লক্ষ্য ২০২৬: ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰকে ধৰি তিনিখন গুৰুত্বপূৰ্ণ সমিতি ঘোষণা - CORE COMMITTEE OF BJP

শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তৈয়াৰ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি । তিনিখনকৈ কমিটীয়ে নেতৃত্ব দিব ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত ।

Core committee election committee and disciplinary committee of state BJP announced
বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিলে ২০২৬ ৰ ৰণনীতি (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 4:08 PM IST

4 Min Read

গুৱাহাটী: আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে টঙালি বান্ধিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে। ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে পৰিকল্পিতভাৱে প্ৰস্তুত কৰিছে নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি । ইফালে গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত শুকুৰবাৰে এন ডি এৰ বিশাল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন সম্বোধন কৰি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণডংকা বজাব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহে । আজি বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকী ।

আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সাংগঠনিক দিশ সবল কৰাত বিশেষ গুৰুত্ব দিয়া হৈছে । তাৰেই অংশ স্বৰূপে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাৰ অনুমোদনমৰ্মে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কৰ্ণধাৰ সমিতি, নিৰ্বাচন সমিতিৰ লগতে অনুশাসন সমিতি গঠন কৰা হৈছে । ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতিৰ অনুমোদন অনুসৰি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই এই সমিতি কেইখন ঘোষণা কৰিছে । সেই অনুসৰি তিনিজন বিশেষ আমন্ত্রিতকে ধৰি কৰ্ণধাৰ সমিতিত মুঠ ২১ জন আছে ।

Core committee of state BJP
কৰ্ণধাৰ সমিতিত কোন কোন (ETV Bharat Assam)

তেওঁলোক হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পাদক কামাখ্যা প্ৰসাদ তাচা, কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্য মন্ত্রী পবিত্র মাৰ্ঘেৰিটা, ৰাজ্যিক বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ৰণজিৎ কুমাৰ দাস আৰু ভৱেশ কলিতা, ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি ক্ৰমে অশোক ভট্টৰায়, ৰেখাৰাণী দাস বড়ো আৰু মুন স্বৰ্ণকাৰ, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু ।

লগতে আছে ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক ক্ৰমে দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা, পল্লৱলোচন দাস, ঋতুপৰ্ণ বৰুৱা আৰু অনুপ বৰ্মন, মন্ত্রী অশোক সিংহল, মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগু আৰু প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি ৰাজদ্বীপ ৰয় । আনহাতে কৰ্ণধাৰ সমিতিত বিশেষ আমন্ত্রিত হিচাপে আছে ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰীশ দ্বিবেদী, বিজেপিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আহ্বায়ক সম্বিত পাত্র আৰু সহ-আহ্বায়ক ভি মুৰলীধৰন ।

election committee of state BJP
নিৰ্বাচন সমিতিত কোন কোন (ETV Bharat Assam)

আনহাতে নিৰ্বাচন সমিতিত এজন আমন্ত্রিত আৰু তিনিজন বিশেষ আমন্ত্রিতকে ধৰি ১৭ জন আছে । তেওঁলোক হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়া, মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল, ৰাজ্যিক সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক জি আৰ ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, ৰাজ্যিক সাধাৰণ সম্পাদক দিপ্লুৰঞ্জন শৰ্মা আৰু পল্লৱলোচন দাস, ৰাজ্যিক উপ-সভাপতি পৰিমল শুক্লবৈদ্য ।

ইয়াৰোপৰি আছে মন্ত্রী পীযুষ হাজৰীকা, মন্ত্রী যোগেন মহন, মন্ত্রী কৌশিক ৰায়, সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, সাংসদ প্ৰদান বৰুৱা আৰু অ' বি চি মৰ্চাৰ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি অশ্বিনী ৰায় সৰকাৰ । আমন্ত্রিত হিচাপে আছে মহিলা মৰ্চাৰ ৰাজ্যিক সভানেত্রী নীলিমা দেৱী । বিশেষ আমন্ত্রিত হিচাপে সমিতিত আছে ৰাজ্যিক প্ৰভাৰী হৰীশ দ্বিবেদী, বিজেপিৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ আহ্বায়ক সম্বিত পাত্র আৰু সহ-আহ্বায়ক ভি মুৰলীধৰন ।

disciplinary committee of state BJP
অনুশাসন সমিতিত কোন কোন আছে (ETV Bharat Assam)

সেইদৰে অনুশাসন সমিতিত পাঁচজন সদস্য আছে । কণাদ পুৰকায়স্থক অধ্যক্ষ হিচাপে লৈ গঠন কৰা অনুশাসন সমিতিত সদস্য সচিব হিচাপে আছে পুলক গোঁহাই । অনুশাসন সমিতিৰ সদস্যসকল হৈছে কুইন ওজা, বিজন মহাজন আৰু হিমানী অধিকাৰী ।

আজি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ :

দুদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আজি বিয়লি গুৱাহাটীত উপস্থিত হ'ব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহ । গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈয়ে গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনলৈ আহিব । নিশাৰ ভাগত তেওঁ বিজেপিৰ কৰ্ণধাৰ সমিতিৰ বৈঠকত ভাগ ল'ব । নিশাৰ আহাৰ দলৰ কাৰ্যালয়তে গ্রহণ কৰি তেওঁ কইনাধৰাৰ ৰাজ্যিক অতিথিশালাত নিশাটো কটাব ।

২৯ আগষ্টৰ পুৱা ১০.৩০ বজাত তেওঁ ৰাজভৱনলৈ যাব আৰু নৱনিৰ্মিত ৰাজভৱন মুকলি কৰিব । ইয়াৰ পিছত তেওঁ খানাপাৰাৰ খেলপথাৰত আয়োজন কৰা এন ডি এৰ পঞ্চায়ত সন্মিলনত অংশ লৈ বিয়লি ৪ বজাত কলাক্ষেত্রত গোলাপ বৰবৰাৰ জন্মশতবাৰ্ষিকী অনুষ্ঠানত অংশ গ্ৰহণ কৰিব । কলাক্ষেত্রলৈ যোৱাৰ পূৰ্বে ১৫ মিনিট সময়ৰ বাবে চৰকাৰে নিৰ্মাণ কৰি থকা জ্যোতি-বিষ্ণু সাংস্কৃতিক প্রকল্পটো পৰ্যবেক্ষণ কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রীগৰাকীয়ে ।

