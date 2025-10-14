ETV Bharat / politics

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো বিষয় সামৰি পত্ৰ প্ৰেৰণৰ সিদ্ধান্ত গৌৰৱ গগৈৰ

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপাল, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিব সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ।

GAURAV GOGOI
তেজপুৰত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 14, 2025 at 12:04 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: ‘‘অসমৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি ৰাজনৈতিক ক্ৰাইটেৰীয়া লৈ অসমৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তি দিয়া হৈছে । বৰ্তমান শোণিতপুৰ জিলা শিক্ষা আৰু স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে পিছপৰি ৰৈছে । উচ্চশিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত জিলাখনৰ লগতে বিগত পাঁচ বছৰত ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত উন্নয়ন স্থবিৰ আৰু তাৰ বাবেই তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীয়ে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে’’ - এই অভিযোগ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তথা লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

সোমবাৰে তেজপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ লগত হোৱা মত বিনিময়ত গগৈয়ে বিভিন্ন বিষয়ত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ৷ তেওঁ কয় যে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ সময়তে স্থাপন হোৱা তেজপুৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ অৱস্থা শোচনীয় ৷ মানুহে উপযুক্ত চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই ৷

তেজপুৰৰ আৱৰ্ত ভৱনত সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় গৌৰৱ গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সম্পৰ্কত গৌৰৱ গগৈ

প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু সম্পৰ্কে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ‘‘শোণিতপুৰৰ লগতে অসমৰ সকলো জিলাতে এতিয়া ৰাইজৰ এটাই দাবী - অসমৰ মৰমৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিব লাগে ৷ সেইবাবে আজি কংগ্ৰেছৰ বিভিন্ন গোটসমূহে, বিধায়ক-সাংসদ সকলোৱে সামাজিক মাধ্যমৰ যোগেদি #JusticeforZubeenGarg প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰি জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালৰ লগত অসমৰ শিল্পী সমাজৰ লগত আৰু অসমৰ ৰাইজৰ লগত থিয় দিছোঁ ৷’’

বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটচোৰ অভিযোগ

বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ভোটচোৰৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘তেওঁলোকে এতিয়া ভোটচোৰৰ জৰিয়তে ৰাইজৰ সমাদৰ লাভ কৰিছে । নাগৰিকসকলৰ নাম ভোটৰ তালিকাৰ পৰা কৰ্তন কৰা হৈছে আৰু সেই কাৰণে আজি ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ যোগেদি কেনেদৰে নিজৰ অধিকাৰ সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে তাৰ বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত আলোচনা কৰা হৈছে ৷’’

ব্যৰ্থ ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ

‘‘ডবল ইঞ্জিন চৰকাৰ বিশেষকৈ ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ চলি থকা সময়ত খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বিফল হৈছে আৰু কামৰ নামতো চলিছে লুণ্ঠন ৷ এই বিভাগৰ মন্ত্ৰীগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অতি ঘনিষ্ঠ হোৱাৰ পিছতো সমস্যা সমাধানৰ কৰাত বিফল হৈছে’’ বুলি সাংসদ গগৈয়ে কয় ৷

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘দুখ লাগে যে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাৰ এই ভূমিত আৰ এছ এছ বেছি সক্ৰিয় হৈ গৈছে, বিষ্ণু ৰাভাৰ বংশৰ লোকে আজি বিষ্ণু ৰাভাৰ আদৰ্শ বাদ দি আৰ এছ এছৰ আদৰ্শ লৈছে ইয়াতকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আৰু একো হ’ব নোৱাৰে । ভাল লাগিছে এটা কথাই যে শোণিতপুৰৰ ৰাইজে হাৰ মানি লোৱা নাই, ৰাইজে প্ৰতিবাদ কৰিছে, ঢেকীয়াজুলিত ভূমিৰ বাবে এগৰাকী মন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতি আহিছে ৷’’

তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগত গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্য

