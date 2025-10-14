বিহাৰ নিৰ্বাচন: আসনৰ বুজাবুজিত বিফল ইণ্ডিয়া ব্লক; টিকট বিতৰণ সকলোৰে বাবে মুকলি

বিহাৰ নিৰ্বাচন: আসনৰ বুজাবুজিত বিফল ইণ্ডিয়া ব্লক; টিকট বিতৰণ সকলোৰে বাবে মুকলি
ইণ্ডিয়া ব্লকত আসন ভাগ-বাটোৱাৰাক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ মাজতে আৰ জে ডিয়ে নিজৰ নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীক টিকট বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।
Published : October 14, 2025 at 1:52 PM IST
দেৱ ৰাজ
পাটনা : আসন্ন বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন । এই নিৰ্বাচনৰ বাবে এতিয়া বিহাৰৰ ৰাজনৈতিক পিৱেশ উত্তপ্ত হৈ পৰিছে । শাসক-বিৰোধী উভয়ে নিৰ্বাচনৰ বাবে উঠি-পৰি লাগিছে । এফালে এন ডি এ, আনফালে ইণ্ডিয়া ব্লক । দুয়ো মিত্ৰজোঁটে টিকট বিতৰণৰ বাবে নিজস্ব কৌশল অৱলম্বন কৰিছে ।
কিন্তু বিহাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে আসন ভাগ-বাটোৱাৰাৰ ক্ষেত্ৰত এতিয়াও জটিলতাৰ সৃষ্টি হৈ থকাৰ সময়তে ইণ্ডিয়ান নেচনেল ডেভলেপমেণ্ট ইনক্লুছিভ এলায়েন্স চমুকৈ ইণ্ডিয়া ব্লক মিত্ৰজোঁটে টিকট বিতৰণ সকলোৰে বাবে মুকলি কৰি ৰাখিছে ।
ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দলকে (আৰ জে ডি) ধৰি বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সকলো গুৰুত্বপূৰ্ণ সমষ্টিতে নিজৰ প্ৰাৰ্থীক নিৰ্বাচনী প্ৰতীক আবণ্টন দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । লগতে আসন বিতৰণৰ বাবে আৰু অপেক্ষা নকৰাকৈ মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিছে ।
দিল্লীত কংগ্ৰেছে তেজস্বীক তুচ্ছজ্ঞান কৰিছিল নেকি ?
যদিও চি পি আই(এম) আৰু চি পি আই এম এল প্ৰথমে অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল, কিন্তু দিল্লীত আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱে কংগ্ৰেছ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু লোকসভাত বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰিব নোৱৰাৰ পিছত পৰিস্থিতি অধিক বেয়ালৈ ঢাল খায় আৰু তেওঁ সোমবাৰে নিশা প্ৰায় ১১ বজাত পাটনালৈ উভতি আহে ।
আৰ জে ডিৰ মুৰব্বী লালুপ্ৰসাদ যাদৱ, তেওঁৰ পত্নী ৰাবৰি দেৱী আৰু তেজস্বীয়ে আন ১১ জনৰ সৈতে আই আৰ চি টি চিৰ কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত উত্থাপিত অভিযোগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত আদালতত হাজিৰ হ’বলৈ দিল্লীলৈ গৈছিল ।
সোমবাৰে আদালতত হাজিৰ হোৱাৰ পিছতে লালু-ৰাবৰি পাটনালৈ উভতি আহে । আনহাতে, তেজস্বীয়ে কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা সাংসদ কে চি বেণুগোপাল, বিহাৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া কৃষ্ণ আল্লাভাৰু, বিহাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰাজেশ কুমাৰ আৰু বিহাৰ বিধানসভাত কংগ্ৰেছ বিধায়িনী দলৰ নেতা ছাকিল আহমদ খানক সাক্ষাৎ কৰে । কিন্তু খাৰ্গে আৰু ৰাহুলৰ মাজত তেজস্বীৰ নিৰ্ধাৰিত বৈঠক বাস্তৱায়িত নহ’ল ।
