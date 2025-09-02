ETV Bharat / politics

সমুখ সমৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি: ৰাহুল গান্ধীৰ বাবেই কংগ্ৰেছ এৰিছিল কোনে ? - CONGRESS BJP CONFLICT

অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় ।

CONGRESS BJP CONFLICT
সমুখ সমৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি, মঙলবাৰে যোৰহাটত (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2025 at 7:59 PM IST

2 Min Read

যোৰহাট: বিহাৰত "ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা"ৰ সময়ত কংগ্ৰেছ নেতাই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মৃত মাতৃক উদ্দেশ্যি কৰা অশালীন মন্তব্যৰ বিৰুদ্ধে ৰাজ্যজুৰি প্ৰতিবাদ এতিয়াও অব্যাহত আছে । ইয়াৰ ব্যতিক্ৰম নহয় যোৰহাটো,সাংসদ আনহাতে গৌৰৱ গগৈৰ গৃহ সমষ্টি যোৰহাটত আজি (মঙলবাৰ) সহস্ৰাধিক বিজেপি কৰ্মীয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মৃত মাতৃক অশালীন ভাষাৰে অপমান কৰাৰ প্ৰতিবাদত যোৰহাট ষ্টেডিয়াম বাকৰিৰ পৰা এক প্ৰতিবাদী সমদল উলিয়াই ।

প্ৰতিবাদী বিজেপি কৰ্মীসকলে কংগ্ৰেছ বিৰোধী শ্লগানেৰে পৰিৱেশ উত্তপ্ত কৰি তোলে । আনহাতে প্ৰতিবাদী বিজেপি সমৰ্থকসকল গৈ যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছ ভৱনৰ সন্মুখত উপস্থিত হৈ কংগ্ৰেছ বিৰোধী শ্লগান দি কংগ্ৰেছ ভৱন ঘেৰাও কৰিবলৈ যোৱাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলে ইয়াক বাধা দি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে ৷ এনে অৱস্থাত যাতে দুয়োপক্ষৰ মাজত কোনোধৰণৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ নহয় তাৰ বাবে পূৰ্বৰে পৰাই আৰক্ষী আৰু চি আৰ পি এফ সষ্টম হৈ আছিল ৷

সমুখ সমৰত কংগ্ৰেছ-বিজেপি (ETV Bharat Assam)

ফলত এক অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতি উদ্ভৱ হোৱাৰ পৰা কথমপি ৰক্ষা পৰে যোৰহাট জিলা কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যালয় । আনহাতে উক্ত প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰি মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মীয়ে কয়-"মা শব্দটোৱে মনত এক বুজাব নোৱৰা প্ৰাপ্তি দিয়ে, ৰাহুল গান্ধীৰ বাবে মই কংগ্ৰেছ এৰা লগতে অন্য লোকেও ত্যাগ কৰিছে,মাক লৈ অথাৎ নাৰী জাতিক লৈ যিয়ে অপমান কৰিছে, তেওঁলোকৰ অৱস্থা ৰাৱনৰ দৰে হ'ব,মই আগতেও কৈছো কংগ্ৰেছ ডুবন্ত নাও বুলি আৰু কংগ্ৰেছ লাহে নিঃশেষ হবলৈ ধৰিছে ।

কাৰণ কংগ্ৰেছ নেতাসকলৰ মুখত ওলোৱা শব্দৰ বাবে । কংগ্ৰেছ নেতাৰ মুখত ওলোৱা শব্দ ভাৰতীয় সভ্যতাৰ পৰিপন্থী ।" আনহাতে বিজেপি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচীত প্ৰদেশ বিজেপি সম্পাদক সিদ্ধাংকু অংকুৰ বৰুৱা, জিলা বিজেপিৰ সভাপতি শান্তনু পুজাৰী ,মৰিয়নী সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপজ্যোতি কুৰ্মী সহিতে বহু বিষয়ববীয়াই অংশগ্ৰহণ কৰে ।

TAGGED:

JORHAT CONGRESSMODIS MOTHER CONTROVERSYBJP PROTEST AGAINST CONGRESSই টিভি ভাৰত অসমCONGRESS BJP CONFLICT

ফিচাৰ

