হাতত সংবিধান লৈ সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষাৰ সংকল্প বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ

মা কামাখ্যা আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভূমিক নমস্কাৰ জনাই গুৱাহাটীত ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ।

ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 5, 2025 at 9:46 PM IST

গুৱাহাটী: এসময়ত তেওঁ আছিল গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ ৷ সেইগৰাকী প্ৰাক্তন ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীয়ে হাতত সংবিধান লৈ সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে দেশৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে গুৱাহাটীত উপস্থিত হ’ল ।

শুকুৰবাৰে ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী গুৱাহাটীত মিলিত হ’ল উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ সদস্যসকলৰ সৈতে ৷ ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ কেইবাগৰাকীও সাংসদৰ সৈতে বৈঠকত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে ৰেড্ডীয়ে ।

ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী (ETV Bharat Assam)

উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ মা কামাখ্যা আৰু মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ ভূমিক নমস্কাৰ জনাই ৰেড্ডীয়ে নিজৰ প্ৰাৰ্থিত্ব আৰু সাংবিধানিক প্ৰমূল্যবোধ ৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত এই প্ৰাৰ্থিত্ব বুলি মন্তব্য় কৰে ৷ অসমৰ সৈতে সামাজিক সংযোগ সোঁৱৰণ কৰি ৰেড্ডীয়ে কয়, "এসময়ত মই সপ্তাহত এবাৰকৈ কামাখ্যা ধামলৈ গৈছিলো, যেতিয়া মই গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ হিচাপে আছিলো । অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈৰ সৈতে ভালেমান ইতিবাচক কাম কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলো । সেয়া আন্তঃগাঁথনিগত আৰু উন্নয়নমূলক বিষয়ক আছিল ৷"

কোনো দলে হুইপ জাৰি কৰিব নোৱাৰে :

৯ ছেপ্তেম্বৰত হ'বলগীয়া উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত বিৰোধী ইণ্ডিয়া মিত্ৰজোঁটৰ পক্ষত বিজয়ৰ বাবে পৰ্যাপ্ত সংখ্যা নাই যদিও ৰেড্ডীৰ প্ৰাৰ্থিত্বই কি সূচায় ? সকলোৰে মনত জাগ্ৰত হোৱা এই সাৰ্বজনীন প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, "উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নিৰ্বাচনত সংখ্যা বা মূৰ গণনা নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ মূল বিষয় নহয় ৷ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত কোনো দলে হুইপ জাৰি কৰিব নোৱাৰে । গতিকে মই ভিন্ন দল আৰু ব্যক্তি বিশেষৰ পৰা যি সমৰ্থন লাভ কৰিছো সিয়ে মোক আশাবাদী কৰি তুলিছে । গতিকে এই মুহূৰ্তত মই NDA আৰু INDIA ৰ সংখ্যা গণনালৈ যাব খোজা নাই ।"

কোনো ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে :

নিৰ্বাচন আয়োগৰ ভূমিকাক লৈও সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বিৰোধী প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘নিৰ্বাচনী আয়োগৰ মূল কৰ্তব্য হ’ল মুক্ত আৰু স্বচ্ছ নিৰ্বাচন পতাটো । জাতি-ধৰ্ম-বৰ্ণ-লিংগভিত্তিত কোনো লোক বা ব্যক্তিসমষ্টি ভোটাধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব নালাগে ৷’’ লগতে তেওঁ উল্লেখ কৰে যে কোনো ব্যক্তি বিশেষক নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণৰ পৰা আঁতৰাই ৰখাৰ বাবে কোনো পূৰ্ব নিৰ্ধাৰিত পৰিকল্পনা থাকিব নোৱাৰে ।

গুৱাহাটীত ৰেড্ডীয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচনী আয়োগৰ ইতিহাস সোঁৱৰাই সংবিধানৰ খচৰা প্ৰস্তুত কৰা মহান ব্যক্তিসকলে প্ৰত্যেক ভাৰতীয় নাগৰিকৰ ভোটৰ অধিকাৰৰ বাবে চিন্তা কৰিছিল আৰু কাৰোৰে যে ভোটৰ অধিকাৰ কৰ্তন হ’ব নালাগে সেয়াও সংবাদমেলত উল্লেখ কৰে ৷

আনহাতে, উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ৰেড্ডীৰ সৈতে উপস্থিত থকা সাংসদ তথা লোকসভাৰ বিৰোধীৰ উপ-দলপতি গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, ''আগন্তুক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বিৰোধীৰ প্ৰাৰ্থী ন্যায়াধীশ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী অসমলৈ আহিছে ৷ তেওঁ আমাৰ বিৰোধীৰ লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ সকলৰ সৈতেও মত বিনিময় কৰে । কিদৰে সংবিধান সুৰক্ষিত ৰাখিব লাগে সেই কথা তেওঁ সবলভাৱে আজি দাঙি ধৰিছে ।"

উত্তৰ-পূবক বুজি পায় ৰেড্ডীয়ে :

গৌৰৱ গগৈয়ে লগতে কয়, "জাষ্টিছ বি সুদৰ্শন ৰেড্ডী উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে এগৰাকী উপযুক্ত ব্যক্তি যি উত্তৰ-পূবক বুজি পায়, অসম-মণিপুৰক বুজি পায়, অসম চুক্তি বুজি পায় । গতিকে মই নিশ্চিত যে ৰেড্ডীই মানুহৰ আশাতকৈ ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব ৷"

উল্লেখ্য় যে উত্তৰ-পূবৰ বিৰোধী সাংসদসকলৰ ভিতৰত অসমৰ নিৰ্দলীয় সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাকে ধৰি কংগ্ৰেছৰ মণিপুৰৰ পৰা দুগৰাকী সাংসদ, অসমৰ তিনিগৰাকী, নাগালেণ্ডৰ সাংসদগৰাকীয়ে বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ সৈতে মত বিনিময় কৰাৰ উপৰিও সংবাদমেলত উপস্থিত থাকি বিৰোধীৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীৰ প্ৰতি সমৰ্থন প্ৰদৰ্শন কৰে ।

KAMAKHYA NDA INDIA B SUDERSHAN REDDY

