আন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব: দিলীপ শইকীয়া

Published : September 5, 2025 at 8:18 PM IST
ৰঙিয়া: ৰঙিয়াত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুন সংযোগৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই । সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰে সভাপতি শইকীয়াই । ইয়াৰোপৰি আন কেইবাটাও বিষয়তো মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
প্ৰথমেই তেওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনত নতুন সংযোগৰ প্ৰংসগত কয়, "আইনখন বলবৎ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমত বাৰজন লোকে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছে । যাৰ ভিতৰত তিনিজনক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া এই বিষয়টো সম্পৰ্কে ভুৱা এক ধাৰণা প্ৰচাৰৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে । এতিয়া অসমত আৰু নতুনকৈ হিন্দু বাংলাদেশী সোমোৱা নাই । যি আহিছে আগতেই আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেৰিকা বা অইন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব ? হিন্দুসকলৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিবলৈ দুৱাৰ মুকলি ।" ৰঙিয়াত ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে এটি অস্থায়ী কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পিছত দিলীপ শইকীয়াই সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈ আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।
প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াৰ বিজেপি দল ত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য নাছিল, গতিকে বিজেপিৰ পৰা যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে । তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ আছে ।"
ইফালে আগন্তুক বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি দিলীপ শইকীয়া আশাবাদী । নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে শইকীয়াই । কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ পিছত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, য’ত সাংসদগৰাকীয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত বিৰোধী দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।
উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক ভবেশ কলিতা, কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নিপন ভূঞা, বিজেপিৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা, পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ লহকৰ, উপ-পৌৰপতি বিদ্যুৎ ডেকা আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতা-কৰ্মীসকল ।