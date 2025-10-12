ETV Bharat / politics

২০২৬ ত বিজেপি চৰকাৰ নহ'লে ৰাজ্যত ভয়াবহ ক্ষতি হ’ব: দিলীপ শইকীয়া

২০২৬ ত তৃতীয়বাৰৰ বাবে অসমত NDAৰ চৰকাৰ হ'ব । জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান দিলীপ শইকীয়াৰ ।

Dilip Saikia demands the formation of an NDA government in Assam for the 3rd time in 2026
সাংগঠনিক সভাত দিলীপ শইকীয়াক সম্বৰ্ধনা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 12, 2025 at 11:11 AM IST

2 Min Read
জোনাই: "যদি আহি থকা ২০২৬ নিৰ্বাচনত অসমত বিজেপি চৰকাৰ গঠন নহয়, তেন্তে ৰাজ্যত ভয়াবহ ক্ষতি হ’ব । বিজেপিৰ পৰিকল্পিত দিশেই ৰাজ্যক আগবঢ়াই লৈ গৈছে ।”-দিলীপ শইকীয়া । শনিবাৰে জোনাই সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চিলাপথাৰস্থিত দঃঞি-পঃল সাংস্কৃতিক প্ৰকল্পৰ প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় এক বিশেষ সাংগঠনিক সভাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ অধ্যক্ষতাত ।

অনুষ্ঠিত সভাত দলীয় কাৰ্যকৰ্তাসকলক সাংগঠনিক দিশ সম্পৰ্কত বহুতো গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰামৰ্শ প্ৰদান কৰাৰ লগতে দলৰ সাংগঠনিক দিশ আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মনোনিবেশ কৰিবলৈ দলৰ কাৰ্যকৰ্তাক আহ্বান জনায় ।

জুবিন গাৰ্গক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰ পিছতে সাংবাদমাধ্যমৰ আগত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন যিহেতু সমাগত । ২০২৬ চনৰ বিহুৰ আগত, এপ্ৰিল মাহতে নিৰ্বাচন হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । ধেমাজি জিলাৰ তিনিওটা সমষ্টিৰ ৬৪৯ টা বুথৰ, বুথ সভাপতিসকল আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ কাৰ্যকৰ্তাসকলৰ লগত আমি আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি, কেনেদৰে আমি সাংগঠনিকভাৱে আগবাঢ়িম ইত্যাদি বিষয়ত আমাৰ বিস্তাৰিতভাৱে আলোচনা হৈছে ।"

ইফালে জুবিন গাৰ্গ মৃত্যুৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ কয়,"প্ৰত্যক্ষ, পৰোক্ষভাৱে যিসকল জড়িত এইসকলক সোধাপোছা কৰি আছে, গ্ৰেপ্তাৰ কৰি আছে । ইতিমধ্যে ৬-৭জন লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে । চৰকাৰে যিখিনি সহযোগ কৰিব লাগে সেইখিনি কৰি আছে ।"

Dilip Saikia demands the formation of an NDA government in Assam for the 3rd time in 2026
বুথ সভাপতি আৰু বিভিন্ন স্তৰৰ কৰ্ম-কৰ্তাক উদ্দেশ্যি দিলীপ শইকীয়াৰ ভাষণ (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই লগতে কয়,"ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ দাবীও চৰকাৰে সজাগতাৰে লৈছে । এই বিষয়ত মন্ত্ৰীগোটে কাম কৰি আছে আৰু অহা ২৫ নৱেম্বৰত মন্ত্ৰী গোটৰ প্ৰতিবেদন কেন্দ্ৰ চৰকাৰলৈ পঠিওৱা হ’ব । চৰকাৰৰ লক্ষ্য সকলো জনগোষ্ঠীক ন্যায়োচিত অধিকাৰ প্ৰদান কৰা ।"

