১০ ছেপ্টেম্বৰত এখন ফ্লপ চিনেমা আহি আছে... গৌৰৱৰ মতে ছুপাৰ ফ্লপ হ'ব হেনো চিনেমাখন

বিজেপি ব্যস্ত পশ্চিমবংগত ভোটৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বাঙালীসকলক বিপদত পেলোৱাত । ফ্লপ চিনেমাক লৈ ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ গৌৰৱৰ বিস্ফোৰণ ।
Published : September 6, 2025 at 7:26 PM IST
গুৱাহাটী: পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ বতৰ আহিলেই অসমৰ বাঙালীসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকক বিপদত পেলাব বিচাৰি আহিছে বিজেপিয়ে । অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত CAA আৰু Immigration and foreigners (Exemption) order 2025 আইনৰ জৰিয়তে অসমৰ বাঙালীসকলক বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাক গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
অসমত CAA আৰু Immigration and foreigners (Exemption) order 2025 আইনক তীব্ৰ গৰিহণা গৌৰৱ গগৈৰ । গগৈৰ মন্তব্য,“পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন আহিলে এনে পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে ৷ পশ্চিমবংগৰ ভোট ল’বলৈ যাওতে অসমৰ বাঙালী সমাজক বাংলাদেশী সজায় ৷ এয়া বাঙালী লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰম অৱমাননা ৷ এনে কাৰ্য গৰিহণাৰ যোগ্য ।”
বিজেপিয়ে অসমৰ বাঙালী সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,“বিজেপিয়ে বাঙালী সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে ৷ বিজেপিয়ে অসমৰ বাঙালী সমাজক সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ বিচাৰিছে । যিটো বাঙালী সকলে ভাল পোৱা নাই, আমিও ভাল পোৱা নাই ৷ পশ্চিমবংগত ভোটৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বাঙালীসকলক বিপদত পেলাব বিচাৰিছে ।”
১০ ছেপ্টেম্বৰৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব: গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
অসমৰ ৰাজনীতিৰ জগতত এতিয়া ১০ ছেপ্টেম্বৰ এটা ব্যাপক চৰ্চিত বিষয় । কিয়নো সেইদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ সবিশেষ বিস্ফোৰণ ঘটাব বুলি ঘোষণা কৰি থৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ত তদন্ত কৰিবৰ বাবে এছ আই টিও গঠন কৰিছিল । এই প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব ৷ এইবোৰ ৰাজনৈতিক কামত লগাই অসম আৰক্ষীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ... ফ্লপ চিনেমা হ’ব ৷ চিনেমা যেতিয়া ফ্লপ হয়, তেতিয়া পৰিচালক-প্ৰযোজকে ক্ষমা বিচাৰে যে আমি ইমান টকা খৰচ কৰি ফ্লপ চিনেমা দেখুৱালোঁ । কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা নোখোজে । ফ্ল’প হ’লেও তেওঁ ক’ব আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ফ্লপ চিনেমা আনিম ৷ তেওঁলোকে সময় আৰু পইচাৰ অপচয় কৰিছে ৷ অসম আৰক্ষীয়ে কয়লা চিণ্ডিকেট ধৰিব পাৰিছে নেকি ? অসম আৰক্ষীক এইবোৰ ৰাজনৈতিক কাম লগাই অপব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ আৰক্ষীক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে ছিণ্ডিকেটকাৰীক ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷”
CAA ৰ সমৰ্থক হৈ নিজৰ শেষ পৃষ্ঠা লিখাত ব্যস্ত অগপ
"ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ এতিয়া CAA ৰ পূৰ্ণ সমৰ্থক হৈ নিজৰ শেষ পৃষ্ঠা লিখাত ব্যস্ত"- অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গক কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ । গৌৰৱ গগৈয়ে এই প্ৰসংগত ক'লে এইদৰে,“অগপক নাইকিয়া কৰি দিলে । যি দল অসম আন্দোলনৰ পৰা জন্ম হ’ল, সেই দল আজি নাইকিয়া কৰি দিলে । যিদিনাই অসম গণ পৰিষদে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ লগত CAAৰ সমৰ্থক হৈ গ’ল, সেইদিনাই অগপ দলে তেওঁলোকৰ শেষৰ পাতটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।”
তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আহি আছে ৷ সেয়ে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ভাষা ক’ব । আমিও ক’ম । বিজেপি আৰু মাজৰ নিৰ্বাচনী কথাবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব । সেয়া হ’ল, তথ্য আৰু যুক্তিৰ ভিত্তিত আমি কথাবোৰ ক’ম । আমি ৰাইজৰ মনৰ কথাবোৰ ক’ম ৷ তেওঁলোকে হোৱাটচএপ গ্ৰুপৰ আই টি চেলৰ কথাবোৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।"