দেশজুৰি প্ৰচাৰ কৰা হ’ব ৰাহুল গান্ধীৰ ‘ভোট চুৰি’ বাৰ্তা; নেতৃত্বত মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে - MALLIKARJUN KHARGE

দেশৰ সবাতোকৈ পুৰণি দলটোৱে এনে এক চাপ সৃষ্টি কৰিব বিচাৰিছে, যিয়ে সমগ্ৰ দেশৰ ভোটাৰসকলক সজাগ কৰিব পাৰে ।

Mallikarjun Kharge
মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেৰ ফাইল ফটো (ANI)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 9, 2025 at 9:59 PM IST

নতুন দিল্লী: লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীৰ ‘ভোট চুৰি’ বাৰ্তা বিয়পাই দিয়া হ’ব সমগ্ৰ দেশত ৷ এই পণ লৈছে মুখ্য বিৰোধী দল কংগ্ৰেছে ৷ এই অভিযানৰ নেতৃত্ব দিব কংগ্ৰেছৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেই ৷

১১ আগষ্টত প্ৰতিগৰাকী প্ৰভাৰীৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হৈ ৰাহুল গান্ধীৰ ‘ভোট চুৰি’ বাৰ্তা সমগ্ৰ দেশলৈ লৈ যোৱাৰ বাবে ৰোডমেপ চূড়ান্ত কৰিব জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে ।

যুৱ কংগ্ৰেছ, ভাৰতীয় জাতীয় ছাত্ৰ সন্থা, মহিলা কংগ্ৰেছ, সেৱা দলৰ দৰে আগশাৰীৰ সংগঠনবোৰৰ মুৰব্বীসকলেও এই বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰিব । দলটোৰ অন্তৰ্দৃষ্টিসম্পন্ন লোকসকলৰ মতে, নিৰ্বাচনত যুঁজ দিয়াৰ উপৰিও বিগত ১১ বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে ব্যাপক অপপ্ৰচাৰ চলাই থকা গেৰুৱা দলটোক প্ৰতিহত কৰিবলৈ আখ্যান বা ধাৰণাৰ যুদ্ধত জয়ী হোৱাটোও গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে ।

এই অপপ্ৰচাৰৰ এটা মূল উপাদান আছিল ৰাহুল গান্ধীক একপ্ৰকাৰ টাৰ্গেট কৰি অপযশ দিয়া আৰু তেওঁক জাতীয় ৰাজনীতিৰ কোনো বুজাবুজি নথকা কিন্তু পাৰিবাৰিক সম্পৰ্কৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্ব বা পদবী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা অনভিজ্ঞ ৰাজনীতিবিদ হিচাপে উপস্থাপন কৰা ।

গেৰুৱা দল বিজেপিৰ অপপ্ৰচাৰৰ আন এটা উপাদান আছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ৰূপত এজন শক্তিশালী আৰু জনপ্ৰিয় নেতা, যিয়ে এককভাৱে বিজেপিক নিৰ্বাচনত জয়ী কৰাব পাৰিছিল ।

২০২২ চনৰ ভাৰত জোড়ো যাত্ৰাৰ দৰে কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰি কন্যাকুমাৰীৰ পৰা কাশ্মীৰলৈ প্ৰায় ৪ হাজাৰ কিলোমিটাৰ বাট পদযাত্ৰা কৰি বিভাজনকামী ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে দেশক একত্ৰিত কৰাৰ বাৰ্তা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অপপ্ৰচাৰ বন্ধ হৈ পৰে । কিন্তু দ্বিতীয়টো অপপ্ৰচাৰ এতিয়াও চলি আছে ।

‘‘আজি ধাৰণাৰ যুদ্ধ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ হৈ পৰিছে । 'ভোট চুৰি' ৰ বিৰুদ্ধে দেশজোৰা প্ৰচাৰে মূলতঃ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ নেতৃত্বত বিজেপিয়ে যে দেশৰ নিৰ্বাচনত ৰিগিং কৰি আছে আৰু ভোটাৰ তালিকাত বিসংগতিৰে সংসদীয় গণতন্ত্ৰক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে, সেয়া উদঙাব । সাধাৰণ ভোটাৰৰ বাবে তেওঁৰ ভোটাধিকাৰ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ । আমি এই ভোট চুৰি কেনেকৈ হৈছে, সেই সম্পৰ্কে ৰাইজৰ সন্মুখত কঠিন তথ্য দাখিল কৰিছো’’- বুলি কংগ্ৰেছ কমিটীৰ কৰ্মকৰ্তা চন্দন যাদৱে ইটিভি ভাৰতক জানিবলৈ দিয়ে ৷

যাদৱে লগতে কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰচাৰৰ লক্ষ্য হ’ব ব্যৱস্থাটোৰ ওপৰত হেঁচা প্ৰয়োগ কৰা, যাতে ভৱিষ্যতৰ নিৰ্বাচন সুৰক্ষিতভাৱে অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় সংশোধনীৰ ব্যৱস্থা কৰা হয় ।’’

মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু হাৰিয়ানাত নিৰ্বাচনী পৰাজয়ে হতবাক কৰি তুলিছিল কংগ্ৰেছক ৷ দলটোৱে ‘ভোট চুৰি’ কৰাৰ যি সন্দেহ সেই অভিযোগ বহুদিনৰে পৰাই উত্থাপন কৰি আহিছিল ৷ বিগত ৭ আগষ্টত ৰাহুল গান্ধীয়ে এই কথা মুকলিকৈ প্ৰকাশ কৰাত বন্ধু আৰু শত্ৰু উভয়ে স্তম্ভিত হৈ পৰিছিল ৷

