মন্ত্ৰীসভাত থকা গৰু চোৰ, ভোট চোৰ, মাটি চোৰক ধৰাৰ কাম চলি আছে : গৌৰৱ গগৈ

Published : September 6, 2025 at 8:55 AM IST
গুৱাহাটী : "অসমৰ ৰাইজৰ আগত কংগ্ৰেছ দলে গৰু চোৰ, মাটি চোৰ আৰু ভোট চোৰ ধৰাই দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে । মন্ত্ৰীসভাত বহু গৰু চোৰ, ভোট চোৰ, মাটি চোৰ সোমাই আছে । সেইবোৰক উলিয়াই ৰাইজৰ আগত দেখুওৱাৰ দায়িত্ব আমাৰ আহি পৰিছে । বিজেপিয়ে অহংকাৰী দল হিচাপে নিজৰ পৰিচয় আগবঢ়াইছে ।"
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন ৰাজ্যৰ বিজেপি চৰকাৰক তীব্ৰ সমালোচনাৰে সৰৱ হৈছে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । অহা ১০ ছেপ্টেম্বৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফাদিল কৰাৰ কথা আছে গৌৰৱ গগৈৰে পাকিস্তান লিংকৰ সবিশেষ । সাংবাদিকৰ প্ৰশ্ন আছিল, ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ বিষয়ে কিবা ক'ব নেকি তেওঁ ? পিছে গৌৰৱ গগৈয়ে যেন গুৰুত্ব দিব খোজা নাই ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ বিষয়টো ৷ সাংবাদিকে সোধে ১০ ছেপ্টেম্বৰৰ কথা ।
গৌৰৱে কয়- অসমৰ ৰাইজৰ আগত কংগ্ৰেছ দলে গৰু চোৰ, মাটি চোৰ আৰু ভোট চোৰ ধৰাই দিবৰ কাৰণে সাজু হৈছে । মন্ত্ৰীসভাত বহু গৰু চোৰ, ভোট চোৰ, মাটি চোৰ সোমাই আছে । লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বিজেপিৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ ওলাই পৰিছে । অসম চুক্তিৰ আধাৰত তেওঁলোকে ৬ নং দফা ৰূপায়ণ কৰাৰ কথা কয় । আনফালে অসম চুক্তি নস্যাৎ কৰি নতুন আইনৰ যোগেদি অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিদেশী জাপি দিয়াৰ ধৃষ্টতা কৰে । অসম আন্দোলনৰ ৮৫৫ জন শ্বহীদৰ লগতে কা আন্দোলনত নিহত হোৱা শ্বহীদসকলক এই চৰকাৰে চূড়ান্ত অপমান কৰিছে ৷"
ইয়াৰ উপৰিও গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে অসমীয়া ভাষা, সাহিত্য-সংস্কৃতি আৰু অস্তিত্বৰ প্ৰতি বিজেপিৰ ষড়যন্ত্ৰই ভাবুকি আনিছে । বিদেশীৰ বোজা অসমৰ ৰাইজে মানি নলয় বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে । গগৈয়ে লগতে কয়, "বিজেপি দল আৰু চৰকাৰে শেহতীয়াকৈ অসমৰ হিন্দু-মুছলমানকে ধৰি বিভিন্ন ধৰ্মীয় সম্প্ৰদায় আৰু জাতি-জনগোষ্ঠীৰ মাজত নতুনকৈ বিদেশী জাপি দিয়াৰ যি ব্যৱস্থা কৰিছে সেয়া অত্যন্ত পৰিতাপৰ বিষয় । নতুনকৈ বিদেশী সংস্থাপনৰ বাবে চৰকাৰে যি প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰিছে সেয়া এক জাতিদ্ৰোহী সিদ্ধান্ত ৷"
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "লোকসভাৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে বিষয়বোৰ সংসদত উত্থাপন কৰি আইনগতভাৱে আলোচনা কৰাৰ ব্যৱস্থা নকৰি গোপনে অসমৰ ৰাইজৰ ওপৰত বিদেশীৰ বোজা জাপি দিয়াৰ কথাটো ৰাজ্যখনৰ কোনো মানুহেই ভাল পোৱা নাই ।" এয়া এক অগণতান্ত্ৰিক সিদ্ধান্ত বুলিও সাংসদজনে উল্লেখ কৰে । ইফালে, বিটিচি নিৰ্বাচনত ভবাতকৈও সাংগঠনিক দিশত কংগ্ৰেছে শক্তিশালী স্থিতি গঢ়ি তুলিব পাৰিছে বুলিও দাবী কৰে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আশাব্যঞ্জক হ'ব বুলিও গগৈয়ে উল্লেখ কৰে । তেওঁ কয়, "বিটিআৰৰ আটাইকেইটা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ লগতে এটা সমষ্টিতে দুই-তিনিজনকৈ প্ৰাৰ্থীয়ে কংগ্ৰেছ দলৰ হৈ প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিছিল আৰু দলে আমাৰ বিধায়কসকলক ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত প্ৰত্যেককে দুই-তিনিটাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ দায়িত্ব প্ৰদান কৰিছে । বিটিচিৰ ৰাইজে বিজেপি আৰু ইউপিপিএল দলৰ ঠগ-প্ৰৱঞ্চনাৰ কথা ইতিমধ্যে জানিব পাৰিছে আৰু সেইবাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি সমৰ্থন আগবঢ়াইছে ।"
ৰাজীৱ ভৱনত শেহতীয়াভাৱে একাংশ কংগ্ৰেছীয়ে কমলপুৰ সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থিত্বক লৈ উত্তাল পৰিৱেশ সৃষ্টি কৰা সন্দৰ্ভতো প্ৰতিক্ৰিয় গৌৰৱ গগৈৰ । তেওঁ কয় যে বিটিচি নিৰ্বাচন বুলিয়েই নহয়, অহা বিধানসভা নিৰ্বাচনতো কংগ্ৰেছ দলে শক্তিশালী যুঁজ দিবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু সেইবাবে কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিবৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰতিযোগিতা আৰম্ভ হৈছে । প্ৰাৰ্থিত্বকেন্দ্ৰিক যুঁজ আৰম্ভ হোৱা মানেই কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰাৰ্থী জিকাৰ সম্ভাৱনীয়তা বৃদ্ধি পাইছে বুলি যুক্তি দিয়ে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ।
