লখিমপুৰ: ‘‘যোৱা দহটা বছৰে বিজেপি চৰকাৰে কেৱল বিফলতাৰহে প্ৰমাণ দিছে । আদানী-আম্বানীৰ লগতে নিজক ধনী কৰাৰ বাদে বাকী সকলোতে বিফল হৈছে বিজেপি চৰকাৰ ৷’’ লখিমপুৰত সোমবাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্রমণাত্মক হৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
‘‘দহ বছৰৰ বিফলতাৰ ছবিখন ৰাইজক দেখুৱাইছে বিজেপিয়ে । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অমিত শ্বাহ আদিয়ে দহ বছৰে বিফলতাৰ প্ৰমাণ দিছে । কেন্দ্র আৰু ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এজনো বাংলাদেশী বিতাড়ন নহ’ল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৬ মে’ৰ পাছত সকলো বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা লৈ যাব লাগিব বুলি কৈছিল । তাতো তেওঁলোক বিফল হ’ল ।’’ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় ।
সোমবাৰে লখিমপুৰত গৌৰৱ গগৈৰ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত গেট ফিট আছাম কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি এনেদৰে কয় । গগৈয়ে কয় যে যোৱা দহটা বছৰে বিজেপিয়ে কেৱল বিফলতাৰহে প্ৰমাণ দিলে । না শুদ্ধ এন আৰ চি দিব পাৰিলে, না অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা ৰূপায়ণ কৰি সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব পাৰিলে । এটাই কৰিলে, সেয়া হৈছে আদানী-আম্বানীক মাটি দিলে । নিজৰ পৰিবাৰক মাটি দিলে । বিজেপি নেতাই বাগিচা কিনিলে । দুখীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰিলে । এয়া যোৱা সময়খিনিৰ তেওঁলোকৰ হিচাপ । হোৱাৰ ভিতৰত আদানী ধনী হ’ল, আম্বানী ধনী হ’ল, পতঞ্জলি ধনী হ’ল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোটিপতি হ’ল ।
ৰাজ্যৰ অবৈধ বাংলাদেশী আৰু উচ্ছেদ আদিৰ প্ৰসংগত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কংগ্রেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট । অসমত আমি এজনো বাংলাদেশী নিবিচাৰো । কিন্তু আমি জানিবলৈ বিচাৰো যিখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ’ল, তাৰ ভিতৰত কিমান বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিলে ? কিমান বাংলাদেশীক ধৰিলে ? সন্দেহজনক বুলি কোৱাসকলৰ ওপৰত তদন্ত নকৰে কিয় ? নে তেওঁলোক আজীৱন সন্দেহজনক হৈয়েই থাকি যাব ?’’
এনেদৰে চৰকাৰলৈ এজাউৰি প্ৰশ্ন ঠেলি দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে তদন্ত কৰি সন্দেহজনকসকল ভাৰতীয় নে বিদেশী প্ৰমাণ কৰক চৰকাৰে । বিদেশী হ’লে সীমান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰক । এই কথাখিনি কৈ থকা দহ বছৰ হ’ল । দহ বছৰে চৰকাৰে কি কৰি আছে ? কিমানদিনলৈ তেওঁলোক সন্দেহজনক হৈ থাকিব ? এইদৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈ আক্রমণাত্মক হৈ উঠে ।
তদুপৰি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদ কৰা মাটিখিনি বিচাৰি ৰামদেৱে যদি ফোন কৰে, তেন্তে দি দিব । যদি চলাৰ প্লাণ্ট বহুৱাবলৈ আদানীয়ে বিচাৰে দি দিব । তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ মানুহে চব কথা বুজি পায় । ২০২৬ ত অসমৰ ৰাইজে এই কাৰণেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব ।’’
আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উত্তৰ-পূবৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলৰ ভিতৰত এজন ধনী মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ বাবেই গৌৰৱ গগৈয়ে এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।
সমান্তৰালকৈ অসমত উচ্চ শিক্ষা হোৱাটো ভাল, কিন্তু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত নিযুক্তি পোৱাসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷
