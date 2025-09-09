হাগ্ৰামা হেনো বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী ! ৰ'ব নোৱাৰি চন্দনে কৈয়েই পেলালে

হাগ্ৰামা হেনো বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী ! ৰ'ব নোৱাৰি চন্দনে কৈয়েই পেলালে
মামা-ভাগিন দুয়ো যুঁজত নামিছে ৷ দুয়ো দুয়োৰে প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৷ কোনটো সমষ্টিত জানেনে ?
Published : September 9, 2025 at 5:31 PM IST
বঙাইগাওঁ: বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথো ১৩ দিন । চিৰাং জিলাৰ ১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টি, ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি আৰু ১৫ নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টি কোনে দখল কৰিব ইয়াকে কেন্দ্ৰ কৰি ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে জল্পনা-কল্পনা। সমান্তৰালভাৱে বিয়াগোম নেতাৰ মাজত চলিছে বোকা চটিওৱাৰ খেল । চিৰাং জিলাৰ তিনিটা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত আটাইতকৈ আকৰ্ষণীয় নিৰ্বাচনী যুঁজ হ'ব একালৰ দুই সতীৰ্থ হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজত ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী আখ্যা চন্দন ব্ৰহ্মৰ:
উল্লেখ যে বি টি চিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ লগে লগে চিৰাং জিলাৰ বিশেষকৈ ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীৰ বাকযুদ্ধ অধিক আকৰ্ষণীয় হৈ পৰা পৰিলক্ষিত হৈছে । ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্মক বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সাংস্কৃতিক সংস্থা বড়ো হাৰিমু আফাদৰ সভাপতি বনাম বুলি কটাক্ষ কৰাৰ লগতে প্ৰমোদ বড়োৱে চন্দন ব্ৰহ্মক শাস্তি দিয়াৰ বাবেহে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰত নিশা জিলাখনৰ চাপাগুৰিস্থিত হোটেল চিগনেটত অনুষ্ঠিত এক দলীয় আলোচনাত উপস্থিত থাকি ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী চন্দন ব্ৰহ্মই হাগ্ৰামা মহিলাৰীক বড়ো জাতিৰ শুকুৰ আলী বুলি আখ্যা দিয়ে ।
"শুকুৰ আলীয়ে যিদৰে আবোল-তাবোল কথা কৈ থাকে ঠিক তেনেদৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীও আবোল-তাবোল মন্তব্য কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।" চন্দন ব্ৰহ্মই কয় ৷ তেওঁ আৰু কয়, "এই সময়ত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কোনো প্ৰাসঙ্গিকতা নাই । তেওঁৰ কথাৰ কোনো তালমিল নাই । ৰাজনৈতিকভাৱে সমাজক নেতৃত্ব দিব পৰা মানসিকতা নোহোৱা হৈছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ । যাৰ বাবে যিহকে তিহকে বকিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"
১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি দখলৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হোৱা একালৰ বড়ো সশস্ত্ৰ আন্দোলনৰ গুৰিবঠা ধৰি পৰৱৰ্তীকালত বি পি এফ দল গঠন কৰি বি টি চিত শাসন কৰা দুই মহাপ্ৰতাপী হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজত চলিছে এতিয়া প্ৰৱল বাকযুদ্ধ । কিয়নো হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে একনায়কত্ববাদী শাসন চলোৱাৰ অভিযোগ তুলি বি পি এফ ত্যাগ কৰি প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলত যোগদান কৰা খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰাৰ পিছতেই উক্ত সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
আনহাতে, ইউ পি পি এলৰ পৰা টিকট বঞ্চিত হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাবে মনোনয়নপত্ৰ দাখিল কৰা ড° ছাংখ্ৰং ব্ৰহ্মৰ মনোনয়ন বাতিল হোৱাত এতিয়া হাগ্ৰামাৰ একালৰ পৰম মিত্ৰ খাম্পা হৈ পৰিছে পৰম শত্ৰু । আনহাতে, ১৫ নং কাজলগাঁও সমষ্টিত বিগত তিনিটাকালৰ এম চি এল এ পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে এইবেলি ইউ পি পি এলে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা বি পি এফৰ একালৰ মহাপ্ৰতাপী নেতা চন্দন ব্ৰহ্মক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰাত সম্পৰ্কত মামা-ভাগিন চন্দন আৰু পানীৰামৰ মাজতো চলিছে সমষ্টি দখলৰ কুচকাৱাজ ।
মূলতঃ চিৰাং জিলাৰ দুই সমষ্টি ক্ৰমে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ আৰু ১৫ নং কাজলগাঁৱত বি পি এফ আৰু বি পি এফ ত্যাগী ইউ পি পি এলৰ নেতাৰ মাজতে যে সীমাবদ্ধ থাকিব সেয়া নিশ্চিত । ১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিটো দুয়োটা দলে দখলৰ দৌৰত অৱতীৰ্ণ হৈছে যদিও জনগাঁথনিলৈ লক্ষ্য কৰিলে বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ জয়লাভ কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
