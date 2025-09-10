তিনি ন-কংগ্ৰেছীক লগত লৈ দিল্লীৰ পৰা আহি পালে গৌৰৱ গগৈ
সভাপতিৰ সৈতে একেলগে তিনিওগৰাকী ন-কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত হৰ্ষোল্লাসেৰে দলীয় কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক আদৰে ৷
Published : September 10, 2025 at 4:19 PM IST
মিৰ্জা: ন-কংগ্ৰেছীক লগত লৈ দিল্লীৰ পৰা আহি আজি দুপৰীয়া গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ল প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ অগপ এৰি কংগ্ৰেছলৈ যোৱা প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতা আৰু এময়ত কংগ্ৰেছ এৰি থৈ বিজেপিলৈ গৈ গেৰুৱা দলটোত থাউনি নাপাই পুনৰ কংগ্ৰেছলৈ উভতি অহা দুই প্ৰাক্তন বিধায়ক মানছিং ৰংপি আৰু বিনন্দ শইকীয়াক লগত লৈ বৰঝাৰত গৌৰৱ গগৈ নামে বিমানৰ পৰা ৷
দলটোৰ সভাপতিৰ সৈতে একেলগে তিনিওগৰাকী ন-কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন বিধায়ক বৰঝাৰ বিমান বন্দৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই অহাৰ পিছত হৰ্ষোল্লাসেৰে দলীয় কৰ্মীসকলে তেওঁলোকক আদৰে ৷ দলীয় কৰ্মীসকলৰ এনে উল্লাস দেখি আনন্দিত হৈ পৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ ৷ উৎফুল্লিত হৈ পৰে ন-কংগ্ৰেছী প্ৰাক্তন বিধায়কত্ৰয় বিনন্দ শইকীয়া, মানছিং ৰংপি আৰু সত্যব্ৰত কলিতাও ৷
আনহাতে দলীয় কৰ্মীসকলৰ এনে সমাগম দেখি উৎফুল্লিত হৈ পৰা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়- "আজি ৰাইজৰ এই উপস্থিতিয়ে প্ৰমাণ কৰিছে কৰিছে যে মানুহে পৰিৱৰ্তন বিচাৰিছে ৷ পৰিৱৰ্তনৰ ৰেঙনী ৰাইজে দেখিছে ৷ আগলৈও ৰাইজ এনেদৰেই ওলাই আহিব ৷"
আনহাতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত আজি সকলো কথা ৰাজহুৱা কৰা হ'ব বুলি কৰি অহা ঘোষণা প্ৰসংগত তেওঁ কি ক'ব বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ কোনো উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকী ৷
ইপিনে, আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে এই প্ৰসংগত কয়- "এয়া কোনো চিন্তা কৰিবলগীয়া বিষয়েই নহয় ৷ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দল আগুৱাই গৈ আছে আৰু আগুৱাই গৈ থাকিব ৷" আনহাতে, অগপ এৰি কংগ্ৰেছত যোগ দিয়া সত্যব্ৰত কলিতাই কয়- "গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দল আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত শক্তিশালী ৰূপত অৱতীৰ্ণ হ'ব ৷ গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত এখন পৰিৱৰ্তকামী চৰকাৰ অসমত হ'ব ৷" আনহাতে আগন্তুক নিৰ্বাচনত তেওঁ দলীয় প্ৰৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ হ'ব নেকি সোধা প্ৰশ্নৰ কোনোধৰণৰ পোনপটীয়া উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে সত্যব্ৰত কলিতা ৷
