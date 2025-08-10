Essay Contest 2025

বড়ো জাতিক একত্ৰিত হ’ব নিদিয়াৰ মূলতে হ’ল চন্দন আৰু খাম্পা: হাগ্ৰামা মহিলাৰী - HAGRAMA MOHILARY

কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা শুভাৰম্ভ কৰে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা মহিলাৰীৰ ।

Hagrama Mohilary criticized Khampa Borgoyari and Chandan Brahma in Kokrajhar
খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ (ETV Bharat Assam)
ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2025 at 9:19 AM IST

কোকৰাঝাৰ: "এসময়ত চন্দন-খাম্পাই একত্ৰিতকৰণত বাধা দিছিল । বড়ো জাতিৰ একনম্বৰ কালপিট হ'ল খাম্পা আৰু চন্দন ।" হাগ্ৰামা মহিলাৰী । কোকৰাঝাৰ চহৰৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ হিম্মতসিংকা হাইস্কুলৰ খেলপথাৰত আয়োজিত বিপিএফ দলৰ বিশাল আশীৰ্বাদ যাত্ৰাৰ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এইদৰেই এসময়ৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

বড়ো জাতিৰ খাম্পা আৰু চন্দন এক নম্বৰ কালপিট বুলি আখ্যা দি হাগ্ৰমা মহিলাৰীয়ে কয়, "এটা সময়ত চন্দন আৰু খাম্পাই মোক এবছুৰ পৰা আঁতৰাই নিছিল ৷ সেই কাৰণে মই এবছুৰ লগত মিলিব পৰা নাছিলোঁ বুলি মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷ অহা ১৫ আগষ্টৰ পূৰ্বে বিপিএফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰা হ'ব ।"

খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক ক্ষুৰধাৰ সমালোচনা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰোপৰি একত্ৰিত হোৱাত আপত্তি নাই বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰথমতে প্ৰমোদ বড়োক চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহি একত্ৰিতকৰণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আহ্বান জনায় । ইতিমধ্যে এবছু আৰু বড়ো সাহিত্য সভাক বিপিএফ দল একত্ৰিত হোৱাত আপত্তি নাই বুলি পত্ৰযোগে জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে প্ৰশ্ন কৰে, "UPPL য়ে কিয় একত্ৰিত হোৱাত আপত্তি নাই বুলি লিখিত ভাৱে জনাব পৰা নাই ? প্ৰমোদ বড়োৱে অকল মুখেৰে ক’লেই একত্ৰিত হয় আৰু আমি লিখি দিলেও নহয় ?"

Hagrama Mohilary criticized Khampa Borgoyari and Chandan Brahma in Kokrajhar
বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী (ETV Bharat Assam)

ইপিনে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাইজৰ পৰা আশীৰ্বাদ বিচাৰি বিপিএফ দলে আশীৰ্বাদ যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা বুলি মন্তব্য কৰে । তেওঁ আগন্তুক দিনত চলিবলগীয়া এই কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত কয়,"যোৱা ৬ আগষ্টত গোঁসাইগাঁৱত হৈছে, আজি কোকৰাঝাৰত অনুষ্ঠিত হ'ল আৰু কাইলৈ অৰ্থাৎ ১০ আগষ্টত ভেৰগাঁৱত, ১১ আগষ্টত শালবাৰীত আৰু ১২ আগষ্টত কাজলগাঁওত আশীৰ্বাদ ৰেলী অনুষ্ঠিত হ'ব ।" বিপিএফৰ দ্বিতীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা অতি সোনকালে ঘোষণা কৰা হ'ব আৰু সেয়া ১৫ আগষ্টৰ পূৰ্বেই ঘোষণা হোৱাৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰি বিপিএফৰ প্ৰতি এইবাৰ ভগবান, ঈশ্বৰ, আল্লা আছে বুলি মন্তব্য কৰে মহিলাৰীয়ে ।

Hagrama Mohilary criticized Khampa Borgoyari and Chandan Brahma in Kokrajhar
বিপিএফৰ আশীৰ্বাদ যাত্ৰা (ETV Bharat Assam)

ইপিনে এবছুয়ে ইউপিপিএল আৰু বিপিএফ দলক একত্ৰীকৰণ সন্দৰ্ভত লোৱা উদ্যোগৰ বিষয়ে সাংবাদিকৰ এক প্ৰশ্নোত্তোৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "২২ টা সমষ্টিৰ নাম ঘোষণা কৰাৰ পিছতহে এবছুৰ সাধাৰণ সম্পাদক আৰু বড়ো সাহিত্য সভাৰ সাধাৰণ সম্পাদকে পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে । ইয়াৰ অন্তৰালত এক গভীৰ চক্ৰান্ত আছে আৰু এই চক্ৰান্তকাৰী দুজন আন কোনো নহয় চন্দন আৰু খাম্পা ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "উক্ত পত্ৰৰ লিখিত উত্তৰ বিপিএফ দলে দিছে যদিও ইউপিপিএল দলে কিন্তু লিখিত আকাৰত একো উত্তৰ দিয়া নাই । প্ৰমোদ বড়োৰ পৰা কোনো লিখিত পত্ৰ বা লিখিত উত্তৰ নোপোৱাকৈ এবছুৱে আজিৰ সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰিব নালাগিছিল ।"

আনহাতে একত্ৰীকৰণৰ ফৰ্মূলা কেনেকুৱা হ'ব বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি একত্ৰীকৰণৰ বাবে নিদিষ্ট সময়সীমা থাকিব নালাগে বুলি মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ স্পষ্ট মত, "ইউপিপিএল মিত্ৰ চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহক আৰু বিটিচিত ২০ খনকৈ আসন ভাগ কৰি মিত্ৰতাৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হওঁ । বিপিএফৰ লগত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আছে । অকল কোকৰাঝাৰতে বিপিএফে ১১ খন আসন লাভ কৰিব ৷"

