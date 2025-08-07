গুৱাহাটী: সমাগত বি টি চি নিৰ্বাচনক লৈ ব্যস্ত হৈ পৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । বি টি আৰত প্ৰতিদিনেই নিৰ্বাচনী জনসভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । বৃহস্পতিবাৰৰ দিনটোত বি টি আৰত মুঠ ১২ খনকৈ বিজেপিৰ ৰাজহুৱা নিৰ্বাচনী সভাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছে ।
২০ আগষ্টৰ ভিতৰত বড়ো স্বায়ত্ত শাসিত এলেকাৰ ৪০ টা সমষ্টিতেই উপস্থিত হ’বগৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা । তথাপি বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দৰে সৰ্বস্ব উজাৰি বি টি আৰত নিৰ্বাচনত জপিয়াই পৰা নাই বিজেপি ৷ প্ৰমোদ বড়ো-ইউ পি পি এল, হাগ্ৰামা মহিলাৰী-বি পি এফ কাকোৱেই সমাগত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনত সমালোচনাৰ লক্ষ্য কৰি নলয় বিজেপিয়ে । বৃহস্পতিবাৰে এই কথা ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
কোকৰাঝাৰৰ দতমাৰ এখন দলীয় জনসভাত ভাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, “মই দেখা পাইছো এইবাৰ বি টি আৰত বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজৰ বিপুল উৎসাহৰ সৃষ্টি হৈছে । এইবাৰৰ বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী এক শক্তিশালী দল হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা হ’বলৈ সক্ষম হ’ব । মই ওদালগুৰিত তিনিখন, তামুলপুৰত তিনিখন, বাক্সাত দুখন, চিৰাঙত তিনিখন, দোতমাত আজি বাৰ নম্বৰ ।”
স্বাভাৱিকতে প্ৰশ্ন হয় বি টি আৰত মুঠ কিমানখন আসনত নিৰ্বাচন খেলিব বিজেপিয়ে ? এই লৈ এতিয়াও নিশ্চিত নহয় গেৰুৱা দলটো । ১ আগষ্টতহে বিজেপিয়ে কিমানখন আসনত বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হ’ব সেই লৈ ল’ব সিদ্ধান্ত ৷
আসন প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “মই গোটেইকেইটা সমষ্টিতে যাম । ২০ আগষ্টলৈ গোটেই কেইটাতে যোৱা হৈ যাব । ২১ তাৰিখে আমি সিদ্ধান্ত ল’ম আমি কেইটা সমষ্টিত বি টি আৰত ইলেকচন খেলিম ৷”
আনহাতে, আজিৰ তাৰিখত যদি বি টি আৰত নিৰ্বাচন হয়, তেন্তে বি টি আৰত ৪০ খন আসনৰ ভিতৰত ১২ খন আসনতে বিজেপিয়ে জয় লাভ কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “ইলেকচনত প্ৰতিদিনে পৰিৱেশ সলনি হয় । আজি যদি বি টি আৰত ইলেকচন হয় আমি ১২ খনত জিকিম । কাইলৈ কি হ’ব মইতো ক’ব নোৱাৰো । বিজেপি যদি থাকে সকলোৱে একেলগে বান্ধ খাই থাকে । বিজেপি নাথাকিলে বান্ধ খাই নাথাকে ৷”
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৃহস্পতিবাৰে ঘোষণা কৰে যে ২৮ আগষ্টৰ পূৰ্বেই এইবাৰ বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হৈ পৰিষদ গঠন হ’ব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “পূজাৰ আগতেই ইলেকচন হ’ব । পূজাৰ আগতেই যদি ক’ৰবাত ৰিকাউণ্টিং কৰিব লাগে, সেয়াও হ’ব । পূজাৰ আগতেই ৰিজাল্টো ঘোষণা হ’ব ৷ অৰ্থাৎ ২৯ তাৰিখৰ পৰা পূজা ৷ আপোনালোকে ২৭ আৰু ২৮ তাৰিখৰ ভিতৰত নতুন বি টি আৰ দেখা পাব ।”
বি টি আৰত নিৰ্বাচনোত্তৰ কালৰ মিত্ৰতাৰ বাবে বিজেপিয়ে ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফ দুয়োটা দলৰ বাবেই খোলা ৰাখিছে নিজৰ কৌশলগত দুৱাৰ, প্ৰয়োজনত যাতে বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এল - এই দুয়োটা দলৰ যিকোনো এটা দলৰ লগত লগ লাগি বিজেপিয়ে পৰিষদ গঠন কৰিব পাৰে ৷ দুয়োটা দল আৰু হাগ্ৰামা-প্ৰমোদ বড়োৰ বিৰুদ্ধে কোনো কাৰণতে যে বিজেপিয়ে এটা শব্দও নকয়, সেই কথাও বৃহস্পতিবাৰে কোকৰাঝাৰ ভ্ৰমণত পুনৰ এবাৰ স্পষ্ট কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “বড়োলেণ্ডত কাক মৰম কৰে আমি ইলেকচনৰ পিছতহে গম পাম । গতিকে আমাৰ স্থিতিটো হ’ল - আমি কাৰো বিৰুদ্ধে এটাও শব্দ নকও । হাগ্ৰামা মহিলাৰী-বি পি এফৰ বিৰুদ্ধে একো নকও । ইউ পি পি এল এন ডি এ-ৰ সদস্য, গতিকে ইউ পি পি এল, প্ৰমোদ বড়ো, ইউ জি ব্ৰহ্ম আমাৰ সতীৰ্থ ৷ আমি এটা শব্দও কাৰো বিৰুদ্ধে নকওঁ ৷”
বি টি আৰত আমাৰ কোনো শত্ৰু নাই বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে ক’লে, “বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন আমি জেদত খেলা নাই । যেনেদৰে কংগ্ৰেছৰ লগত বিধানসভা নিৰ্বাচন যুঁজি-বাগৰি, সৰ্বস্ব উজাৰি খেলো ৷ কংগ্ৰেছ আমাৰ শত্ৰু, বি টি আৰত আমাৰ কোনো শত্ৰু নাই ৷ সকলো বন্ধু । গতিকে ইয়াত আমি নিৰ্বাচন সমন্বয় আৰু শান্তিৰ মাজেৰে খেলিম ।”