বিজেপিয়ে ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ বাবে প্ৰাক্তন কংগ্ৰেছী মুৰব্বীগৰাকীক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে শিৱসেনা (উদ্ধৱ বালাচাহেব ঠাকৰে) আৰু এন চি পি (শৰদ চন্দ্ৰ পাৱাৰ) ৰ দৰে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ সহযোগীসকলৰ পৰাও সমৰ্থন লাভ কৰে, যিয়ে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগক ‘ভোট চুৰি’ বিষয়ত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

এনে পৰিস্থিতিত দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি দলটোৰ বাবে এটা ডাঙৰ চিন্তাৰ বিষয় হ’ল- ভোটাৰ তালিকাত হোৱা অনিয়মৰ তদন্তৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগে ৰাহুল গান্ধীৰ অভিযোগৰ সমৰ্থনত শপতনামা বিচাৰিছে । ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিব যে সকলো নিৰ্বাচনী তথ্য নিৰ্ভৰযোগ্য ।

এ আই চি চি-ৰ কৰ্মকৰ্তা কুনাল চৌধুৰীয়ে ইটিভি ভাৰতক কয়, ‘‘বিৰোধী দলৰ নেতাক সংবিধানে এই ভূমিকা প্ৰদান কৰিছে, যিয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ লগতে নবীকৃত আৰু সঠিক ভোটাৰ তালিকা মজুত ৰখাৰ দায়িত্বও দিছে । ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্যৰ ভিত্তিত বিৰোধী নেতাই যদি কিছু তথ্য ৰাজহুৱা কৰে, তেন্তে সমস্যা ক’ত ? নিৰ্বাচন আয়োগে অভিযোগৰ তদন্তৰ পূৰ্বে শপতনামা আৰু অভিযোগ দাখিল কৰিবলৈ কোৱাৰ পৰিৱৰ্তে ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে নিজেই তদন্ত আৰম্ভ কৰিব লাগিছিল । গেৰুৱা দলটোৰ ভাষা কোৱাৰ বাবেই যেন নিৰ্বাচন আয়োগ বিজেপিৰ এক অস্ত্ৰত পৰিণত হৈছে ।’’

চৌধুৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘ৰাহুল গান্ধীক শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কোৱাতকৈ ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে শপতনামা দিব লাগে যে তেওঁলোকৰ সমীক্ষাৰ সকলো তথ্য নিৰ্ভৰযোগ্য আৰু প্ৰামাণিক । সংবিধানে নাগৰিকক দিয়া প্ৰতিজন ব্যক্তিৰ ভোটাধিকাৰ ৰক্ষা কৰাটো তেওঁলোকৰ দায়িত্ব ।’’

এ আই চি চিৰ বিষয়া গুৰদ্বীপ সপ্পলে কয়, ‘‘প্ৰায়ে আৰক্ষীয়ে কৈছিল যে প্ৰথমে ৰিপ’ৰ্ট দাখিল কৰক, তেতিয়াহে দুৰ্ঘটনাত আহতসকলৰ চিকিৎসা আৰম্ভ হ’ব । আজি নিৰ্বাচন আয়োগেও একেধৰণৰ কথা কৈছে । ভোটাৰ তালিকাৰ কেলেংকাৰী প্ৰমাণ কৰি ৰাহুল গান্ধীয়ে সত্য আৰু তথ্য সকলোৰে সন্মুখত ৰাখিছে । কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে কয় শপত গ্ৰহণ কৰক, প্ৰতিবেদন দাখিল কৰক, তেতিয়াহে তদন্ত কৰিব পাৰিব । মাত্ৰ আনুষংগিক বিষয়ৰ দ্বাৰা পৰিচালিত কৰি আমাক লক্ষ্যভ্ৰষ্ট কৰাটোৱে তেওঁলোকৰ উদ্দেশ্যে ৷’’

দলৰ আভ্যন্তৰীণ কৰ্মকৰ্তা-বিষয়ববীয়াসকলৰ মতে, বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ উপৰিও দেশজোৰা ‘ভোট চুৰি’ অভিযানে অন্যান্য কিছু সুবিধা লাভ কৰিব আৰু সমগ্ৰ দেশতে কংগ্ৰেছক বুথ পৰ্যায়লৈকে সংগঠনক শক্তিশালী কৰাত সহায় কৰিব ৷

চন্দন যাদৱে কয়, ‘‘এতিয়ালৈকে অধিকাংশ লোক আৰু দলীয় কৰ্মীৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত বিশ্বাস আছিল যে তেওঁলোকে কেৱল নিৰ্বাচন পৰিচালনা আৰু প্ৰচাৰতহে গুৰুত্ব দিয়ে । এতিয়া তেওঁলোকে বুথ পৰ্যায়লৈকে ভোটাৰ তালিকাৰ যিকোনো বিসংগতিৰ বিৰুদ্ধেও সজাগ হৈ থাকিব লাগিব আৰু বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াৰ সৈতে নিয়মীয়াকৈ যোগাযোগ ৰাখিব লাগিব । ইয়াৰ বাবে অতিৰিক্ত কৰ্মী নিয়োগৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ কিন্তু ই কেৱল কংগ্ৰেছকে নহয়, আন দলকো সহায় কৰিব ।’’

