নতুন দিল্লী : ''ভোট চুৰি'' আৰু নিৰ্বাচনী হেতালি খেলাৰ অভিযোগক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে চলি থকা বিবাদৰ মাজতে সোমবাৰে সৰ্বভাৰতীয় তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মহুৱা মৈত্ৰই কয়, ''প’ল পেনেলৰ কাম বিৰোধীক আঘাত কৰা নহয় ।''
নতুন দিল্লীৰ কনষ্টিটিউচন ক্লাবত অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত ভাগ লৈ তেওঁ কয়, ''নিৰ্বাচন আয়োগৰ কাম বিৰোধী দলসমূহক আক্ৰমণ কৰা নহয় । বিৰোধীয়ে উত্থাপন কৰা প্ৰশ্নৰ পৰা আঁতৰি আহি নিৰ্বাচনী পেনেলে আচলতে নিজৰ দায়িত্বৰ পৰা পলাই গৈছে ।'' কালি মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ সংবাদমেলকো পুতলাৰ দৰে একেবাৰে লজ্জাজনক প্ৰদৰ্শন কৰিছে বুলি অভিহিত কৰে মহুৱা মৈত্ৰই ।
দেওবাৰে সংবাদমেলৰ সময়ত জ্ঞানেশ কুমাৰে ৰাজনৈতিক দলসমূহে মিছা আৰু ভুল তথ্য প্ৰচাৰ কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ।
CEC-ৰ অভিযোগৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই কংগ্ৰেছৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে অভিযোগ কৰে, "উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাজনৈতিক দলসমূহক লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিলে । ইমান খৰখেদাকৈ বিশেষ নিবিড় সংশোধন (SIR) প্ৰক্ৰিয়া কিয় প্ৰৱৰ্তন কৰা হ'ল ? নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ তিনিমাহ বাকী থকা অৱস্থাত বিৰোধী দলৰ পৰামৰ্শ নোলোৱাকৈ SIRৰ প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ কাৰণ কি আছিল ? গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হ’ল, লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত মহাৰাষ্ট্ৰৰ বৃহৎ সংখ্যক ভোটাৰ ক’ৰ পৰা আহিছিল ।”
তেওঁ আৰু কয় যে ভোটাধিকাৰ সংবিধানে প্ৰদান কৰা আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ অধিকাৰ আৰু ইয়াক নিশ্চিত কৰাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ দায়িত্ব । তেওঁ কয়, ''আমাৰ গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে সাধাৰণ জনতাৰ ভোটাধিকাৰৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । এই অধিকাৰৰ সুৰক্ষা ECৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল । কিন্তু যেতিয়া দেশৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহে ভোটগ্ৰহণ পেনেলক গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন কৰে তেতিয়া ই উত্তৰ দিব নোৱাৰে ।''
ভোট চুৰিৰ অভিযোগ সন্দৰ্ভত শপতনামা দাখিল কৰাৰ বিষয়ত CEC ক তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ৰাম গোপাল যাদৱে কয়, “২০২২ চনৰ উত্তৰ প্ৰদেশ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত অখিলেশ যাদৱে সমাজবাদী পাৰ্টীৰ ভোটত হেতালি খেলা বুলি কোৱাৰ সময়ত নিৰ্বাচন আয়োগে শপতনামাৰ জৰিয়তে সবিশেষ দিবলৈ কোৱাৰ জাননী জাৰি কৰে ।”
''SP-এ কেইবাজনো ভোটাৰৰ পৰা শপতনামা প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু আজিলৈকে নিৰ্বাচন আয়োগে এটাও অভিযোগৰ ওপৰত কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই । ২০২৪ চনত উত্তৰ প্ৰদেশৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ সময়ত তেওঁলোকে বুথ লেভেল অফিচাৰ (BLOs) সলনি কৰিছিল । আমি এই সন্দৰ্ভতো অভিযোগ দাখিল কৰিছিলো, কিন্তু পুনৰ কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল ।'' যাদৱে অভিযোগ কৰে ।
নিৰ্বাচন আয়োগক সমালোচনা কৰি আৰ জে ডিৰ সাংসদ মনোজ ঝাই কয়, “আমাৰ শক্তি সংবিধানৰ পৰাই আহে, গতিকে মই CEC-ক ক’ব বিচাৰো যে নিৰ্বাচন আয়োগ সংবিধানৰ সমাৰ্থক নহয় বৰঞ্চ ইয়াৰ পৰাই জন্ম হৈছে ।”
ডি এম কে নেত্ৰী ত্ৰিচি শিভাই অভিযোগ কৰে যে CEC-এ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ নিদিলেও বহু প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে । “নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা নাম বাদ পৰা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ সকলোৰে সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈ প’ল পেনেলক কোৱা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশ সন্দৰ্ভত CEC-এ কোনো ধৰণৰ স্পষ্টীকৰণ বা মন্তব্য দিয়া নাই ।”