গৌৰৱক মই হিৰ’ বনাব নালাগে, চি এমৰ পুতেক এনেই হিৰ’ : মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা
শুকুৰবাৰে বশিষ্ঠস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক দলীয় কাৰ্যসূচীৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটায় ৷
Published : September 12, 2025 at 4:24 PM IST
গুৱাহাটী : ‘‘আমি বিহু সময়ত পাতিম । ১০ হাজাৰ নাচনী একেলগে নচুৱাম । কংগ্ৰেছৰ দৰে বিহু নাপাতো ।’’ পুনৰ এবাৰ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ শুকুৰবাৰে বশিষ্ঠস্থিত অসম ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত এক দলীয় কাৰ্যসূচীৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কেইবাটাও বিস্ফোৰণ ঘটায় ৷
সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে সংবাদ মাধ্যমক একপ্ৰকাৰ টাৰ্গেট কৰি কেইবাটাও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৷ গৌৰৱ গগৈৰ লগতে কংগ্ৰেছক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘গৌৰৱে কোৱাৰ দৰে গৌৰৱক মই হিৰ’ বনাব নালাগে । চি এমৰ পুতেক এনেই হিৰ’ ৷ কিন্তু আজি মোৰ পৰিয়ালে গৌৰৱৰ দৰে একেখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকে এৰিলে হৈ নে ?’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ বিস্ফোৰণ ঘটাই কয়, ‘‘কংগ্ৰেছৰ maximum লোক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক । ৭০% সন্দেহযুক্ত লোক আছে কংগ্ৰেছত । মোৰ দিনত এন আৰ চি হ’লে বাপ-বাপ দেখাই দিলোহেঁতেন । কালি অনুষ্ঠিত হোৱা কংগ্ৰেছৰ মিটিঙতো বেছিভাগ সন্দেহজনক লোকেই উপস্থিত আছিল । চি এমে মাৰ দুধদানি খাই জন্ম লোৱা নাই । মাৰ অৰিজিনেল গাখীৰ খাই জন্ম লৈছো ৷’’
আনহাতে, এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বি টি চি নিৰ্বাচনৰ পিছত কেবিনেটত আলোচনাৰ পিছত সাধাৰণ লোকৰ মাজত ৰাজহুৱা কৰা হ’ব সকলো তথ্য । সকলো ইতিমধ্যেই স্পষ্ট হৈছে । সাংসদৰ পত্নীৰ ভূমিকা আছে । এছ আই টিৰ তথ্যৰ আধাৰত আমি ব্যৱস্থা ল’ম । আমি নাটক কৰিব বিচৰা নাই । গাম্ভীৰ্যতাৰে কাম কৰিব চৰকাৰে । ৯৬ টা পেজ এনেই নাথাকে । তাত কিবাটো থাকিব লাগিব । তদন্তৰ বাবে কাক মাতিব লাগে, কাক নালাগে সেয়া কংগ্ৰেছে এছ আই টিক শিকাব নালাগে ৷’’
সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে ‘Body double’ সন্দৰ্ভত অনা অভিযোগৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি সংবাদ মাধ্যমক টাৰ্গেট কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘Body double ইতিমধ্যেই মই প্ৰমাণ কৰি দিছিলো । নাম-ঠিকনা সকলো সংবাদমেল পাতি জনাইছো । আপোনালোকে সেইটো প্ৰচাৰো কৰিছে । তাৰ পিছত এতিয়া আৰু সেই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন সোধাৰ কথা নাই ।’’
‘‘আজিকালি সংবাদ মাধ্যমৰ চেনেল মানুহে নাচায়, পেপাৰ নিকিনে, মানুহে আপোনালোকক বেয়া পায় । আপোনালোকতকৈ মোৰেই ছ’চিয়েল মিডিয়াৰ পাৱাৰ বেছি । এতিয়া মই যি কৈ আছোঁ সেইবোৰ আপোনালোকৰ বাবে কোৱা নাই, মোৰ নিজৰ ছ’চিয়েল মিডিয়াত যাতে ওলাই, সেইবাবেহে কৈ আছো । বিজেপিত কংগ্ৰেছৰ পৰা যোগদান কৰিলে আপোনালোকে ন বিজেপি বুলি হুলস্থুল লগাই দিয়ে । এতিয়া কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাসকলক ন কংগ্ৰেছী বুলি কিয় বাতৰি নকৰে ? সেইবাবেই মানুহে আপোনালোকক বেয়া পায়’’ বুলি সংবাদ মাধ্যমকে উভতি ধৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘আপোনালোকে যিমানে কংগ্ৰেছ কৰিব সিমানে exposed হ’ব ।’’ বিজেপিত বেছি যোগদান হয়নে কংগ্ৰেছত বেছি যোগদান হয় বুলিও প্ৰশ্ন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
‘‘বিজেপিৰ বিপক্ষে ক’তো আন্দোলন হোৱা নাই, জনজাতিকৰণৰ দাবীতহে আন্দোলন হৈছে । এইবোৰ মিছা কথা প্ৰচাৰ নকৰিব । গৌৰৱে কোৱাৰ দৰে গৌৰৱক মই হিৰ’ বনাব নালাগে । চি এমৰ পুতেক এনেই হিৰ’ ৷ কিন্তু আজি মোৰ পৰিয়ালে গৌৰৱৰ দৰে একেখিনি কাম কৰিলে আপোনালোকে এৰিলে হৈ নে ?’’ এই বুলিও সংবাদ মাধ্যমক উদ্দেশ্যি প্ৰশ্ন উত্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
সমাগত বি টি চি নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘বি টি চিয়ে নহয় সকলো নিৰ্বাচনতে ফ্লপ কংগ্ৰেছ ৷ প্ৰাৰ্থী চি পি আইয়েও উঠাই, ভি আই পি বোলা পাৰ্টীটোৱেও উঠায় । সেইটোৱেই যদি ডাঙৰ কথা বুলি ভাবিছে, তেন্তে কংগ্ৰেছ এতিয়া ভি আই পি পৰ্যায়ৰ হৈছে বুলি ভাবিব লাগিব ।’’