আৰ জে ডিৰ 'কঠোৰতা'ই কংগ্ৰেছক অসুবিধাত পেলাইছে
কংগ্ৰেছৰ ভিতৰুৱা সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰা অনুসৰি, কংগ্ৰেছক ৬০-৬১ খন আসন আগবঢ়োৱাৰ ক্ষেত্ৰত আৰ জে ডিৰ 'অটল স্থিতি', তাকো নিৰ্দিষ্ট পৰম্পৰাগত সমষ্টিৰ দাবীৰ প্ৰতি গুৰুত্ব নিদিয়াকৈ, তেজস্বীক মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ দাবী আৰু দিল্লী আদালতে তেওঁ আৰু তেওঁৰ পিতৃ-মাতৃৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ গ্ৰহণ কৰা আদিয়েই ইয়াৰ আঁৰৰ কাৰণ হ’ব পাৰে ।
আসন ভাগ-বাটোৱাৰা চুক্তি আৰু ইয়াক লৈ সৃষ্টি হোৱা অচলাৱস্থাৰ বিষয়ে সোধাত সোমবাৰে পাটনা বিমানবন্দৰত সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত তেজস্বীয়ে কয় যে তেওঁলোকে এই সন্দৰ্ভত “দুই এদিনৰ ভিতৰত” ঘোষণা কৰিবলৈ ওলাইছে ।
"যিমান দূৰলৈকে আসন ভাগ-বাটোৱাৰা চুক্তি আৰু ইয়াৰ ঘোষণাৰ কথা আছে, আমি অতি সোনকালে ঘোষণা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ । মই ভাবোঁ যে আমি মঙলবাৰৰ ভিতৰত বা দুই এদিনৰ ভিতৰতে এইটো সম্পূৰ্ণ কৰিম । এইটো আমি দুই এদিনতে ঘোষণা কৰিম । মই কাৰো ওপৰত কোনো মন্তব্য দিব খোজা নাই । বিহাৰৰ উন্নয়ন কেনেকৈ কৰিব পাৰি তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিম ।" তেজস্বীয়ে কয় ।
তেজস্বীয়ে লগতে কয়, "আমি বিহাৰত জয়ী হ’বলৈ ওলাইছোঁ । মহাজোঁটবন্ধনে (বিহাৰত ইণ্ডিয়াৰ আন এটা নাম) চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ওলাইছে । নিবনুৱা সমস্যাকে ধৰি বিহাৰৰ সমস্যা ১৪ নৱেম্বৰৰ পিছত নোহোৱা হ’বলৈ আৰম্ভ কৰিব ।"
উল্লেখ্য যে ২৪৩ জনীয়া বিহাৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অহা ৬ আৰু ১১ নৱেম্বৰত দুটা পৰ্যায়ত অনুষ্ঠিত হ’ব । ১৪ নৱেম্বৰত ভোট গণনা কৰা হ’ব । বিহাৰৰ প্ৰথম আৰু দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিলৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে ক্ৰমে ১৭ আৰু ২০ অক্টোবৰ ।
লালুৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ
ইয়াৰ মাজতে লালুৱে টিকট বিতৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে । তেওঁৰ বাসগৃহৰ পৰা প্ৰাৰ্থীসকললৈ ফোনকল কৰে । ইয়াৰে কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত অন্যতম হৈছে মনেৰৰ বিধায়ক ভাই বীৰেন্দ্ৰ, কান্তিৰ বিধায়ক ইছৰাইল মনছুৰী, প্ৰাক্তন বিধায়ক নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ সিং ওৰফে বগো সিং (মতিহানী), চন্দ্ৰশেখৰ যাদৱ (মধেপুৰা), সুনীল সিং (পৰ্বত্তা) । তেওঁলোকে নিৰ্বাচনী প্ৰতীক সংগ্ৰহ কৰিবলৈ খৰধৰ কৰে ।
