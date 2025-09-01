নতুন দিল্লী : বিহাৰৰ বিতৰ্কিত ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ পিছত কংগ্ৰেছে সজাগ হৈ পৰিছে আৰু শীঘ্ৰে অসমত আৰম্ভ হ’বলগীয়া অনুৰূপ প্ৰক্ৰিয়াত কোনো ধৰণৰ অনিয়মৰ সংঘটিত হ’বলৈ নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনত ২০২৬ চনত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব । ২০১৬ চনৰ পৰা বিৰোধীৰ ভূমিকাত থকা কংগ্ৰেছে শাসকীয় ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক উৎখাত কৰাৰ বাবে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰি ৰাজ্য চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে দুটা কাৰ্যকালৰ স্বাভাৱিক বিৰোধী ঢৌৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি আছে ।
কেইবামাহ পূৰ্বে কংগ্ৰেছে গেৰুৱা দলটোক প্ৰতিহত কৰিবলৈ লোকসভাৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈক অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ নতুন সভাপতি হিচাপে নিয়োগ কৰিছিল । পিছত হাইকমাণ্ডে নতুন বিষয়ববীয়াৰ এটা দলকো অনুমোদন জনায় যাতে গগৈয়ে অহা বছৰৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ আগে আগে নিজৰ প্ৰচাৰৰ পৰিকল্পনা কৰিব পাৰে ।
বিহাৰত (য’ত অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’ব) বিতৰ্কিত চমু নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ কাম জুনৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে আৰু বৃহৎ পৰিসৰৰ অনিয়মৰ খবৰ পোৱাৰ লগে লগে অসমতো একেধৰণৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ কথা ঘোষণা কৰাৰ পিছত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকল সতৰ্ক হৈ পৰে ।
কংগ্ৰেছৰ ভূ ৰখা মহলৰ মতে, ৰাজ্যৰ নিৰ্বাচন আয়োগে অসমৰ ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে, যিটো এসপ্তাহৰ পাছত আৰম্ভ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । এই প্ৰত্যাহ্বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰিবলৈ দেশৰ আটাইতকৈ পুৰণি দলটোৱে উত্তৰ-পূবৰ ৰাজ্যখনৰ প্ৰায় ২৯ হাজাৰ বুথ লেভেল এজেণ্ট (বি এল অ')ক তেওঁলোকৰ অঞ্চলৰ ভোটাৰ তালিকা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব লাগে আৰু কোনো অবাঞ্চিত নাম যাতে ভোটাৰ তালিকাত বাদ দিয়া বা সংযোজন কৰা নহয় তাৰ প্ৰতি প্ৰশিক্ষণ প্ৰদান কৰিছে ।
অসমৰ দায়িত্বত থকা নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছ কমিটীৰ তত্বাৱধায়ক জীতেন্দ্ৰ সিঙে ই টিভি ভাৰতক কয়, "আমাৰ বুথ পৰ্যায়ৰ এজেণ্টসকলক প্ৰশিক্ষণ দি নিয়োগ কৰা হৈছে । ভোটাৰ তালিকা পুনৰীক্ষণৰ সময়ত তেওঁলোকক সজাগ হ'বলৈ কোৱা হৈছে । তেওঁলোকে নিৰ্বাচন আয়োগৰ বুথ পৰ্যায়ৰ বিষয়াসকলৰ সৈতে কাম কৰিব, যিয়ে এই অনুশীলন চলাব ।"
