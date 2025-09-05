ETV Bharat / politics

আন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব: দিলীপ শইকীয়া

আগন্তুক বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী দিলীপ শইকীয়া । নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি ৷

Dilip Saikia react over regarding the new addition of CAA in Rangia
অইন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব: দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 8:18 PM IST

2 Min Read

ৰঙিয়া: ৰঙিয়াত নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ নতুন সংযোগৰ প্ৰসংগত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা দৰং-ওদালগুৰি লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ দিলীপ শইকীয়াই । সমগ্ৰ বিষয়টোৰ সন্দৰ্ভত ভুৱা প্ৰচাৰ চলোৱা বুলি অভিযোগ কৰে সভাপতি শইকীয়াই । ইয়াৰোপৰি আন কেইবাটাও বিষয়তো মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।

প্ৰথমেই তেওঁ নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনত নতুন সংযোগৰ প্ৰংসগত কয়, "আইনখন বলবৎ হোৱাৰ পৰা এতিয়ালৈকে অসমত বাৰজন লোকে নাগৰিকত্বৰ বাবে আবেদন কৰিছে । যাৰ ভিতৰত তিনিজনক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰা হৈছে । এতিয়া এই বিষয়টো সম্পৰ্কে ভুৱা এক ধাৰণা প্ৰচাৰৰ চেষ্টা চলাই থকা হৈছে । এতিয়া অসমত আৰু নতুনকৈ হিন্দু বাংলাদেশী সোমোৱা নাই । যি আহিছে আগতেই আহিছে ।"

বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি আশাবাদী দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"বাংলাদেশ, পাকিস্তান, আমেৰিকা বা অইন দেশৰ হিন্দুসকল ভাৰতলৈ নাহিলে ক’লৈ যাব ? হিন্দুসকলৰ বাবে ভাৰতলৈ আহিবলৈ দুৱাৰ মুকলি ।" ৰঙিয়াত ৰাইজৰ সুবিধাৰ বাবে এটি অস্থায়ী কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পিছত দিলীপ শইকীয়াই সাংবাদিকৰ সৈতে মুখামুখি হৈ আন কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

প্ৰাক্তন বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াৰ বিজেপি দল ত্যাগ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি কয়, "তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাথমিক সদস্য নাছিল, গতিকে বিজেপিৰ পৰা যোৱাৰ প্ৰশ্নই নুঠে । তেওঁৰ ৰাষ্ট্ৰবিৰোধী লোকৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগ আছে ।"

Dilip Saikia react over regarding the new addition of CAA in Rangia
অস্থায়ী কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ পিছত ভবেশ কলিতাৰ সৈতে দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

ইফালে আগন্তুক বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিব বুলি দিলীপ শইকীয়া আশাবাদী । নিৰ্বাচনৰ পিছত ৰাইজৰ মংগলৰ বাবে চৰকাৰ গঠনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে শইকীয়াই । কাৰ্যালয় উদ্বোধনৰ মাংগলিক কাৰ্যসূচীৰ পিছত এখন মুকলি সভা অনুষ্ঠিত কৰা হয়, য’ত সাংসদগৰাকীয়ে ৰাইজক উদ্দেশ্যি দিয়া ভাষণত বিৰোধী দলক কঠোৰ সমালোচনা কৰা পৰিলক্ষিত হয় ।

উক্ত সভাত উপস্থিত থাকে স্থানীয় বিধায়ক ভবেশ কলিতা, কামৰূপ জিলা পৰিষদৰ সভাপতি নিপন ভূঞা, বিজেপিৰ উত্তৰ কামৰূপ জিলা সমিতিৰ সভাপতি ভাস্কৰ জ্যোতি কলিতা, পৌৰপতি অমৰেন্দ্ৰ লহকৰ, উপ-পৌৰপতি বিদ্যুৎ ডেকা আৰু অন্যান্য জ্যেষ্ঠ নেতা-কৰ্মীসকল ।