বাকী আৰ জে ডিৰ প্ৰাৰ্থী বিশেষকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মঙলবাৰে নিজৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতীক সংগ্ৰহ কৰিব । আনহাতে, লালুৰ এই পদক্ষেপক ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মাজত এক সংঘাতৰ সূচকৰূপে পৰিগণিত হৈছে আৰু লগতে কংগ্ৰেছ দল অবিহনে আৰ জে ডি দল আগবাঢ়ি যোৱাৰ দৃঢ়তাও প্ৰদৰ্শন কৰিছে ।
সম্পৰ্কত ফাঁট মেলিছে
দুয়োটা দলৰ মধ্যম স্তৰৰ নেতাসকলেও ছ’চিয়েল মিডিয়া প্লেটফৰ্মত ইজনে সিজনক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লৈছে আৰু প্ৰেমৰ বান্ধোন ছিঙি পেলোৱাৰ পৰিৱৰ্তে তাক ৰক্ষা কৰাৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
আনহাতে, কংগ্ৰেছেও ৭৬ খন আসনৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰে সাজু হোৱাৰ লগতে বিশেষকৈ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে নিৰ্বাচিত প্ৰাৰ্থীসকলক প্ৰতীক চিহ্ন সংগ্ৰহ কৰি মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিবলৈ সাজু হ’বলৈ কোৱা হৈছে । ইফালে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ অংশ বাওঁপন্থী দলসমূহৰ কেইবাজনো প্ৰাৰ্থীয়ে ইতিমধ্যে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছে ।
বিভূতিপুৰ (সমষ্টিপুৰ), মাঞ্জি (সাৰণ), পিপৰা (পূব চম্পাৰণ) বিধানসভা সমষ্টিৰ বাবে চি পি আই (এম)ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছে । মতিহানী (বেগুচৰাই) বিধানসভা আসনৰ বাবেও চি পি আই (এম)ৰ প্ৰাৰ্থীয়ে শীঘ্ৰে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব ।
উল্লেখ্য যে ২০২০ চনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ১৯ খন আসনৰ ভিতৰত ১৮ খন আসনৰ বাবে চি পি আই এম এলে প্ৰতীক চিহ্ন বিতৰণ আৰম্ভ কৰিছে । মঙলবাৰে পালিগঞ্জ, দৰাউলী, জিৰাদৈ আৰু দৰাউণ্ডা আসনৰ বাবে দলটোৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিব ।
ইফালে, ইণ্ডিয়া ব্লকৰ আভ্যন্তৰীণ সূত্ৰই জনোৱা মতে, ৬০ খন আসনৰ লগতে নিজৰ বাবে উপ-মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদৰ দাবী জনাই অহা বিকাশশীল ইনছান পাৰ্টীৰ (ভি আই পি) মুৰব্বী মুকেশ সাহানীয়ে ১০ খন আসনৰ বাবে প্ৰস্তাৱ আগবঢ়োৱাত জোঁটবন্ধনৰ ওপৰত অসন্তুষ্ট হৈছে. য'ত চৰ্ত প্ৰদান কৰা হৈছে যে আৰ জে ডিয়ে তাৰে ভিতৰত তাৰে ভিতৰত ১০ খনত বিজয়ৰ সম্ভাৱনা থকা প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰিব ।
ইতিমধ্যে সাহানীয়ে কমেও ১০টা সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীক নিজৰ দলীয় প্ৰতীক বিতৰণ কৰিছে আৰু তেজস্বীয়ে ইয়াকে লৈ অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছে । সাহানী আৰু তেজস্বী একেখন বিমানতে পাটনালৈ উভতি আহিছিল যদিও ইজনে সিজনৰ পৰা দূৰত্ব বজাই ৰাখিছিল । ভি আই পি দলৰ নেতাগৰাকীয়ে নেশ্যনেল ডেম’ক্ৰেটিক এলায়েন্সৰ সৈতে মিত্ৰতাকে ধৰি অন্যান্য বিকল্পৰ ওপৰতো চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে । তেওঁ ২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ অংশ আছিল ।