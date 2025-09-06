১০ ছেপ্টেম্বৰত এখন ফ্লপ চিনেমা আহি আছে... গৌৰৱৰ মতে ছুপাৰ ফ্লপ হ'ব হেনো চিনেমাখন

ETV Bharat / politics

বিজেপি ব্যস্ত পশ্চিমবংগত ভোটৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বাঙালীসকলক বিপদত পেলোৱাত । ফ্লপ চিনেমাক লৈ ব্যস্ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ গৌৰৱৰ বিস্ফোৰণ ।

Gaurav Gogoi Slams BJP and Assam CM Himanta
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
Published : September 6, 2025 at 7:26 PM IST

গুৱাহাটী: পশ্চিমবংগত নিৰ্বাচনৰ বতৰ আহিলেই অসমৰ বাঙালীসকলক লৈ ৰাজনীতি কৰি তেওঁলোকক বিপদত পেলাব বিচাৰি আহিছে বিজেপিয়ে । অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত CAA আৰু Immigration and foreigners (Exemption) order 2025 আইনৰ জৰিয়তে অসমৰ বাঙালীসকলক বিজেপিয়ে ৰাজনীতি কৰাক গুৰুতৰ অভিযোগ তুলিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

অসমত CAA আৰু Immigration and foreigners (Exemption) order 2025 আইনক তীব্ৰ গৰিহণা গৌৰৱ গগৈৰ । গগৈৰ মন্তব্য,“পশ্চিমবংগৰ নিৰ্বাচন আহিলে এনে পৰিৱেশৰ সূচনা কৰে ৷ পশ্চিমবংগৰ ভোট ল’বলৈ যাওতে অসমৰ বাঙালী সমাজক বাংলাদেশী সজায় ৷ এয়া বাঙালী লোকৰ বিৰুদ্ধে চৰম অৱমাননা ৷ এনে কাৰ্য গৰিহণাৰ যোগ্য ।”

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সমালোচনা গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

বিজেপিয়ে অসমৰ বাঙালী সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়,“বিজেপিয়ে বাঙালী সমাজৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰিছে ৷ বিজেপিয়ে অসমৰ বাঙালী সমাজক সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ বিচাৰিছে । যিটো বাঙালী সকলে ভাল পোৱা নাই, আমিও ভাল পোৱা নাই ৷ পশ্চিমবংগত ভোটৰ স্বাৰ্থত অসমৰ বাঙালীসকলক বিপদত পেলাব বিচাৰিছে ।”

১০ ছেপ্টেম্বৰৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব: গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অসমৰ ৰাজনীতিৰ জগতত এতিয়া ১০ ছেপ্টেম্বৰ এটা ব্যাপক চৰ্চিত বিষয় । কিয়নো সেইদিনাই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেলযোগে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ সবিশেষ বিস্ফোৰণ ঘটাব বুলি ঘোষণা কৰি থৈছে । ৰাজ্য চৰকাৰে এই বিষয়ত তদন্ত কৰিবৰ বাবে এছ আই টিও গঠন কৰিছিল । এই প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ চিনেমা ফ্লপ হ’ব ৷ এইবোৰ ৰাজনৈতিক কামত লগাই অসম আৰক্ষীৰ অপব্যৱহাৰ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “১০ ছেপ্টেম্বৰ ফ্লপ, ফ্লপ, ফ্লপ... ফ্লপ চিনেমা হ’ব ৷ চিনেমা যেতিয়া ফ্লপ হয়, তেতিয়া পৰিচালক-প্ৰযোজকে ক্ষমা বিচাৰে যে আমি ইমান টকা খৰচ কৰি ফ্লপ চিনেমা দেখুৱালোঁ । কিন্তু আমাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা নোখোজে । ফ্ল’প হ’লেও তেওঁ ক’ব আমি কেন্দ্ৰৰ পৰা আৰু ফ্লপ চিনেমা আনিম ৷ তেওঁলোকে সময় আৰু পইচাৰ অপচয় কৰিছে ৷ অসম আৰক্ষীয়ে কয়লা চিণ্ডিকেট ধৰিব পাৰিছে নেকি ? অসম আৰক্ষীক এইবোৰ ৰাজনৈতিক কাম লগাই অপব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ আৰক্ষীক সঠিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিলে ছিণ্ডিকেটকাৰীক ধৰিব পাৰিলেহেঁতেন ৷”

CAA ৰ সমৰ্থক হৈ নিজৰ শেষ পৃষ্ঠা লিখাত ব্যস্ত অগপ

"ইয়াৰ উপৰিও অসমৰ আঞ্চলিক দল অসম গণ পৰিষদ এতিয়া CAA ৰ পূৰ্ণ সমৰ্থক হৈ নিজৰ শেষ পৃষ্ঠা লিখাত ব্যস্ত"- অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গক কটাক্ষ গৌৰৱ গগৈৰ । গৌৰৱ গগৈয়ে এই প্ৰসংগত ক'লে এইদৰে,“অগপক নাইকিয়া কৰি দিলে । যি দল অসম আন্দোলনৰ পৰা জন্ম হ’ল, সেই দল আজি নাইকিয়া কৰি দিলে । যিদিনাই অসম গণ পৰিষদে ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত বিজেপিৰ লগত CAAৰ সমৰ্থক হৈ গ’ল, সেইদিনাই অগপ দলে তেওঁলোকৰ শেষৰ পাতটো লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰিলে ।”

তেওঁ লগতে কয়, "নিৰ্বাচন আহি আছে ৷ সেয়ে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী ভাষা ক’ব । আমিও ক’ম । বিজেপি আৰু মাজৰ নিৰ্বাচনী কথাবোৰৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব । সেয়া হ’ল, তথ্য আৰু যুক্তিৰ ভিত্তিত আমি কথাবোৰ ক’ম । আমি ৰাইজৰ মনৰ কথাবোৰ ক’ম ৷ তেওঁলোকে হোৱাটচএপ গ্ৰুপৰ আই টি চেলৰ কথাবোৰ ৰাইজৰ ওপৰত জাপি দিবলৈ চেষ্টা কৰিব ।"

