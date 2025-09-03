ETV Bharat / politics

সাম্প্ৰদায়িকতাবাদ, ব্যক্তিবাদৰ বাবেই বিজেপিৰ প্ৰতি মোহভংগ হ'ল: মন্তব্য বিনন্দ শইকীয়াৰ - BINANDA SAIKIA QUIT BJP

"সম্প্ৰীতিৰ সমাজখন বিজেপিয়ে ধ্বংস কৰিছে । সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিষবাষ্প বিয়পাই দিয়া হৈছে । যাৰ বাবে আজি মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী ত্যাগ কৰিলোঁ ।" বিনন্দ শইকীয়া ।

Binanda Saikia quit BJP
বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত বিনন্দ শইকীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 3, 2025 at 8:59 PM IST

3 Min Read

মঙলদৈ : "সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্পই বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থালৈ অশনি সংকট কঢ়িয়াই আনিছে । বৰ্তমান সমন্বয়হীন এটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি নৱপ্ৰজন্মক ধবংস কৰিব পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰম্ভ কৰিলে । অসমত শেহতীয়াকৈ এই পৰিস্থিতিটো বেছি হৈছে । মই বিজেপি বিধায়ক হৈ থকা সময়ত সেইটো কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল । সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পি যোৱা নাছিল ।" বুধবাৰে বিজেপি দলৰ পৰা তৎকালীনভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এইদৰে কয় ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই ।

ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই সংবাদমেলত কয়, "আজিৰ যিটো পৰিৱেশ তাত সকলোৱে সকলোকে সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা, বিদ্বেষৰ চকুৰে চোৱা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈছে । এইটোৰ কাৰণে একমাত্ৰ জগৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনীতি । গতিকে এই ৰাজনীতিৰ লগত সহৱস্থান কৰি থকাটো আমাৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ কথা নহয় ।"

বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত বিনন্দ শইকীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি এসময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বিনন্দ শইকীয়াই কয়, "গৰু মাংস দলিয়াই দিয়া, গাহৰি মাংস দলিয়াই দিয়া এই ৰাজনীতিয়ে ভৱিষ্যতে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব । এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহওঁতেই ৰাইজক তাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ বিজেপিবিৰোধী শক্তিক শক্তিশালী কৰিবলৈ মই বিজেপি ত্যাগ কৰি আহিছোঁ ।"

আনহাতে, ভৱিষ্যতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্য, "ছিপাঝাৰৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা হ'ল মই আকৌ ২০২৬ চনত ইয়াত নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হ'ব লাগে । মই দেখিছোঁ বিজেপিত থাকি নিষ্কৰ্মাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ । ৰাইজৰ মাজত থাকি আকৌ নতুন শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । ৰাইজৰ আহ্বান ৰক্ষা কৰিব পাৰিলে বিজেপিৰ এই ঘৃণনীয় ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজখনক ৰক্ষা কৰি পাৰিম ।"

Binanda Saikia quit BJP
বিনন্দ শইকীয়াৰ পদত্যাগ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আজি মই তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দল এৰিছোঁ যদি মোৰ সৈতে জড়িত বহু কাৰ্যকতা সময়ত দল এৰি আহিব । ছিপাঝাৰৰ অধিকসংখ্যকে বিজেপি ত্যাগ কৰিব । ৰাইজৰ পথ নিৰ্দেশনা মতে পৰৱৰ্তী সময়ত আগুৱাই যাম । ছিপাঝাৰত এক বতাহ বলিব, এই বতাহত সম্প্ৰদায়িক, কমিছনৰাজ, দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰ, মাটিৰ দালাল, মাটি দখল আদি নাইকিয়া কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তথা অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ণ আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত দিপীলাৰ পশ্চিম দৰং প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো কথা উল্লেখ কৰে । সংবাদমেলত তেওঁক সংগ দিয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু সতীশ ডেকাই ।

লগতে পঢ়ক :বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত অগপৰ সভাপতিয়ে কাম কৰি গৈছে: পদত্যাগৰ পিছতে বিস্ফোৰণ সত্যব্ৰত কলিতাৰ - SATRABRAT KALITA QUIT AGP
লগতে পঢ়ক :দুই প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দলত্যাগ : পদুম এৰিলে বিনন্দই, হাতীৰ পৰা নামিল সত্যব্ৰত - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

মঙলদৈ : "সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্পই বৰ্তমান সময়ত আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থালৈ অশনি সংকট কঢ়িয়াই আনিছে । বৰ্তমান সমন্বয়হীন এটা পৰিবেশ সৃষ্টি কৰি নৱপ্ৰজন্মক ধবংস কৰিব পৰা সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে আৰম্ভ কৰিলে । অসমত শেহতীয়াকৈ এই পৰিস্থিতিটো বেছি হৈছে । মই বিজেপি বিধায়ক হৈ থকা সময়ত সেইটো কাৰ্যকালৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল আছিল । সেই সময়ত কিন্তু আমাৰ অঞ্চলবিলাকত এনেকুৱা সাম্প্ৰদায়িক বিষবাষ্প বিয়পি যোৱা নাছিল ।" বুধবাৰে বিজেপি দলৰ পৰা তৎকালীনভাৱে পদত্যাগ কৰাৰ পিছত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি এইদৰে কয় ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই ।

