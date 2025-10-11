জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো চি বি আইক দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ: দেৱব্ৰত শইকীয়া

জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো চি বি আইক দিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ: দেৱব্ৰত শইকীয়া
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগক লৈ পুনৰ সৰৱ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া । মুখ্যমন্ত্ৰীক কঠোৰ সমালোচনা ।
Published : October 11, 2025 at 3:43 PM IST
যোৰহাট: অসমীয়াৰ আৱেগ, হিয়াৰ আমঠু জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়লৈ এতিয়া সকলোৱে আশাৰে বাট চাই আছে । কিন্তু তাৰ মাজতে জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায়ৰ প্ৰসংগ ৰাজনীতিৰ মাজলৈ টানি অনাত ক্ষোভিত হৈ পৰিছে অসমবাসী । যোৰহাটৰ এক ক্ৰিকেট অনুশীলন গ্ৰাউণ্ডৰ মুকলি অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী দলপতি দেব্ৰৱত শইকীয়াই এই প্ৰসংগত প্ৰকাশ কৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ।
বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "৫ জন সন্দেহজনক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই তেওঁ কৈ দিলে মই ন্যায় দি দিলোঁ । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু তদন্ত সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈ থকাতকৈ চি আই ডি বা এছ আই টিৰ ফালৰ পৰা ৰাইজক জনাওঁক, ৰাইজ উৎকণ্ঠাত আছে মৃত্যুৰ ৰহস্য জানিবলৈ ।"
আনহাতে কংগ্ৰেছ জুবিনৰ ন্যায় প্ৰক্ৰিয়াত নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি দেব্ৰৱত শইকীয়াই কয়,"জুবিনৰ মৃত্যু সাধাৰণ মৃত্যু নহয়, এয়া অপমৃত্যু, এইবুলি অসম আৰক্ষীয়েও সন্দেহ কৰিছে । সেয়েহে মই ছিংগাপুৰ হাই কমিছনাৰ, ৰাষ্ট্ৰপতি আৰু ন্যায়ধীশলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ । ইয়াৰ সঠিক তদন্ত কৰি জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যু ৰহস্য উদঘাটন কৰি ন্যায় প্ৰদান কৰিবলৈ ।"
লগতে তেওঁ কয়,"অসম আৰক্ষী ওপৰত মোৰ বিশ্বাস আছে যদিও বিদেশলৈ গৈ তদন্ত কৰাত তেওঁলোকৰ সক্ষমতা নাথাকিবও পাৰে । সেয়েহে জুবিন গাৰ্গৰ বিষয়টো চি বি আইক দিবলৈও মই অনুৰোধ জনাইছোঁ । জুবিন গাৰ্গে সদায় প্ৰকৃতিৰ কথা কয়, গছপুলি ৰোপণৰ কথা কয় কিন্তু জুবিন গাৰ্গক সমাধিস্থ কৰা পিছদিনাই চৰকাৰীভাৱে গুৱাহাটী দীঘলীপুখুৰীৰ পাৰত গছ কটা হ'ল ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু সাংবাদিকৰ সম্পৰ্কৰ দোহাই দি শইকীয়াই কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বহু তৰল মন্তব্য কৰে । সাংবাদিকে যদি প্ৰশ্ন সোধে তেতিয়াহ'লে তেওঁ কয় আপুনি কোনটো প্ৰতিষ্ঠানৰ । এইদৰে তেওঁ গণতন্ত্ৰৰ প্ৰমূল্য ধ্বংস কৰাত লাগি গৈছে । গৌৰৱ গগৈৰ বিষয়টো বাৰে বাৰে টানি আনি তেওঁ নিৰ্বাচনী বৈতৰণী পাৰ হ'ব খুজিছে । যদি গৌৰৱ গগৈয়ে ভয়ংকৰ কাম কৰিছে তেতিয়াহ'লে সেইবোৰ কিয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক দিয়া নাই ?"
গৌৰৱ গগৈৰ প্ৰসংগ টানি আনি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়,"তেওঁ এখন ট্ৰেইলাৰ এৰি আছে, ৫ জন সন্দেহজনক লোকক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিয়েই তেওঁ ন্যায় দিলো বুলি অসমৰ ৰাইজক আভুৱা ভাৰিছে । আমাৰ ৰাইজ ইমান কম শিক্ষিত নহয় ।"