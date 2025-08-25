ETV Bharat / politics

দহ বছৰে বিজেপিয়ে কেৱল বিফলতাৰহে পৰিচয় দিছে: গৌৰৱ গগৈ - GAURAV GOGOI SLAMS ON BJP

সোমবাৰে লখিমপুৰত বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ৷

GAURAV GOGOI SLAMS ON BJP
লখিমপুৰত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 5:31 PM IST

লখিমপুৰ: ‘‘যোৱা দহটা বছৰে বিজেপি চৰকাৰে কেৱল বিফলতাৰহে প্ৰমাণ দিছে । আদানী-আম্বানীৰ লগতে নিজক ধনী কৰাৰ বাদে বাকী সকলোতে বিফল হৈছে বিজেপি চৰকাৰ ৷’’ লখিমপুৰত সোমবাৰে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে আক্রমণাত্মক হৈ এইদৰে মন্তব্য কৰে সাংসদ তথা প্ৰদেশ কংগ্রেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।

‘‘দহ বছৰৰ বিফলতাৰ ছবিখন ৰাইজক দেখুৱাইছে বিজেপিয়ে । সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, অমিত শ্বাহ আদিয়ে দহ বছৰে বিফলতাৰ প্ৰমাণ দিছে । কেন্দ্র আৰু ৰাজ্যত বিজেপিৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছতো এজনো বাংলাদেশী বিতাড়ন নহ’ল । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ১৬ মে’ৰ পাছত সকলো বাংলাদেশীয়ে টালি-টোপোলা লৈ যাব লাগিব বুলি কৈছিল । তাতো তেওঁলোক বিফল হ’ল ।’’ গৌৰৱ গগৈয়ে কয় ।

বিজেপি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

সোমবাৰে লখিমপুৰত গৌৰৱ গগৈৰ ফেন ক্লাবৰ উদ্যোগত আয়োজিত গেট ফিট আছাম কাৰ্যসূচীত অংশগ্রহণ কৰাৰ পাছত সাংবাদিকৰ আগত তেওঁ বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি এনেদৰে কয় । গগৈয়ে কয় যে যোৱা দহটা বছৰে বিজেপিয়ে কেৱল বিফলতাৰহে প্ৰমাণ দিলে । না শুদ্ধ এন আৰ চি দিব পাৰিলে, না অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা ৰূপায়ণ কৰি সাংবিধানিক সুৰক্ষা দিব পাৰিলে । এটাই কৰিলে, সেয়া হৈছে আদানী-আম্বানীক মাটি দিলে । নিজৰ পৰিবাৰক মাটি দিলে । বিজেপি নেতাই বাগিচা কিনিলে । দুখীয়া মানুহক উচ্ছেদ কৰিলে । এয়া যোৱা সময়খিনিৰ তেওঁলোকৰ হিচাপ । হোৱাৰ ভিতৰত আদানী ধনী হ’ল, আম্বানী ধনী হ’ল, পতঞ্জলি ধনী হ’ল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কোটিপতি হ’ল ।

ৰাজ্যৰ অবৈধ বাংলাদেশী আৰু উচ্ছেদ আদিৰ প্ৰসংগত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, ‘‘কংগ্রেছ দলৰ স্থিতি স্পষ্ট । অসমত আমি এজনো বাংলাদেশী নিবিচাৰো । কিন্তু আমি জানিবলৈ বিচাৰো যিখিনিক উচ্ছেদ কৰা হ’ল, তাৰ ভিতৰত কিমান বাংলাদেশীক উচ্ছেদ কৰিলে ? কিমান বাংলাদেশীক ধৰিলে ? সন্দেহজনক বুলি কোৱাসকলৰ ওপৰত তদন্ত নকৰে কিয় ? নে তেওঁলোক আজীৱন সন্দেহজনক হৈয়েই থাকি যাব ?’’

এনেদৰে চৰকাৰলৈ এজাউৰি প্ৰশ্ন ঠেলি দি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে তদন্ত কৰি সন্দেহজনকসকল ভাৰতীয় নে বিদেশী প্ৰমাণ কৰক চৰকাৰে । বিদেশী হ’লে সীমান্তলৈ প্ৰেৰণ কৰক । এই কথাখিনি কৈ থকা দহ বছৰ হ’ল । দহ বছৰে চৰকাৰে কি কৰি আছে ? কিমানদিনলৈ তেওঁলোক সন্দেহজনক হৈ থাকিব ? এইদৰে চৰকাৰক সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈ আক্রমণাত্মক হৈ উঠে ।

তদুপৰি চৰকাৰক কঠোৰ সমালোচনা কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে, উৰিয়ামঘাটৰ উচ্ছেদ কৰা মাটিখিনি বিচাৰি ৰামদেৱে যদি ফোন কৰে, তেন্তে দি দিব । যদি চলাৰ প্লাণ্ট বহুৱাবলৈ আদানীয়ে বিচাৰে দি দিব । তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ মানুহে চব কথা বুজি পায় । ২০২৬ ত অসমৰ ৰাইজে এই কাৰণেই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৰাজনীতিৰ পৰা বিদায় দিব ।’’

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক শুভেচ্ছা আৰু অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে । আজিৰ তাৰিখত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা উত্তৰ-পূবৰ মুখ্যমন্ত্রীসকলৰ ভিতৰত এজন ধনী মুখ্যমন্ত্রী হোৱাৰ বাবেই গৌৰৱ গগৈয়ে এই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

সমান্তৰালকৈ অসমত উচ্চ শিক্ষা হোৱাটো ভাল, কিন্তু উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানত নিযুক্তি পোৱাসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ প্ৰতি দায়বদ্ধ নহয় বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰে ৷

