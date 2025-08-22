ETV Bharat / politics

মুছলপুৰবাসী ৰাইজে মোক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবে: তেনেকৈয়ে ভাবে ৰাকেশ ব্ৰহ্মই - BTC ELECTIONS 2025

ইউ পি পি এলে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি চিৰ পৰা ১৫ খন আসন দখলৰ হুংকাৰ ।

BTC elections 2025
মুছলপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)
বাক্সা: মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত স্থানীয় ই এম তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মক পুনৰ ইউ পি পি এল দলে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰে । প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ পিছতে শুভাকাংক্ষী তথা বিভিন্নজনে ৰাকেশ ব্ৰহ্মক সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰে । অদালবাৰীত প্ৰাৰ্থীগৰাকীক শতাধিক দলীয় নেতৃবৃন্দই আদৰণি জনায় । সৃষ্টি হয় আৱতৰীয়া দীপাৱলী ।

ইফালে সাংবাদিকৰ আগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি ৰাকেশ ব্ৰহ্মই কয় যে এইবাৰ তেওঁৰ জয় ১২০% নিশ্চিত । পূৰ্বতকৈ এইবাৰ নিৰ্বাচনত ভোটৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হ'ব বুলিও আশাবাদী প্ৰাৰ্থীগৰাকী । আনহাতে, মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ, ইউ পি পি এল সকলো তেৱেঁই বুলিও গভীৰ প্ৰত্যাশা ব্যক্ত কৰে ৷

মুছলপুৰৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব লাভৰ পিছত ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (ETV Bharat Assam)

সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁ কয়, "মোক মুছলপুৰবাসীয়ে বহুত ভাল পায় আৰু ময়ো যিমান পাৰোঁ সিমান কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ ৷ বি পি এফ দলে ১৭ বছৰে এই অঞ্চলত একো কাম কৰিব পৰা নাছিল ৷ আমি অহা পাঁচ বছৰত ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আৰু বহু কাম কৰিবলৈ যত্ন কৰিম ৷ আমি এইবাৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি চিৰ পৰা ১৫ টা ছিটতে জিকিবলৈ সক্ষম হ'ম ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "মই আগৰ পৰাই কৈছোঁ ইয়াত বিজেপি হ'লেও ময়ে, বি পি এফ হ'লেও ময়ে আমাৰ মুছলপুৰ সমষ্টিত কোনো নাই । ৰাইজ এটাৰ লগতে আছে সেইটো হ'ল ইউ পি পি এলৰ লগতে আছে, ৰাকেশৰ লগত আছে । সকলোৱে ৰাকেশক খুব মৰম কৰে । মুছলপুৰবাসী ৰাইজে মোক নিজৰ সন্তান বুলি ভাবে । নিজৰ ভাই বুলি ভাবে, নিজৰ দাদা বুলি ভাবে । মই মুছলপুৰৰ সন্তান । মুছলপুৰবাসী ৰাইজ মোৰ কাৰণে দেউতা ।"

