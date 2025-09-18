গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰ বাঢ়িছে, এই অহংকাৰৰ পতন হ’ব: গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ নেতা

গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰ বাঢ়িছে, এই অহংকাৰৰ পতন হ’ব: গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ নিলম্বিত কংগ্ৰেছ নেতা
কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন হোৱাৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গুজৰি-গুমৰি উঠিছে মতলেবুদ্দিন আহমেদ ৷
Published : September 18, 2025 at 7:20 PM IST
গুৱাহাটী : অসম বিধানসভাৰ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাৰ সমান্তৰালভাৱে ৰাজনৈতিক দলবোৰত বাঢ়িছে আভ্যন্তৰীণ বিবাদ । প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক কন্দলৰ জুয়ে অসমত কংগ্ৰেছ দলকো দহিছে । সেই জুই নিৰ্বাপিত কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে ।
দলীয় অনুশাসন ভংগৰ অপৰাধত বুধবাৰে কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বন কৰে কমলপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ ২০২৬ৰ এগৰাকী প্ৰাৰ্থিত্বৰ দাবীদাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সদস্য মতলেবুদ্দিন আহমেদক । কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বন হোৱাৰ পিছতেই গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে গুজৰি-গুমৰি উঠিছে মতলেবুদ্দিন আহমেদ ৷
কিছুদিন পূৰ্বে ৰাজীৱ ভৱনত সমৰ্থকক লৈ উত্তপ্ত পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিল মতলেবুদ্দিনে । কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা নিলম্বিত হৈ বৃহস্পতিবাৰে গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ উঠিছে মতলেবুদ্দিন ।
“গৌৰৱ গগৈৰ অহংকাৰ বাঢ়িছে ৷ এই অহংকাৰৰ পতন হ’ব ৷ তৰুণ গগৈৰো অহংকাৰৰ বাবেই পতন হৈছিল ৷ হ’ব দিয়া, বাদ দিয়াহে বুলি ১৫ বছৰ কটালে তৰুণ গগৈয়ে ৷” —গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে এইদৰে গুজৰি উঠিল কংগ্ৰেছৰ সদ্য নিলম্বিত সদস্যগৰাকী ৷
আনহাতে, ৰাজীৱ ভৱনত কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰদ্যুত ভূঞাই সিদিনা মতলেবুদ্দিনক গঁতিওৱা বুলি অভিযোগ তুলিছে তেওঁ । লগতে মতলেবুদ্দিনে প্ৰদ্যুত ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰে গুৰুতৰ অভিযোগ ৷
“প্ৰদ্যুত ভূঞাই মোক গৌৰৱ গগৈৰ নামত ছয় লাখ টকা বিচাৰিছিল ৷ মই তিনিলাখ দিম বুলি কৈছিলোঁ ৷ মোক সভাপতিৰ নাম লৈ ব্লেকমেইলিং কৰিছে তেওঁ । মানৱেন্দ্ৰ শৰ্মা কমপ্লেক্সৰ অস্থায়ী টেণ্টৰ বাবদ টকা বিচাৰিছিল প্ৰদ্যুত ভূঞাই ৷” —ভূঞাৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ মতলেবুদ্দিনৰ ।
কেৱল সেয়াই নহয়, গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ আগবঢ়ালে সাম্প্ৰদায়িকতাৰ অভিযোগ ৷ বহিষ্কৃত নেতাজনৰ মন্তব্য, “গৌৰৱে বিহালী মডেল কৰিব গৈ অসম ধ্বংস কৰিব খুজিছে ৷ গৌৰৱ গগৈ এজন কমিউনেল মানুহ ৷ মুছলমান হোৱাৰ বাবে মোক নিলম্বন কৰা হ’ল ৷”
তেওঁক সামান্য কথাতে নিলম্বন কৰিছে যদিও ধৰ্ষণৰ গোচৰত অভিযুক্ত মানুহক কংগ্ৰেছত দায়িত্ব দিয়া হৈছে বুলি কৈ মতলেবুদ্দিনৰ মন্তব্য, “প্ৰাণজিৎ চৌধুৰী ৰেপ কেছত অভিযুক্ত ৷ তেওঁ আহিলে মানুহে ধৰ্ষণকাৰী আহিছে বুলি কয় ৷ অসমত যিমান ট্ৰেক্টৰৰ টেণ্ডাৰ হয় প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ পৰিবাৰৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ দ্বাৰা হয় ৷” এই মন্তব্যৰে গৌৰৱ গগৈৰ ঘনিষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ বিজেপি লিংক প্ৰতিষ্ঠাৰো চেষ্টা চলালে কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত নেতাজনে ।
“ডাঢ়ি-টুপী থকা মানুহক ৰাজীৱ ভৱনত পিছত বহিবলৈ দিয়া হয় ৷ প্ৰদ্যুত ভূঞাক শ্ব’কজ নিদিয়ালৈকে মই মনে মনে নাথাকো ৷ মই গৌৰৱ গগৈক কৈছোঁ মই অসমীয়া মুছলমান ৷ প্ৰতিশোধ ল’মেই ৷” —লগতে মন্তব্য কমলপুৰ সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ পৰা নিলম্বিত নেতাজনৰ ।
মন কৰিবলগীয়া যে গৌৰৱ গগৈক এক মুহূৰ্ত পূৰ্বে মুছলিমবিৰোধী, সাম্প্ৰদায়িক আখ্যা দিয়া মতলেবুদ্দিনৰ ক্ষন্তেক পিছতেই আন এক স্ববিৰোধী মন্তব্য, “কংগ্ৰেছ এতিয়া মিঞাৰ দল ৷ বিটিচিত মিঞাৰ মাজত মিটিং কৰি ফুৰিছে গৌৰৱে ৷ বিটিচিত এখন আসনো নাপায় কংগ্ৰেছে ৷ ২০২৬ত অখিলক লগত নলয় কংগ্ৰেছে ৷ লুৰীণজ্যোতিক লগত ৰাখিব ৷ অখিল স্পষ্টবাদী বাবে লগত নাৰাখে কংগ্ৰেছে ৷”
কি আছিল সমগ্ৰ ঘটনাটো
কিছুদিন পূৰ্বে গুৱাহাটীৰ ৰাজীৱ ভৱনত কমলপুৰৰ এইজন নেতাই বিসম্বাদ কৰি একাংশ সমৰ্থকক লগত লৈ উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছিল । কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ দুদিন পূৰ্বে ৰাজীৱ ভৱনত উত্তপ্ত পৰিস্থিতিৰ নেতৃত্ব দিছিল মতলেবুদ্দিনে ।
সত্যব্ৰত কলিতাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাটো এক প্ৰকাৰ নিশ্চিত আছিল । সেয়ে কলিতাৰ যোগদানৰ বিৰুদ্ধে কমলপুৰৰ একাংশ কংগ্ৰেছ নেতা-কৰ্মী ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছিল । সেইদিনা মতলেবুদ্দিন আহমেদে ৰাজীৱ ভৱনত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰদ্যুৎ ভূঞাৰ সৈতে তৰ্কযুদ্ধত লিপ্ত হৈ সংবাদ শিৰোনাম দখল কৰিছিল । যাৰ বাবে অৱশেষত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিৰ নিৰ্দেশক্ৰমে মতলেবুদ্দিন আহমেদক কংগ্ৰেছ দলৰ পৰা বাবে নিলম্বন কৰা হয় ।