১০ ছেপ্টেম্বৰত SIT প্ৰতিবেদন ফ্লপ হ'ব: পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈ - GAURAV GOGOI

২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন কংগ্ৰেছে অকলে নেখেলে । অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত অসমৰ সমস্যাক লৈ আলোচনা হৈছিল । এই মন্তব্য গৌৰৱ গগৈৰ ।

যোৰহাটত বিভিন্ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
Published : August 13, 2025 at 8:11 PM IST

যোৰহাট : "কংগ্ৰেছে ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অকলে নেখেলে, দল-সংগঠন আৰু ৰাইজৰ লগত আলোচনা কৰি কেনেদৰে নিৰ্বাচনত অগ্ৰসৰ হ'ব পাৰিম এই দিশত আমি আগবাঢ়ি যাম ।" যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিত সাংসদ উন্নয়ন পুঁজিৰে কেইবাটাও উন্নয়ন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি এই মন্তব্য অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা লোকসভাত বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

আনহাতে, লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাতৰ বিষয়ে সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদগৰাকীয়ে কয়, "দিল্লীত ৰাহুল গান্ধী আৰু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজোতি গগৈৰ লগত যি বৈঠক হৈছিল, সেই বৈঠকত অসমৰ প্ৰেক্ষাপটৰ যিবোৰ সমস্যা আৰু ২০১৬ চনৰ পৰা বিজেপিয়ে যিসমূহ মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল তাক লৈহে আলোচনা হৈছিল । আৰু উক্ত সমস্যাবোৰ সদনত দাঙি ধৰিবৰ বাবে কোৱা হৈছিল । জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃত্বৰ বাবে সময় উলিয়াই ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁলোকৰ কথাসমূহ গুৰুত্বসহকাৰে লৈছিল ।"

আনহাতে, গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অসমৰ কিছু ৰাজনৈতিক সমস্যা আৰু বৰ্তমানৰ পৰিস্থিতি-পৰিৱেশক লৈ দল-সংগঠন আৰু বুদ্ধিজীৱীৰ সৈতে আলোচনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।

ইফালে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ প্ৰসংগক লৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এছ আই টিৰ জৰিয়তে তদন্ত কৰিছিল আৰু সেই তদন্ত প্ৰতিবেদন অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰত দাখিল কৰা হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছিল । এই সন্দৰ্ভত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "সেই প্ৰতিবেদন ফ্লপ শ্ব'ত পৰিণত হ'ব আৰু এই সমস্ত দোষ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অসম আৰক্ষীলৈ থেলি দিব । আৰু দ্বিতীয় পাৰ্ট তৈয়াৰ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰলৈ এৰি দিব ।" বৰ্তমান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সেই নাটকৰ বিষয়ে অসমৰ ৰাইজে গম পাইছে বুলিও গৌৰৱ গগৈয়ে আওপকীয়াকৈ উল্লেখ কৰে ।

লগতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বিজেপি চৰকাৰক লক্ষ্য কৰি একাংশই এতিয়া গৰু, চুপাৰী চিণ্ডিকেটৰ লগত জড়িত থকাৰো অভিযোগ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে । ইয়াৰ উপৰি তেওঁ কয় যে প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি চৰকাৰী চাকৰি প্ৰদান নকৰি ৰাইজৰ হাতত বন্দুক তুলি পৰিৱেশ অস্থিৰ কৰিছে ।

আনহাতে, ভোট চুৰি প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "ভুৱা ভোটাৰেৰে পৰিপূৰ্ণ ভোটাৰ তালিকা শুদ্ধ কৰাটো কংগ্ৰেছৰ প্ৰথম দায়িত্ব বুলি ভাবিছোঁ । সেয়েহে এই সম্পৰ্কত কংগ্ৰেছৰ এখন বিশেষ কৰ্মীসভাও অনুষ্ঠিত হ'ব ।" ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে SIR-ৰ কাৰণে ২৮,৮৮০ গৰাকী বুথ পৰ্যায়ৰ এজেণ্টক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কথাও উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।