ছিপাঝাৰ সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক বিনন্দ কুমাৰ শইকীয়াই সংবাদমেলত কয়, "আজিৰ যিটো পৰিৱেশ তাত সকলোৱে সকলোকে সন্দেহৰ চকুৰে চোৱা, বিদ্বেষৰ চকুৰে চোৱা এটা পৰিৱেশ তৈয়াৰ হৈছে । এইটোৰ কাৰণে একমাত্ৰ জগৰীয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ৰাজনীতি । গতিকে এই ৰাজনীতিৰ লগত সহৱস্থান কৰি থকাটো আমাৰ পক্ষে সম্ভৱপৰ কথা নহয় ।"

বিজেপিৰ পৰা পদত্যাগৰ পিছত বিনন্দ শইকীয়াৰ সংবাদমেল সম্বোধন (ETV Bharat Assam)

সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতিৰ কথা উল্লেখ কৰি এসময়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘনিষ্ঠ বিনন্দ শইকীয়াই কয়, "গৰু মাংস দলিয়াই দিয়া, গাহৰি মাংস দলিয়াই দিয়া এই ৰাজনীতিয়ে ভৱিষ্যতে এটা ভয়াৱহ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিব । এনে পৰিৱেশৰ সৃষ্টি নহওঁতেই ৰাইজক তাৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ বিজেপিবিৰোধী শক্তিক শক্তিশালী কৰিবলৈ মই বিজেপি ত্যাগ কৰি আহিছোঁ ।"

আনহাতে, ভৱিষ্যতে নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সন্দৰ্ভত তেওঁৰ মন্তব্য, "ছিপাঝাৰৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা হ'ল মই আকৌ ২০২৬ চনত ইয়াত নিৰ্বাচনত অৱৰ্তীণ হ'ব লাগে । মই দেখিছোঁ বিজেপিত থাকি নিষ্কৰ্মাৰ নিচিনা হৈ গৈছিলোঁ । ৰাইজৰ মাজত থাকি আকৌ নতুন শক্তিৰ প্ৰয়োজন হৈছে । ৰাইজৰ আহ্বান ৰক্ষা কৰিব পাৰিলে বিজেপিৰ এই ঘৃণনীয় ৰাজনীতিৰ পৰা সমাজখনক ৰক্ষা কৰি পাৰিম ।"

Binanda Saikia quit BJP
বিনন্দ শইকীয়াৰ পদত্যাগ পত্ৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "আজি মই তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ দল এৰিছোঁ যদি মোৰ সৈতে জড়িত বহু কাৰ্যকতা সময়ত দল এৰি আহিব । ছিপাঝাৰৰ অধিকসংখ্যকে বিজেপি ত্যাগ কৰিব । ৰাইজৰ পথ নিৰ্দেশনা মতে পৰৱৰ্তী সময়ত আগুৱাই যাম । ছিপাঝাৰত এক বতাহ বলিব, এই বতাহত সম্প্ৰদায়িক, কমিছনৰাজ, দুৰ্নীতি-ভ্ৰষ্টাচাৰ, মাটিৰ দালাল, মাটি দখল আদি নাইকিয়া কৰা হ'ব ।"

উল্লেখ্য যে ছিপাঝাৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ তিনিবাৰৰ বিধায়ক তথা অসম ৰাজ্যিক পাঠ্যপুথি প্ৰণয়ণ আৰু প্ৰকাশন নিগমৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষগৰাকীয়ে দীৰ্ঘদিনৰ জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই পদত্যাগ কৰাৰ পিছতে সমষ্টিটোৰ অন্তৰ্গত দিপীলাৰ পশ্চিম দৰং প্ৰেছ ক্লাবত সংবাদমেল অনুষ্ঠিত কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে সকলো কথা উল্লেখ কৰে । সংবাদমেলত তেওঁক সংগ দিয়ে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা আৰু সতীশ ডেকাই ।

লগতে পঢ়ক :বিজেপিৰ শ্ৰুতলিপিত অগপৰ সভাপতিয়ে কাম কৰি গৈছে: পদত্যাগৰ পিছতে বিস্ফোৰণ সত্যব্ৰত কলিতাৰ - SATRABRAT KALITA QUIT AGP
লগতে পঢ়ক :দুই প্ৰাক্তন বিধায়কৰ দলত্যাগ : পদুম এৰিলে বিনন্দই, হাতীৰ পৰা নামিল সত্যব্ৰত - ASSAM ASSEMBLY ELECTIONS 2026

For All Latest Updates

TAGGED:

BINANDA SAIKIA RESIGNS BJPBJPCM HIMANTA BISWA SARMAইটিভি ভাৰত অসমBINANDA SAIKIA QUIT BJP

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.