আনহাতে, তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰসংগত গগৈয়ে কয় যে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ অধিকাৰৰ লগতে জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ যি আবেগ, এই আবেগৰ বাবে তেওঁলোকে মাত মাতিছে । আমি ৰাইজৰ পদূলিত ৰাইজৰ কংগ্ৰেছৰ যোগেদি মাত মাতি আহিছোঁ । পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাইজৰ পৰা পোৱা পৰামৰ্শ লৈ কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰ আহিলে কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিব, সেই বিষয়ে ৰাইজৰ মাজত আলোচনা কৰা হৈছে ৷

লগতে কয়, ‘‘আমি ইমানদিনে আশা কৰি আছিলোঁ যে ছাত্র-ছাত্ৰীসকলৰ অভাৱ-অভিযোগসমূহ সমাধান হ’ব ৷ কিন্তু বৰ্তমান যি হৈছে সেই ছবি আমি কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ । ছাত্র সমাজ ওলাই আহি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰশাসনৰ বিৰুদ্ধে মাত মাতিবলগা হৈছে, ধৰ্ণা দিবলগীয়া হৈছে ৷ ইয়াৰ পূৰ্বে বিভিন্ন উপাচাৰ্য আহিল, কিন্তু আমি এনে দৃশ্য বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই ৷’’

‘‘মই ভাবো যদি এইখন চৰকাৰ উচ্চশিক্ষাৰ প্ৰতি আগ্ৰহী, তেতিয়া ছাত্রসকলৰ ওচৰলৈ যাব, শিক্ষকসকলৰ ওচৰত গৈ তেওঁলোকৰ কথা শুনিব ৷ সেইবাবে আজি আমি ৰাজ্যপাল আৰু ৰাষ্ট্ৰপতিৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাইছো বিষয়টো সন্দৰ্ভত হস্তক্ষেপ কৰক । আজি সন্ধিয়াৰ ভিতৰত এই বিষয়ে দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপাল, দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰীলৈ এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিম ৷ তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ বিষয়ে দুখ লাগে কিয়নো বিশ্বৰ কেন্দ্ৰীয় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ ভিতৰত স্থান লাভ কৰা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভিতৰত তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গ্ৰন্থাগাৰত আজি ছাত্র-ছাত্ৰীৰ বাবে পঢ়িবলৈ কিতাপ নাই, ভৱনৰ ভিতৰত পানী পৰে আৰু যথেষ্ট অভাৱৰ মাজত ছাত্র-ছাত্ৰীসকলে দিন কটাইছে ৷ সেইবাবেই দেশৰ ৰাষ্ট্ৰপতি, ৰাজ্যপালক এই বিষয়ে গুৰুত্ব দিবলৈ আৰু ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ’’ বুলি বিৰোধী নেতাগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় ৷

ইয়াৰোপৰি বিশ্ববিদ্যালয়খনৰ উপাচাৰ্যগৰাকীৰ প্ৰসংগত গগৈয়ে কয়, ‘‘তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় অসমৰ সম্পদ আৰু অকল তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ে নহয়, অসমৰ সকলো বিশ্ববিদ্যালয়ৰ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয় আমাৰ দিনতে হোৱা ৷ কটন বিশ্ববিদ্যালয়ৰো একে অৱস্থা ।’’

অসমৰ এই বিশ্ববিদ্যালয়ৰ উপাচাৰ্য নিযুক্তিৰ বিষয়টো জ্যেষ্ঠ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন, একাডেমিক ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞতা থকাসকলক নিযুক্তি প্ৰদান নকৰি ৰাজনৈতিক লাভালাভৰ বাবে উপাচাৰ্যসকলক নিযুক্তি দিয়া হৈছে বুলি গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপিত কৰে সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় কৰ্তৃপক্ষৰ বিৰুদ্ধে দণ্ডাধীশ পৰ্যায়ৰ তদন্তৰ ঘোষণা প্ৰশাসনৰ

TAGGED:

ZUBEEN GARG DEATH
ইটিভি ভাৰত অসম
GAURAV GOGOIS TEZPUR VISIT
TEZPUR UNIVERSITY PROTEST
GAURAV GOGOI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.