিলে ৷ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিত মাত্ৰ ৫০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হ’ল ৷
বাওখুংগ্ৰী সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰভাৱশালী নেতা ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগা, ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীকো ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ।
উল্লেখযোগ্য যে, জিলাখনত ২৬ টা পৰ্যায়ৰ গণনা প্ৰক্ৰিয়াৰ আৰম্ভণিতে বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ অগ্ৰগতি পৰিলক্ষিত হয় আৰু উক্ত অগ্ৰগতিৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখি বি পি এফ দলৰ হাইকমাণ্ড হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দাবী কৰা মতে নিজেও পঞ্চমবাৰৰ বাবে দেৱৰগাঁও দখল কৰাৰ লগতে বি পি এফ দলৰ দুৰ্গ হিচাপে পৰিগণিত ১১ নং বাওঁ খুংগ্ৰী সমষ্টি বি পি এফৰ দখললৈ আহে । উক্ত সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা পাৰিষদ দনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে পঞ্চমবাৰৰ বাবে জয়ী হয় ।
কোকৰাঝাৰ মহকুমাৰ অন্তৰ্গত ১২ নং ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা পাৰিষদ দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীয়ে নিকটতম প্ৰতিদ্বন্দী ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীক পৰাজিত কৰি চতুৰ্থবাৰলৈ ছালাকাটি দখল কৰে ।
ফটকা আতচবাজীৰে মুখৰ কোকৰাঝাৰ চহৰ
প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত পাঁচবছৰীয়া শাসনকালৰ মোহ এৰি ৰাইজে এইবাৰ বি টি চিত পৰিৱৰ্তন বিচাৰি পুনৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি টি চিত চৰকাৰ গঠন হ'ব সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰাত সন্ধিয়াৰ পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰত আবতৰীয়া দীপাৱলী উদযাপন হয় ৷ এই আৱতৰীয়া দেৱালী এতিয়ালৈকে অব্যাহত আছে ৷
জমা কৰা ফটকা আতচবাজী ফুটোৱা নহ'ল
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ আছিল । সেইমৰ্মে দলটোৱে আৰু ইউ পি পি এল দলৰ ইপিঠি বুলি পৰিগণিত হৈ অহা এবছুৱে ফটকা আৰু আতচবাজী ক্ৰয় কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ ভোটগণনাৰ ফলাফলে হতাশগ্ৰস্ত কৰি তুলিছে বুলি সুত্ৰটোৱে দাবী কৰিছে ।
মুখথেকেচা খালে কংগ্ৰেছে
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও বি টি চি দখলৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰা বুলি নেতা-পালিনেতাসকলে দাবীও কৰিছিল । আনকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিজেই আহি বি টি চিৰ বিভিন্ন পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল । কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণেও দলটোলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল । বৰঞ্চ দলটোৰ কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিকটৱৰ্তী প্ৰাৰ্থীৰ মুখামুখি হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল । ফলত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বি টি চিত কংগ্ৰেছ একপ্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হয় বুলি ক’ব পাৰি ।
বি পি এফৰ কাৰ্যালয়ত আনন্দৰ বন্যা
সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত পুনৰ বি টি চিৰ শাসনৰ বাঘজৰী হাতত ল'বলৈ আগবঢ়া বি পি এফ দলৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতে কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত বি পি এফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এক উছৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । সন্ধিয়াৰ পৰা নেতা-সদস্য, সমৰ্থক কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে নৃত্য-গীতেৰে মুখৰ কৰি তোলে । তাৰোপৰি ফটকা, আতচবাজী ফুটাই হৰ্ষোল্লাস কৰাত সমগ্ৰ চহৰখনত আবতৰীয়া দীপাৱলী পৰিলক্ষিত হয় ৷
ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পুনৰ উত্থানে ২৬ ৰ পূৰ্বে এয়া এক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট পৰিৱৰ্তনৰ আগতীয়া উমান বুলি ৰাইজে অনুধাৱন কৰিছে ৷
৩ অক্টোবৰত শপত গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত
বি টি চি নিৰ্বাচনত শাসকীয় ইউ পি পি এল-বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ বিৰুদ্ধে বৃহৎ বিজয় সাব্যস্ত কৰাৰ পিছতে দেওবাৰে কোকৰাঝাৰৰ বড়োলেণ্ড অতিথিশালাত বি পি এফ দলৰ নীতি-নিৰ্ধাৰক সমিতিৰ এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় ।
বৈঠকত হাগ্ৰামা মহিলাৰী সৰ্বসন্মতিক্ৰমে বি টি চি পৰিষদৰ বি পি এফ দলৰ নেতা হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হয় । একেদৰে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ৰিহন দৈমাৰীক উপ-দলপতি হিচাপে নিৰ্বাচিত হয় ।
আনহাতে, দেৰহাছাৎ বসুমতাৰী দলৰ চীফ ইলেকশ্যন হুইপ আৰু মহেশ্বৰ বসুমতাৰীক বি পি এফ লেজিছলেটিভ পাৰ্টীৰ সচিব হিচাপে বৈঠকে নিৰ্বাচিত কৰে । সংবাদমেলত সদৰী কৰা অনুযায়ী বি টি চিৰ চৰকাৰ গঠন সম্পৰ্কে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বি পি এফৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থীসকলে ৰাজ্যপালক সাক্ষাৎ কৰাৰ অন্তত ৩ অক্টোবৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে শপত গ্ৰহণ কৰিব ৷ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানলৈ ত্ৰিপুৰাৰ নামধাৰী ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম মাণিক্যক সন্মানীয় অতিথি হিচাপে আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ লগতে অসমৰ প্ৰতিখন স্বায়ত্ত শাসিত পৰিষদৰ মুৰব্বী আৰু প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলৰ মুৰব্বীসকলক আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ কথাও সদৰী কৰে দলৰ উপ-সভাপতি শুদ্ধ বসুমতাৰীয়ে ৷
ইতিমধ্যে কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰৰ বি টি চি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হ’ব । ইতিমধ্যে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ বাবে ৰভা-মঞ্চ নিৰ্মাণৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি আৰম্ভ হৈছে ৷
খাম্পা বৰগয়াৰীক বিৰোধী দলৰ সভাপতি, উইলছন হাসদাক চীফ হুইপ
বি টি চি বিধান পৰিষদৰ বাবে ইউ পি পি এল দলে খাম্পা বৰগয়াৰীক বিৰোধী দলৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ বিপৰীতে উইলছ হাসদাক চীফ হুইপ হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা বুলি ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে এক বিজ্ঞপ্তিযোগে জানিবলৈ দিয়ে ৷
