জন্মদিন বিড়ম্বনা ! কংগ্ৰেছে কয় এটা, নুৰুলে কয় এটা

মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন বিতৰ্কক লৈ উত্তাল হৈ আছে ৰূপহীহাট । সমষ্টিত জ্বলিল নুৰুল হুদাৰ পুত্তলিকা ৷

Controversy has arisen over the celebration of Gourav Gogoi's birthday in Madrasa
মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন, সমষ্টিত জ্বলিল নুৰুল হুদাৰ পুত্তলিকা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 3:03 PM IST

নগাঁও: ৰাজ্যৰ ভিতৰতেই ইছলাম ধৰ্মাৱলম্বী লোকসকলৰ ধৰ্মীয় শিক্ষানুষ্ঠানৰ অন্যতম প্ৰাণকেন্দ্ৰস্বৰূপ নগাঁৱৰ জুৰীয়াৰ পৰমাইভেটি মাদ্ৰাছাত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন আয়োজন বিতৰ্কই একপ্ৰকাৰ উত্তাল কৰি তুলিছে নগাঁৱৰ ৰূপহীহাট বিধানসভা সমষ্টি । বৃহস্পতিবাৰে জুৰীয়াৰ পৰমাইভেটি মাদ্ৰাছাত ইছলাম ধৰ্মীয় পৱিত্ৰ কোৰান, বুখাৰি আদি পাঠ কৰাৰ অন্তত বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা অনুষ্ঠিত হয় ।

দোৱা অনুষ্ঠানত বিভিন্ন দল-সংগঠনৰ সৈতেও জড়িত ইছলাম ধৰ্মালম্বী ব্যক্তিয়ে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ উপৰিও সহায় সহযোগিতা আগবঢ়ায় । কিন্তু বিশ্ব শান্তিৰ বাবে অনুষ্ঠিত সেই দোৱা অনুষ্ঠানত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উপলক্ষে কৰা প্ৰাৰ্থনালৈ ৰূপান্তৰিত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি শুকুৰবাৰে দোৱা অনুষ্ঠানতে অংশগ্ৰহণ কৰা স্থানীয় লোক, সংগঠনে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি জাঙুৰ খাই উঠে । আনকি অঞ্চলটোৰ মুছলমান সমাজক ব্লেকমেইলিং কৰা বুলিও বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ বিৰুদ্ধে স্পষ্ট অভিযোগ উত্থাপন কৰে স্থানীয় লোকে ।

আনকি বৃহস্পতিবাৰে পৰমাইভেটি মাদ্ৰাছাত অনুষ্ঠিত পৱিত্ৰ কোৰান পাঠ আৰু প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠানত বিশ্বশান্তিৰ বাবে দোৱা কৰাৰ লগতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উপলক্ষেও দোৱা অনুষ্ঠিত হোৱা বুলি খোদ বিধায়ক নুৰুল হুদাই স্পষ্ট মন্তব্য কৰিছিল । যাক লৈ সমগ্ৰ নগাঁও জিলাতেই সৃষ্টি হয় তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ ।

নুৰুল হুদাৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উপলক্ষে প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত কৰাৰ বিৰুদ্ধে শুকুৰবাৰে দিনৰ ভাগত স্থানীয় লোক, একাংশ দল-সংগঠনে উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া সমষ্টিটোৰ জুৰীয়া বজাৰত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে স্থানীয় লোকৰ লগতে ৰাজনৈতিক দলেও ।

প্ৰতিবাদকাৰীৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

জুৰীয়া বজাৰত বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ প্ৰতিমূৰ্তি দাহ কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই নিশা জুৰীয়াত মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উদযাপন কৰাৰ প্ৰসংগক লৈ স্পষ্টীকৰণ দিবলৈ সংবাদমেল আয়োজন কৰে স্থানীয় কংগ্ৰেছ নেতাই । নিশা সংবাদমেল আয়োজন কৰি জুৰীয়া ব্লক কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰফিকুল ইছলামে কয়,“জুৰীয়াৰ পৰমাইভেটি মাদ্ৰাছাত কেৱল বিশ্ব শান্তিৰ বাবে দোৱা অনুষ্ঠিত হয় । সেই দোৱা অনুষ্ঠানত গৌৰৱ গগৈৰ কোনো জন্মদিন উদযাপন কৰা নাই । একাংশই ৰাজনৈতিক সিদ্ধি পূৰণৰ বাবে মিছা প্ৰচাৰ চলাইছে ।”

কংগ্ৰেছ নেতাৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীৰ এই মন্তব্যৰ বিপৰীতে দোৱা অনুষ্ঠানৰ পাছতেই বিধায়ক নুৰুল হুদাই স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰিছিল,”কোৰান পাঠ আদি অনুষ্ঠিত কৰি বিশ্বশান্তিৰ বাবে দোৱা অনুষ্ঠিত হয় । লগতে এটা বিশেষ দিন হিচাপে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উপলক্ষে গৌৰৱ গগৈৰ বাবেও প্ৰাৰ্থনা কৰা হয় ।”

পৰমাইভেটি মাদ্ৰাছাত অনুষ্ঠিত হোৱা প্ৰাৰ্থনা অনুষ্ঠানত বিশ্বশান্তিৰ বাবে দোৱা কৰাৰ লগতে গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিন উপলক্ষেও দোৱা কৰা বুলি খোদ বিধায়ক নুৰুল হুদাই স্পষ্টকৈ মন্তব্য কৰি ৰোষত পৰাৰ উপক্ৰম হোৱাত একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে প্ৰসংগটো মিছা বুলি প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা বুলিও ব্যাপক চৰ্চা চলিছে ৰূপহীহাটত ।

অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰমাণ ৰাজহুৱা কৰাৰ বাবে নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া দহ ছেপ্টেম্বৰৰ প্ৰকমহুৰ্তত বিধায়ক নুৰুল হুদাই মাদ্ৰাছাত গৌৰৱ গগৈৰ জন্মদিনৰ দোৱা অনুষ্ঠিত কৰা বিষয়টোত ৰহস্য থকা বুলিও চর্চা চলিছে বিভিন্ন মহলত ।

লগতে পঢ়ক: দুবছৰ ধৰি মণিপুৰলৈ নহাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগে; মোদীলৈ গৌৰৱৰ বাক্যবাণ

কংগ্ৰেছে অসমত গৰু চোৰ, ভোট চোৰ, মাটি চোৰক ধৰাৰ কাম কৰি আছে বুলি দাবী গৌৰৱ গগৈৰ

MLA NURUL HUDABIRTHDAY CELEBRATION IN MADRASAইটিভি ভাৰত অসমCONGRESSGOURAV GOGOI BIRTHDAY CONTROVERSY

