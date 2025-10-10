‘‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’’ - কাৰ্যসূচীৰে গাঁৱলৈ যাব কংগ্ৰেছ
ৰাজীৱ ভৱনত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী ৷ কংগ্ৰেছলৈ বিজেপিৰ চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা বাতাশ ওৰাং, কিৰিপ চলিহাৰ পুত্ৰ ৷
Published : October 10, 2025 at 11:54 PM IST
গুৱাহাটী: ২০২৬ ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাকক্ষণত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছত বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী । যোগদান কৰিলে বিজেপিৰ পৰা অহা বাতাশ ওৰাং, কাৰ্তিক সেন সিনহাকে ধৰি ভালে কেইগৰাকী গুৰুত্বপূৰ্ণ নেতাই ।
১০ ছেপ্টেম্বৰৰ দৰেই পূৰ্বে ঘোষণা কৰা তাৰিখ অনুসৰি শুকুৰবাৰে ১০ অক্টোবৰত অনুষ্ঠিত যোগদান কাৰ্যসূচীত বিজেপিকে ধৰি আন দলৰ ভালে কেইগৰাকী নেতা-কৰ্মীয়ে কংগ্ৰেছত যোগ দিয়ে ৷ এই যোগদান কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হোৱাৰ পূৰ্বে শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতিচ্ছবিত মাল্যাৰ্পণ কৰে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈসহ কংগ্ৰেছৰ নেতা-কৰ্মীসকলে ৷
কংগ্ৰেছ দলত শোণিতপুৰ জিলা বিজেপিৰ প্ৰাক্তন সভাপতি তথা এগৰাকী শক্তিশালী চাহ জনগোষ্ঠীয় নেতা বাতাশ ওৰাং, বিজেপিৰ সদস্য তথা প্ৰাক্তন সাংসদ কিৰিপ চলিহাৰ পুত্ৰ আৰ্কাশীষ চলিহাই কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷ বিজেপিৰ প্ৰাক্তন বিধায়ক কাৰ্তিক সেন সিনহা, ড৹ অমিত কুমাৰ কালৱাৰ, শদিয়া সমষ্টিৰ পৰা পূৰ্বে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা গোপাল প্ৰধান, এন পি পিৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সদস্য নিহাৰ ৰঞ্জন গগৈ, গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ অধিবক্তা নৱজ্যোতি কোঁৱৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷
তদুপৰি ইমানুৱেল বেনিয়া তাঁতী, তপব্ৰত ভূঞা, অজিত কুমাৰ নিহিম, হিৰল্ড ছিয়াল, চুমি সোনা, নৰেন সোনা, জাবা তাৰ্কী, মনোজ ৰবিদাস, তৰুণ কুন্দা, সঞ্জয় বাগ, মঞ্জুৰ আলী, লুকাচ দুমতা, সৌৰভ কলিতায়ো কংগ্ৰেছত যোগদান কৰে ৷
ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনীতি আৰু নীতি-আদৰ্শৰ প্ৰতি বিতুষ্ট হৈ বিজেপি দলৰ নেতা-কৰ্মী তথা সচেতন নাগৰিকে আনুষ্ঠানিকভাৱে কংগ্ৰেছ দলত যোগদান কৰে । যোগদান কাৰ্যসূচীত বিজেপি দলৰ বৃহৎ সংখ্যক যুৱ নেতা-কৰ্মীও আছে ৷
যোগদান সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে তৰুণ গগৈ চৰকাৰৰ দিনৰ ‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ চৰকাৰ’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীৰ দৰেই কংগ্ৰেছে ‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’ শীৰ্ষক কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ গৌৰৱ গগৈয়ে ভাষণত কয়, “শীঘ্ৰেই এক নতুন যাত্ৰা আৰম্ভ হ'ব, যি যাত্ৰাৰ নাম হ'ব ‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ ৷’ প্ৰয়াত তৰুণ গগৈয়ে দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে আগন্তুক দিনত আগুৱাই যাব কংগ্ৰেছ । কংগ্ৰেছ পৰিয়ালৰ প্ৰতিগৰাকী সদস্য ৰাইজৰ কাষলৈ যাব । আমি ৰাইজৰ সমস্যা সমাধান কৰিব খোজো, ল’ৰা-ছোৱালীৰ ভৱিষ্যৎ উজ্জ্বল কৰিব বিচাৰিছোঁ ৷ আমি ৰাইজৰ বাবে কষ্ট কৰিব খোজোঁ, ত্যাগ আৰু বলিদান দিব খোজোঁ ৷”
কংগ্ৰেছ দলৰ নেতাসকলে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বুলি উল্লেখ কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, “বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়া, সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, ভূপেন বৰাই ৰাইজৰ মাজলৈ গৈ জনসাধাৰণৰ মূল সমস্যাৰ বুজ ল’ব ৷ বিশেষকৈ নাৰীসকলৰ সমস্যা মীৰা বৰঠাকুৰে বিভিন্ন ঠাইলৈ গৈ বুজ ল’ব ৷ সেই যাত্ৰা হ’ব ‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ ৷’ আগৰ চৰকাৰৰ দিনত তৰুণ গগৈৰ নেতৃত্বত একেই ‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ চৰকাৰ’ অনুষ্ঠান আছিল ৷ সেই অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী-বিধায়ক, আমোলাই ৰাইজৰ ওচৰলৈ গৈ সমস্যাৰ বুজি লৈছিল ৷ আজি আমাৰ হাতত ক্ষমতা নাই ৷”
আনহাতে ক্ষমতা কংগ্ৰেছৰ পৰা বেছি দূৰত নাই বুলি দাবী কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, “আজি ঋণৰ বোজা বাঢ়িছে ৷ আমাৰ কাম হ’ব ঋণৰ বোজা কেনেকৈ কমাব পাৰোঁ ৷ নিবনুৱা সমস্যা, থলুৱা ঠিকাদাৰ-দোকানী, ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগ, সমবায় সংস্থা, কো-অপাৰেটিভ অনুষ্ঠান শক্তিশালী কৰিবলৈ আমি কাম কৰিব লাগিব”— বুলি উল্লেখ কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
আনহাতে যোগদান সভাত ভাষণ প্ৰদান কৰি অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভাপতি ভূপেন কুমাৰ বৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ’২৬ ত বিজেপি জয়ী হ'লে মিঠাতেল দিম বুলি কৰা ঘোষণাক সমালোচনা কৰি কয়, “ৰাইজে বিজেপিক জনজাতিকৰণৰ আশাত, সংস্থাপনৰ তাগিদাত, মৃত্যুমুখলৈ যোৱা চাহ বাগান পুনৰুদ্ধাৰৰ বাবে ভোট দিছিল । পিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই বিষয়বোৰ পাহৰি এতিয়া ৰাইজক কৈছে যে ’২৬ ত বিজেপি জয়ী হ'লে মিঠাতেল দিব ।”
