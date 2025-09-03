বাইহাটা চাৰিআলি : "বি টি এডিত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ক'লে যদি ইয়াত অসম গণ পৰিষদ দলে প্ৰাৰ্থী দিয়ে তেনেহ'লে ২০২৬ চনত তেওঁলোকে ভুগিব লাগিব । আৰু সেইটো ভয়তে আমি ১০ জনৰ ঠাইত ৪ জন প্ৰাৰ্থী দিছোঁ । অৰ্থাৎ প্ৰতিটো মুহূৰ্তত বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সভাপতিয়ে কাম কৰি গৈছে । এই কথাবিলাকত মই সদায় আপত্তি জনাই আহিছোঁ আৰু অভিযোগ জনাইছোঁ যে এই কথাবিলাকে আমাৰ দলটোৰ ভৱিষ্যৎ নিঃশেষ কৰিব ।" দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰাৰ পিছত এনেদৰে মনৰ ক্ষোভ উজাৰিলে কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অগপ নেতা সত্যব্ৰত কলিতাই ।
২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত আৰম্ভ হৈছে দল বাগৰাৰ ৰাজনীতি । বুধবাৰে ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তথা বিজেপি নেতা বিনন্দ শইকীয়া আৰু কমলপুৰৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক তথা অসম গণ পৰিষদৰ নেতা সত্যব্ৰত কলিতাই দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে । দুয়োগৰাকী নেতাই নিজ নিজ দলৰ সভাপতিলৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দল ত্যাগ কৰে ।
বুধবাৰে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰালৈ পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰে প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে । ইফালে পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰেৰণৰ পিছতে বাইহাটা চাৰিআলিত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত দলৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপ তথা সভাপতিৰ ভূমিকাক লৈ ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰে সত্যব্ৰত কলিতাই । লগতে অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই অগপ দল শক্তিশালী কৰাৰ পৰিৱৰ্তে বিজেপি দলক সন্তুষ্ট কৰাতহে বেছি প্ৰাধান্য দিয়াৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে ।
আনহাতে, ২০১১ চনত অগপৰ সভাপতি চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী সময়ত দলটোৰ বেয়া দিন চলি থকাৰ পিছতো ১০ খন আসন লাভ কৰাৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয় যে বিজেপিৰ লগত থাকি ভাল দিনত অগপৰ মাত্ৰ ৯ খন আসন । তেওঁ দলৰ ভাল দিন ক'ত আছে বুলিও দলীয় নেতৃত্বক প্ৰশ্ন কৰে ।
সংবাদমেলত প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীয়ে কয়, "মানসিক কষ্টৰ অৱসান পেলাই মই আজি অতি কষ্টৰে, অতি দুখেৰে, অত্যন্ত আক্ষেপেৰে এই দলৰ পৰা আজি পদত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হ'লোঁ । অৰ্থাৎ এক প্ৰকাৰ আমাৰ অসম চুক্তিখন অসম গণ পৰিষদৰ কাৰণে অতুল বৰাৰ ভাষাত গীতা, বাইবেল, কোৰাণ । এই গীতা, বাইবেল, কোৰাণখন আজি আছেনে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "'কা' কাৰ্যকৰী হোৱাৰ লগে লগে... অসম চুক্তিৰ ভিত্তিবৰ্ষ কি আছিল, ১৯৭১ চনৰ ২৫ মাৰ্চৰ ভিত্তি নহয় এতিয়া ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰ ভিত্তিবৰ্ষ হ'ল । অৰ্থাৎ অসম চুক্তি মন্ত্ৰী অতুল বৰা ডাঙৰীয়াই নিজৰ বিভাগটোৰ চুক্তিখনক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হোৱা নাই । অৰ্থাৎ অসম চুক্তিখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে নস্যাৎ কৰিলে । তাৰ পিছত আমাৰ কি অধিকাৰ আছে অসমৰ ৰাইজক আমি আঞ্চলিক দল বুলি কোৱাৰ । এই কথাবিলাকেৰে মোৰ মানসিক কষ্ট যথেষ্ট হৈছিল ।"