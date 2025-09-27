চিৰাঙত হাগ্ৰামাৰ ধুমুহাত বিধ্বস্ত ইউপিপিএল-বিজেপি; চিৰাং দূৱাৰ সমষ্টিত পৰাজিত হৈয়ো ৰজা হ'ব হাগ্ৰামা
হাগ্ৰামাৰ চুনামীত তচনচ হৈ পৰিল প্ৰমোদ বড়োৰ ইউপিপিএল-বিজেপি । চিৰাঙৰ ৭টা সমষ্টিৰ ৫টাই বিপিএফৰ দখলত । মুখ থেকেচা খালে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মই ৷
Published : September 27, 2025 at 10:52 AM IST
বঙাইগাঁও : বহু প্ৰত্যাশিত পঞ্চম বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যাদুত চিৰাঙত বিধ্বস্ত হয় বি টি আৰৰ শাসকীয় ইউ পি পি এল দল । শূন্যৰ ঘৰতে থাকিল বিজেপি-কংগ্ৰেছ দল । বি পি এফ দলে চিৰাঙৰ ৭ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৫ খন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইপিনে প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এল মডেল ৰাজনীতিয়ে সমগ্ৰ বি টি চিতে বেয়াকৈ মুখ থেকেচা খোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ বি জে পিৰ কেবাজনো মন্ত্ৰীৰ দিনে-নিশাই কৰা পৰিশ্ৰম আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰে কোনো প্ৰভাৱ নেপেলালে বি টি চিৰ ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত । যেন বিজেপি দলক বিদায় দিয়াৰ ইংগিত জনালে বি টি আৰৰ ভোটাৰে ।
এইবাৰ অনুষ্ঠিত বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বি টি চিৰ শাসনৰ বাঘজৰী হাতত ল’বলৈ উঠিপৰি লাগিছিল যিদৰে মুখথেকেচাও খালে সেইদৰে । আনকি যোৱাবাৰৰ দৰে আন দলৰ সৈতে লগ লাগি বি টি চি পৰিষদ গঠন কৰাৰ যি চেষ্টা তাকো মষিমূৰ কৰিবলৈ সক্ষম হ’ল বি পি এফ দল ।
১৩ নং চিৰাং সমষ্টিত বি টি আৰৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ছাইখং বসুমতাৰীক ৩৩০০ ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰি জয়ী হয় শুকুৰ সিং মুচাহাৰী ৷ একেদৰে ১৫ নং কাজলগাঁও সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্মক ৭৭৩৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰি জয়ী হয় পানীৰাম ব্ৰহ্ম, ১৬ নং নিচিমা সমষ্টিত বি পি এফৰ জেমছ বসুমতাৰীয়ে ২৯০০ ভোটত পৰাস্ত কৰে ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰীক, ১৭ নং সুবাইঝাৰ সমষ্টিত বি পি এফৰ ধীৰাজ বৰগয়াৰীয়ে ৪৯২৪ টা ভোটত ইউ পি পি এলৰ ফণীন বড়োক পৰাস্ত কৰাৰ লগতে থুৰিবাৰী সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী তথা বিজনীৰ বৰ্তমানৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ক ৪০২৭ টা ভোটত পৰাস্ত কৰি বি পি এফৰ খলিলুৰ ৰহমানে জয়লাভ কৰে ।
চিৰাঙত দুটা সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী
চিৰাং দূৱাৰ সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে ৪৪৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে ৷ একেদৰে মানাস সেৰফাং সমষ্টিত বি পি এফৰ জাঙ্গিলা হাজোৱাৰীক ইউ পি পি এলৰ ধনঞ্জয় বসুমতাৰীয়ে ১৯১৮ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে ।
বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ শূন্য চিৰাং
মুঠতে এইবাৰ নিৰ্বাচনত চিৰাঙত শূন্য হ’ল বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু তৃণমূল কংগ্ৰেছ । প্ৰমোদ বড়োৰ ইউ পি পি এলৰ মডেল ৰাজনীতিয়ে কাম নকৰিলে এইবাৰ বি টি চিত । প্ৰতিটো সমষ্টিত ৭ হেজাৰকৈ ইউ পি পি এলৰ সমৰ্থক পৰিয়াল হাগ্ৰামাৰ ধুমুহাত নোহোৱা হ’ল । দুটাকৈ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে এটাত জয়ী হোৱাৰ বিপৰীতে ৰঞ্জিত কুমাৰ বসুমতাৰী দুয়োটাতে পৰাজিত হয় । দূৰ্নীতিৰ ক্ষেত্ৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ১৭ বছৰীয়া দুৰ্নীতিক চেৰ পেলাই মাত্ৰ ৫ বছৰতে প্ৰমোদ বড়োৰ নেতৃত্বত ইউ পি পি এলে অভিলেখ গঢ়িবলৈ সক্ষম হ’লেও বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত পিচপৰি থাকিল এইবাৰ ।
শ্বিলং বা লিলি হোটেলৰ ৰাজনীতিৰ সুবিধাৰ পৰাও বঞ্চিত হ’ল ইউ পি পি এল দল । দলটোৰ দুজন সাংসদ, এজন মন্ত্ৰী আৰু বিধায়কসকলেও যেন দলৰ ভেটি ৰক্ষা কৰিব নোৱাৰিলে হাগ্ৰামা ধুমুহাত । বি জে পি-ইউ পি পি এলৰ প্ৰলোভনৰ ৰাজনীতি, সাম্প্ৰদায়িকতাৰ ৰাজনীতি, প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ৰাজনীতি সকলো নিঃশেষ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বি টি চিৰ ৰজাৰ আসনত আকৌ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ উত্থান হ’ল । পোন্ধৰদিন পূৰ্বৰ পৰা হাগ্ৰামাই ঘোষণা কৰা দৰেই ৩ অক্টোবৰতে শপত লোৱাৰ বাবে আগবাঢ়িল । চিৰাং দূৱাৰ সমষ্টিত পৰাজিত হৈয়ো ৰজা হ'ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী ।