মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পুতৌ জন্মিছে গৌৰৱ গগৈৰ; কি কাৰণে তেওঁ উপহাসৰ পাত্ৰ হৈ উঠিছে তাকো ক’লে কংগ্ৰেছ সাংসদজনে
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ যুঁজ ৷ ইজনে-সিজনক কঠোৰ বাক্যবাণেৰে গৰম কৰি তুলিছে সামাজিক মাধ্যমৰ মজিয়া ৷
Published : September 12, 2025 at 11:56 AM IST
গুৱাহাটী: কংগ্ৰেছ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ পাকিস্তান সংযোগৰ প্ৰসংগই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত কিছুদিনৰে পৰা বেছ চৰ্চা লাভ কৰি থকা দেখা গৈছে ৷ আনকি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই প্ৰসংগত নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দিন ১০ ছেপ্টেম্বৰ পাৰ হৈ যোৱাত বহু কংগ্ৰেছীয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক উপলুঙা কৰাও দেখা গৈছে ৷
চলিত সপ্তাহত খোদ গৌৰৱ গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ মাজত চলি থকা এই ৰাজনৈতিক বিবাদ তীব্ৰতৰ হৈ পৰে ৷ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ পাকিস্তানৰ সৈতে থকা সম্পৰ্কৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যি অভিযোগ তুলিছিল, তাৰে উপযুক্ত তথ্য প্ৰমাণ দাঙি ধৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ পিছতে সাংসদ গগৈয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীক তীক্ষ্ণ বাক্যবাণেৰে থকা-সৰকা কৰে ৷
সামাজিক মাধ্যম এক্সৰ এটা পোষ্টত গগৈয়ে লিখিছে, “মোৰ এগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ পুতৌ জন্মিছে, যাৰ কথাৰ কোনো মূল্য নাই । তেওঁৰ কৰ্মকাণ্ডই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আসনখনৰ গৰিমা একেবাৰেই ম্লান কৰি পেলোৱাৰ লগতে উপহাসৰ বিষয় কৰি পেলাইছে । ইয়াৰোপৰি অনেক এনে লজ্জাজনক ঘটনা আছে, যি তেওঁক সদায় উপহাসৰ পাত্ৰ কৰে । উদাহৰণস্বৰূপে, মোৰ মনত পৰে - ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ "ভাৰত জোড়ো" যাত্ৰাৰ সময়ত তেওঁ অসমত ৰাহুল গান্ধী ডাঙৰীয়াৰ Body Double দেখিছিল । শেহতীয়া Flop Show ৰাহুল গান্ধীৰ Body Double বিষয়তকৈয়ো অধিক ব্যাপক । অসমৰ জনগণে যোগ্যজনক বিচাৰে । ২০২৬ ত অসমৰ জনগণে যোগ্যজনক নিশ্চয়কৈ পাব ।’’
I feel sorry for a Chief Minister whose words has lost all credibility and whose actions has made a mockery of the chair of the Chief Minister.— Gaurav Gogoi (@GauravGogoiAsm) September 11, 2025
There have been so many embarrassing instances . For example I remember he said that he saw Rahul Gandhi’s “body double” during the…
গৌৰৱ গগৈৰ এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাৰ পূৰ্বৰ মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ ৷ য’ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ সৈতে সম্পৰ্কিত লোকৰ সৈতে জড়িত বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ লগতে গগৈৰ পত্নী আৰু সন্তানৰ ব্ৰিটিছ নাগৰিকত্বৰ ওপৰতো প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ অধিকাৰ আৰু জাতীয় আনুগত্যক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছিল ।
কিন্তু এতিয়া ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ সময়সীমা পাৰ হৈ যোৱাৰ লগতে কোনো আনুষ্ঠানিক প্ৰমাণ প্ৰকাশ নোহোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অপ্ৰমাণিত অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে তীব্ৰ সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে। বিৰোধী নেতা আৰু ৰাজনৈতিক পৰ্যবেক্ষকে এই খণ্ডটোক আগন্তুক ৰাজনৈতিক যুদ্ধৰ পূৰ্বে বিক্ষিপ্তকৰণ কৌশল বুলি সমালোচনা কৰিছে ।
শেহতীয়াকৈ কংগ্ৰেছ সাংসদ গগৈ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মাজত বিষয়টোক কেন্দ্ৰ কৰি হোৱা বাক-বিতণ্ডাই সামাজিক মাধ্যমত গুৰুতৰ ৰূপ লোৱা দেখা গৈছে ৷ স্বাভাৱিকতে ২০২৬ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দুয়োগৰাকী নেতাই নিজৰ স্থিতি সুদৃঢ় কৰিব বিচাৰিছে ।
আগ্ৰাসী বাক্যবাণ আৰু উন্নয়নৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই বিজেপিক নেতৃত্ব দি থকাৰ সময়তে সাংসদ গগৈয়ে বিৰোধীৰ অন্যতম শক্তিশালী কণ্ঠস্বৰ, সমালোচক হিচাপে আত্মপ্ৰকাশ কৰিছে ৷ যিজনে প্ৰায়ে শাসন, দুৰ্নীতি আৰু জবাবদিহি বিষয়ত বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰক প্ৰত্যাহ্বান জনাই আহিছে ৷
এই মৌখিক বাদানুবাদে কেৱল ব্যক্তিগত শত্ৰুতাই নহয়, সমগ্ৰ অসমৰ পৰিৱেশত দৃঢ় হৈ অহা ৰাজনৈতিক বিভাজনকো প্ৰতিফলিত কৰিছে ৷ শাসক-বিৰোধী দুয়োটা শিবিৰে ৰাজ্যৰ ভৱিষ্যতৰ স্বাৰ্থত এই যুঁজত জনসাধাৰণৰ ধাৰণাক প্ৰভাৱিত কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে ।
