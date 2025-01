ETV Bharat / politics

ব্ৰহ্মপুত্ৰত চীনৰ বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ - CHINAS RIVER DAM IN BRAHMAPUTRA

সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)

গুৱাহাটীত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এক সংবাদমেলত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে কয়, "যোৱা ২৫ ডিচেম্বৰত চীনে তিব্বতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ ওপৰত বিশ্বৰ সৰ্ববৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ সিদ্ধান্তৰ কথা ঘোষণা কৰিছে । এই সন্দৰ্ভত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে মাত্ৰ‌ নিয়মমাফিক উদ্বিগ্নতা প্ৰকাশ কৰিছে । এই ক্ষেত্ৰত বিজেপিৰ ডাবল ইঞ্জিন চৰকাৰে যিধৰণৰ ভূমিকা ল'ব লাগিছিল সেয়া কৰা দেখা যোৱা নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়, "২০১২ চনতে কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন অসম চৰকাৰে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ওপৰত বৃহৎ নদীবান্ধ নিৰ্মাণৰ ভয়াৱহতা সম্পৰ্কে প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিছিল । এই প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কমিটীৰ অধ্যক্ষৰ দায়িত্বত মই আছিলোঁ ।‌ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা কমিটীৰ সদস্য আছিল । এই কমিটীয়ে Report of the group of ministry on hydro power projects of the Brahmputra Basin শীৰ্ষক প্ৰতিবেদনখন তদানীন্তন কংগ্ৰেছ নেতৃত্বাধীন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক প্ৰদান কৰা হৈছিল ।‌ এই সন্দৰ্ভত এই প্ৰতিবেদনখনৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাত অৰুণাচল চৰকাৰে‌ আপত্তি দিয়াত প্ৰতিবেদনখনৰ পৰামৰ্শ কাৰ্যকৰী কৰাৰ কামত অসুবিধাৰ‌ সৃষ্টি হৈছিল ।‌ পৰৱৰ্তী সময়ত ২০১৪ চনত বিজেপি শাসনত অহাৰ পিছত এই প্ৰতিবেদনৰ কাম আগনাবাঢ়িল ।"