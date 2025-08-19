গুৱাহাটী : অসমৰ বাবে এটা অতি পৰিচিত নাম আনন্দ মিশ্ৰ । আৰক্ষী অধীক্ষক হিচাপে অসমত বিশেষ খ্যাতি লাভ কৰা আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিয়াৰ বাবে ত্যাগ কৰিছিল চাকৰি । অসমৰ চুপাৰ কপ হিচাপে খ্যাত এইজন প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়াই চাকৰি ত্যাগ কৰি জন্মভূমি বিহাৰলৈ গৈছিল আৰু প্ৰৱেশ কৰিছিল ৰাজনীতিত । কিন্তু বিশেষ সফল হ'ব নোৱাৰা আনন্দ মিশ্ৰই এইবাৰ গেৰুৱা বসন পৰিধান কৰিলে ।
আজি (মঙলবাৰ) নিজ গৃহ ৰাজ্য বিহাৰত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগ দিলে আনন্দ মিশ্ৰই । মঙলবাৰে পাটনাত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়ত আয়োজিত মিলন সমাৰোহ কাৰ্যসূচীত আনুষ্ঠানিকভাৱে বিজেপি দলত যোগদান কৰে আনন্দ মিশ্ৰই ।
Inspired by the vision of Prime Minister Shri @narendramodi ji for a Developed India, today I begin a new chapter as a dedicated worker of the Bharatiya Janata Party.— Anand Mishra (@anandmishraips) August 19, 2025
During my long career in the Indian Police Service, I always placed service to the nation and society above all… pic.twitter.com/OVQG3A2bKk
আনন্দ মিশ্ৰই পূৰ্বে প্ৰশান্ত কিশোৰৰ দল জন স্বৰাজ পাৰ্টীত সক্ৰিয় হৈ আছিল আৰু যুৱ শাখাৰ সভাপতিৰ দায়িত্বও চম্ভালিছিল । এতিয়া এবছৰৰ ভিতৰতে আনন্দ মিশ্ৰই দল সলনি কৰি বিজেপিত যোগ দিয়ে । প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰৰ ৰাজনীতিৰ যাত্ৰাত আছে বহু উত্থান-পতন ।
অসমত আই পি এছৰ চাকৰিৰ পৰা ভি আৰ এছ লৈ ৰাজনীতিৰ পথাৰত খোজ দিছিল আনন্দ মিশ্ৰই । ২০২৪ চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনতো আনন্দ মিশ্ৰই নিৰ্দলীয় হিচাপে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল যদিও পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছিল । জন স্বৰাজ পাৰ্টীত যোগদান কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই ।
বিহাৰৰ ৰাজনীতিত বিকল্প দাঙি ধৰিবলৈ জন স্বৰাজ দলত যোগদান কৰাৰ পিছত আনন্দ মিশ্ৰই যুৱক-যুৱতীসকলৰ মাজতো ক্ৰমান্বয়ে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিছিল । লক্ষণীয় বিষয় যে লখিমপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক হৈ থকা সময়তে চাকৰিৰ পৰা স্বেচ্ছামূলকভাৱে অৱসৰ লৈ বিহাৰৰ স্বগৃহলৈ উভতি গৈছিল আনন্দ মিশ্ৰ ।
প্ৰথমাৱস্থাত বক্সাৰ সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাৰ হাবিয়াস কৰিছিল আনন্দ মিশ্ৰই । পৰৱৰ্তী সময়ত আনন্দ মিশ্ৰৰ সলনি বিজেপিয়ে বক্সাৰত প্ৰক্ষেপ কৰিছিল মিথিলেশ তিৱাৰীক । বিজেপিত যোগদান কৰি ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ আৰম্ভ কৰাৰ বাবেই আনন্দ মিশ্ৰই চাকৰি ত্যাগ কৰিছিল ।
বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিৰ পৰা বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচন খেলাৰ ইচ্ছা আছিল আনন্দ মিশ্ৰৰ । কিন্তু সমষ্টিটোত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিলে মিথিলেশ তিৱাৰীক । বিজেপিৰ পৰা টিকট নাপালেও তেওঁ সমষ্টিটোৰ পৰা নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
আই পি এছ বিষয়া হিচাপে অসমত বিশেষ সুনাম অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিলৈ আহি খাইছিল মুখথেকেচা । বিহাৰৰ বক্সাৰ সমষ্টিত শোচনীয় পৰাজয়ৰ সন্মুখীন হয় আনন্দ মিশ্ৰই । ৪৭৪০৯ টা ভোট পাই চতুৰ্থ স্থানতহে সন্তুষ্ট থাকিব লগা হৈছিল আনন্দ মিশ্ৰই ।
অৱশেষত তেওঁ বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে যোগদান কৰিলে বিজেপিত । বিজেপিৰ যোগেদি প্ৰাক্তন আই পি এছ বিষয়া আনন্দ মিশ্ৰই ৰাজনীতিৰ পথাৰত কিমান দূৰ আগুৱাই যাবলৈ সক্ষম হয় সেয়া সময়েহে ক'ব ।