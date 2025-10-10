মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গাম্ভীৰ্যতা বজাই ৰখাত বিফল হৈছে : গৌৰৱ গগৈ
বঙাইগাঁৱত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ গৌৰৱ গগৈ । মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাতলীয়া কথাৰ উত্তৰ কোনে দিব বুলি সাংবাদিকক ওলোটাই প্ৰশ্ন গৌৰৱ গগৈৰ ।
Published : October 10, 2025 at 12:24 PM IST
বঙাইগাঁও : "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে দায়িত্বহীন হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চকীখনৰ গাম্ভীৰ্যতা বজাই ৰখাত বিফল হৈছে । সেয়েহে ৰাইজে অনুভৱ কৰিছে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত উচিত দিশত নাযাব ৷ এটা সন্দেহজনক স্থিতিলৈ তেওঁ তদন্তটো লৈ গৈছে । ২০২৬ ত ৰাইজে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পাতলীয়া স্বভাৱটোৰ প্ৰতি মোহভংগ হ'ব ।" এয়া গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য ৷
উল্লেখ্য যে, বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱত ‘‘ভোট চুৰি বন্ধ কৰক, গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰক’’ শীৰ্ষক শ্ল'গানৰে ‘‘সেৱাদল পদযাত্ৰা’’ আয়োজন কৰে কংগ্ৰেছ দলে । বঙাইগাঁও বিসৰ্জন ঘাটৰ পৰা উলিওৱা এই পদযাত্ৰা বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত অন্ত পৰে । এই পদযাত্ৰাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উদ্দেশ্যি কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷
গৌৰৱ গগৈয়ে অংশগ্ৰহণ কৰা এই পদযাত্ৰাত উপস্থিত থাকে অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰ, অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা অভয়াপুৰীৰ বিধায়ক প্ৰদীপ সৰকাৰ, কংগ্ৰেছী নেতা দ্বীপ বায়নকে আদি কৰি কংগ্ৰেছৰ বহু জ্যেষ্ঠ নেতা ৷
বঙাইগাঁও বিসৰ্জন ঘাটত সভাপতি গৌৰৱ গগৈ উপস্থিত হোৱাৰ পিছতেই বিপুল আদৰণি জনায় সেৱাদলৰ কৰ্মীসকলে । সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে উপস্থিত হৈয়ে বিশ্বৰ প্ৰিয় শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । বঙাইগাঁও সদৰ চহৰৰ মাজেৰে উলিওৱা উক্ত পদযাত্ৰা মুকলি কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "আমাৰ কৰ্মীসকলে কষ্ট কৰিব লাগিব । কষ্ট কৰিলেহে আমি ’২৬ ত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিম ।"
উল্লেখ্য যে, এই পদযাত্ৰাৰ পথছোৱাত কেৱল জুবিন গাৰ্গৰ ‘‘মায়াবিনী ৰাতিৰ বুকুত...’’ গীতটো বজোৱা পৰিলক্ষিত হয় । আনহাতে, বঙাইগাঁৱৰ বৰপাৰা ৰাজহুৱা খেলপথাৰত কংগ্ৰেছ সেৱাদলৰ এই পদযাত্ৰাৰ সমাপ্তি সভাত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণ প্ৰসংগত সকলো কংগ্ৰেছ কৰ্মীকে ২০২৬ চনলৈ সাজু হ'বলৈ আহ্বান জনায় ।
উক্ত সভাত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈসহ উপস্থিত শীৰ্ষ নেতৃত্বক এখনিকৈ কোঁচ ৰাজবংশী আংছাৰে সম্বৰ্দ্ধিত কৰে বঙাইগাঁও জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গিৰীশ বৰুৱাই ।
- পাতলীয়া মুখ্যমন্ত্ৰীক এইবাৰ ৰাইজে ওফৰাই দিব : গৌৰৱ গগৈ
এই পদযাত্ৰা স্মৰণীয় হৈ ৰ'ব বুলি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "এইক্ষেত্ৰত বঙাইগাঁও জিলাৰ যিসকল ৰাইজ আজি ওলাই আহি আমাক সহায় কৰিলে মই তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছো । ৰাইজৰ আশীৰ্বাদ আমাৰ লগত আছে, যিহেতু আমাৰ পথটো সৎ, আমি যিহেতু দায়িত্বশীল ৰাজনীতি কৰিব ওলাই আহিছো, ৰাইজে সেইখিনি গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আজি আমাৰ যাত্ৰাটো সফল হ'ল ।"
- মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চকীখনৰ গাম্ভীৰ্যতা হেৰুৱাই পেলাইছে :
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক উভতি ধৰিলে কংগ্ৰেছ নেত্ৰী মীৰা বৰঠাকুৰে। অসম প্ৰদেশ মহিলা কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী বৰঠাকুৰে মুখ্যমন্ত্ৰীক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি কয়, "হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত কোনো ৰিপৰ্ট কাৰ্ড নাই । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এজেমা বা ডিমেনছিয়াত ভুগিছে । তেওঁ পাহৰিছে যে ২৫ টা বছৰ কংগ্ৰেছত থাকি পেটুৱা হৈ আহিছে । কংগ্ৰেছৰ পৰা আহি যদি কংগ্ৰেছক মাতৃৰ পৰা জন্ম হৈছেনে বুলি তেওঁ প্ৰশ্ন সোধে, তেন্তে তেওঁক আমি মাফ কৰি দিব লাগিব কিয়নো তেওঁ অসুস্থ হৈ আছে । কোনো মানসিকভাৱে সুস্থ লোকে মাতৃৰ গৰ্ভৰ পৰা জন্ম পাইছেনে নাই বুলি সোধাটো মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মুখত শোভা নাপায় ।’’
- SIT ৰ তদন্তক লৈও মহিলা কংগ্ৰেছ সন্তুষ্ট নহয় :
জনতাৰ প্ৰিয়শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত গঠন কৰা বিশেষ তদন্তকাৰী দল (SIT)ৰ কাম কাজত সন্তুষ্ট নহয় বুলি উল্লেখ কৰি মীৰা বৰঠাকুৰে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তানৰে সম্পৰ্ক থকা বুলি কৈও এছ আই টি গঠন কৰিছিল, তাৰ পিছত ১০ চেপ্তেম্বৰত কি ওলাল ? গৌৰৱ গগৈৰ ক্ষেত্ৰত যি কৰিলে গৌৰৱ গগৈয়ে সহ্য কৰিলে, কিন্তু জুবিন গাৰ্গৰ ক্ষেত্ৰত যদি তদন্ত মেনুপুলেট কৰে তেন্ত অসমৰ লাখ লাখ জনতাই শুদাই এৰিব নেকি ? আপুনি মৰাৰ দিনালৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হৈ থাকক তাত আমাৰ আপত্তি নাই, কিন্তু আপুনি যদি ভাৱে অসমৰ পুলিচ অসমৰ এছ আই টি মোৰ বুলি তেন্তে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে দেখাই দিব কাৰ পুলিচ, কাৰ এছ আই টি ।"