লোকসভাত বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৭ আগষ্টত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি বিভিন্ন ৰাজ্যৰ কংগ্ৰেছ শাখাক সজাগ কৰিছিল । নিৰ্বাচন আয়োগৰ পৰা পোৱা নথি-পত্ৰ দেখুৱাই ৰাহুল গান্ধীয়ে অভিযোগ কৰে যে বেংগালুৰু কেন্দ্ৰীয় লোকসভা আসনৰ অন্তৰ্গত মহাদেৱপুৰা বিধানসভা খণ্ডত ১ লাখৰো অধিক ভুৱা ভোটাৰ সংযোজন কৰা হৈছে, য’ত ২০২৪ চনত কংগ্ৰেছ বিজেপৰ বিৰুদ্ধে পৰাজিত হৈছিল ।
"কৰ্ণাটক, মহাৰাষ্ট্ৰ, বিহাৰৰ সমান্তৰালকৈ অসমতো ভোট চুৰিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে । বি টি আৰ অঞ্চলৰ ভোটাৰ তালিকাখন আমি বিশ্লেষণ কৰিছো । নিৰ্বাচন আয়োগৰ ৱেবছাইটৰ পৰা লাভ কৰা ভোটাৰ তালিকাত গুৰুতৰ অনিয়ম দেখা গৈছে । প্ৰতিটো ঘৰতে বহু ভোটাৰ আৰু একাধিক জাতিৰ লোকে সন্দেহৰ সৃষ্টি কৰিছে । আচলতে একেটা ঘৰতে কেনেকৈ বেলেগ বেলেগ জাতি আৰু বেলেগ বেলেগ উপাধি থাকিব পাৰে ? এয়া প্ৰায় অসম্ভৱ কথা । এয়া এটা পৰিকল্পিত প্ৰৱঞ্চনাৰ বাহিৰে আন একো নহয় । ঘৰৰ ঠিকনা, ঘৰৰ নম্বৰ ০ আৰু ০০ চাওক ! এইটো কেনেকৈ সম্ভৱ ? ৰাইজৰ সমৰ্থনত বিজেপিয়ে চৰকাৰ গঠন কৰিব নোৱাৰে; নিৰ্বাচন আয়োগৰ সমগ্ৰ যন্ত্ৰপাতি তেওঁলোকৰ লগত আছে । আমি এই চুৰি হ’বলৈ নিদিওঁ । জনসাধাৰণৰ আদেশ লুণ্ঠনৰ ৰাজনীতি আৰু চলি নাথাকিব ৷" সিঙে কয় ।
অসমৰ দায়িত্বত থকা এ আই চি চিৰ সম্পাদক মনোজ চৌহানে কয় যে অসমৰ কেইবাখনো সংসদীয় আসনক লৈ তেওঁৰ সন্দেহ থাকিলেও ২০২৪ চনত বিজেপিৰ হাতত পুৰণি দলটো পৰাস্ত হোৱা কৰিমগঞ্জ আসনত ভয়ংকৰ ভোট চুৰি হোৱা বুলি তেওঁ নিশ্চিত ।
ই টিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত চৌহানে কয়- "কৰিমগঞ্জৰ আসনত ভোট চুৰি হোৱা বুলি মই নিশ্চিত । তাত আমাৰ প্ৰায় ২ লাখ সংখ্যালঘুৰ ভোটাৰ আছিল আৰু তথাপিও নিৰ্বাচনত পৰাস্ত হৈছিলো । এয়া বিশ্বাস কৰাটো টান ।"
"অহা বছৰৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ভোটাৰ তালিকাখন যাতে পৰিষ্কাৰ হয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি সাজু । ভোটাৰৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লোৱা হ’লে আমি ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ সাজু । বিহাৰত আমি এনেকুৱা হোৱা দেখিছো, য'ত এছ আই আৰৰ পিছত ৬৫ লাখতকৈ অধিক ভোটাৰৰ নাম আঁতৰোৱা হৈছিল । আমি অসমত এনেকুৱা হ'বলৈ নিদিওঁ । আমি আশা কৰোঁ যে আধাৰ কাৰ্ডক ভোটাৰৰ প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰাটোক লৈ কোনো ধৰণৰ খেলিমেলি নহ’ব, যিদৰে বিহাৰত ঘটিছিল । উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ নিৰ্দেশৰ পিছতহে ই চিয়ে আধাৰ কাৰ্ড গ্ৰহণ কৰিছিল ।" চৌহানে কয় ৷
২০২৪ চনৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ মুঠ ১৪খন লোকসভাৰ আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ৯খন, কংগ্ৰেছে ৩খন, ইউ পি পি এলে ১খন আৰু অগপই ১খন আসন লাভ কৰে । ইফালে ২০২১ চনৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত মুঠ ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত বিজেপিয়ে ৬০ খন, কংগ্ৰেছে ২৯ খন, এ আই ইউ ডি এফে ১৬ খন, অগপই ৯ খন, ইউ পি পি এলে ৬ খন আসন লাভ কৰিছিল আৰু অন্যান্যই ৬ খন আসন লাভ কৰিছিল ।