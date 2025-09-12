গেৰুৱা বসন পিন্ধিলে আক্ৰাছুৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে
বিজেপিত কিয় যোগদান কৰিলে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতাই ? ২০১৯ চনত কোনে তেওঁক বিজেপিত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল ?
Published : September 12, 2025 at 9:05 PM IST
গুৱাহাটী: কোচ ৰাজবংশীৰ জনজতিকৰণৰ দীৰ্ঘদিনীয়া দাবীৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিবলৈ যাওঁতে দুদিন পূৰ্বে ধুবুৰীত আৰক্ষীয়ে জঁপিয়াই পাৰিছিল প্রতিবাদকাৰীৰ ওপৰত । সেই ঘটনাৰ চাঞ্চল্য অব্যাহত থকাৰ মাজতে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থা (আক্ৰাছু)ৰ প্ৰাক্তন সভাপতি বিশ্বজিৎ ৰায়ে যোগদান কৰিলে বিজেপিত ।
আজি (শুকুৰবাৰ) বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক যোগদান কাৰ্যসূচীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ উপস্থিতত অৰ্ধশতাধিক সমৰ্থকক লগত লৈ দলটোত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰে বিশ্বজিৎ ৰায়ে ।
যোগদান কৰিয়ে বিশ্বজিৎ ৰায়ে কয়, "মোৰ চিনাকি হৈছে কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাৰ । এই জনগোষ্ঠীটোৰ ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস লৈ আজি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীত যোগদান কৰিছো । মই ব্যক্তিগত সুবিধাৰ বাবে বিজেপিলৈ অহা নাই, কোচ ৰাজবংশী ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থতহে আহিছো ।"
২০১৯ চনত বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী আৰু তেতিয়াৰ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে ৰাজহুৱাভাৱে ঘোষণা কৰিছিল যে অচিৰে বিশ্বজিৎ ৰায়ে বিজেপিত যোগদান কৰিব; কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাৰ্থত আহিলে ২০১৯ তে এটা শাসকীয় দলত যোগদান কৰিব পৰিলোহেঁতেন । কিন্তু মই কৰা নাছিলো । কাৰণ আমি যিখন সমাজৰ পৰা আহিছো, যি সমস্যাক লৈ আমি সংগ্ৰাম কৰিছো, সেই সংগ্ৰামখন আমি যতে নাথাকি চৰকাৰক যাতে প্ৰত্যক্ষভাৱে হেঁচা দি সমাধান কৰিব পাৰো তাৰ বাবে আজি মই বিজেপিত যোগদান কৰিলো ।"
আনহাতে দুদিন পূৰ্বে কোচ ৰাজবংশীসকলৰ ওপৰত আৰক্ষীৰ আক্ৰমণ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, "প্ৰতিবাদৰ দিনা আৰক্ষীয়ে লাঠিচালনা কি কাৰণে কৰিব লগা হ'ল সেই সন্দৰ্ভত মই মুখ্যমন্ত্ৰীক অভিযোগ দি তদন্ত দাবী কৰিছিলো । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ইতিমধ্যে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে । দুগৰাকী অ'চিক নিলম্বন কৰিছে । লগতে এছ পি, ডিএছপিকো তদন্ত আওতালৈ আনিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে ।"
লগতে কয় যে তেওঁ কোচ ৰাজবংশী জনগোষ্ঠীটোৰ সামগ্ৰিক বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ বাবে আহিছে, লাঠিৰ কোব খাবলৈ অহা নাই । "মোৰ স্পষ্ট কথা, আপোনালোকে কি লিখে আই ড'ন্ট কেয়াৰ, কাৰণ মোৰ পৰিচয় কোচ ৰাজবংশী। যদি জনগোষ্ঠীটোৰ প্ৰাপ্য আদায় কৰিবলৈ গৈ এনে অৱস্থা হয়, মই যি মঞ্চতে নাথাকো কিয় তাৰ প্ৰতিবাদ কৰিম ।" এইদৰে কয় বিশ্বজিৎ ৰায়ে ।
আনহাতে ২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব বিচৰা প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়, "ৰাজনীতিত আহিছো যেতিয়া ক্ষমতা লাগিবই । ক্ষমতা অবিহনে ৰাজনৈতিক দলত থকাৰ যথাৰ্থতা নাই । বিজেপিত যোগদান কৰিছো যেতিয়া প্ৰাৰ্থিত্বৰ বাবে আৱেদন কৰিমেই । দলে টিকট দিয়ে নিদিয়ে সেইটো দলে বিবেচনা কৰিব । প্ৰাৰ্থিত্ব দিলেই যে বিজেপি কৰিম সেইটো কথা নহয় ।"