বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বি টি আৰত ইয়াতকৈ অধিক উন্নয়ন হ’ব : মুখ্যমন্ত্ৰী

বিজেপি চৰকাৰ আহিলে বি টি আৰত ইয়াতকৈ অধিক উন্নয়ন হ’ব : মুখ্যমন্ত্ৰী
প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷ বি টি আৰত বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : September 18, 2025 at 6:44 PM IST
বাক্সা: বি টি আৰত ইখনৰ পিছত সিখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণ ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷ বৃহস্পতিবাৰে বিজেপিৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ বাক্সাৰ গাৰামদেউত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মা ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ২৩ নং দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী মানস প্ৰতীম কলিতাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা দেখা যায় ৷
প্ৰায় দহ সহস্ৰাধিক লোকৰ উপস্থিতিত অনুষ্ঠিত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত বি টি আৰত বিজেপিয়ে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি স্পষ্টকৈ কয় ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীক বৃহস্পতিবাৰৰ এই কাৰ্যসূচীত সংগ প্ৰদান কৰে কেবিনেট মন্ত্ৰীদ্বয় ক্ৰমে ৰণজিৎ দাস আৰু চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰীয়ে ৷
জনসভাখনত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ লগতে বিৰোধী দল কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে ৷ বিশেষকৈ গৌৰৱ গগৈক কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে গৌৰৱ গগৈয়ে লণ্ডনৰ নহয়, পাকিস্তানৰ ষ্টাইলতহে কথা কয় ৷ আনকি আন আন বিৰোধী দলৰ নেতা ক্ৰমে অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আদিক বি টি আৰলৈ আহি প্ৰচাৰ চলাবলৈ কয় ৷
নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰলৈ আহি কি ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভালৈ আহি কয়, ‘‘আজি আমাৰ দিহিৰাত নিৰ্বাচনী সভা আছিলে ৷ ইয়াৰ পিছত ককলাবাৰীত এখন সভা আছে ৷ তাৰপিছত দৰঙাজুলি, মুদৈবাৰী, ওদালগুৰি আৰু টংলা - আজি ছয়টা সমষ্টিত মোৰ মিটিং হ’ব, এখন হৈ গ’ল ৷’’
বি টি আৰত গৌৰৱ গগৈৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘খুব ভাল আকৌ ৷ যিমানে পলিটিকেল পাৰ্টী বি টি এ ডিত আহে, সিমানে ভাল ৷ বি টি এ ডিৰ ইলেকচনটোত গণ্ডগোল নোহোৱাকৈ সব পাৰ্টীৰ মানুহ আহিছে, কাকো কোনেও হুলস্থুল কৰা নাই ৷ এইটোৱেতো আমাৰ সফলতা যে কংগ্ৰেছ, বিজেপি, ইউ পি পি এল, ভোটাৰ পাৰ্টী সকলো পাৰ্টী আহিছে ৷ সকলোৰে মিটিং হৈছে ৷ কাৰো মিটিং কোনেও ভাঙি দিয়া নাই ৷’’
আনহাতে, আন আন বিৰোধী নেতা সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয়, ‘‘অখিল গগৈয়ো আহিছে ৷ পাৰিলে লুৰীণ গগৈয়ো আহক ৷ যদি অহা নাই মাতি দিব আপোনালোকে ৷ গতিকে সকলো আহি বি টি এ ডিত এনেকুৱা যে মুকলি পৰিৱেশ এটা হৈছে সেইটো চাব লাগে ৷’’
এগৰাকী সাংবাদিকে গৌৰৱ গগৈক সাধাৰণতে সংখ্যালঘু এলেকাত বেছি দেখা যায় বুলি কোৱাৰ লগে লগে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘চাওক মই কোনো কমেণ্ট নিদিওঁ ৷ চাওক সংখ্যালঘুৰ বেছিভাগ ভোট কংগ্ৰেছে পাব ৷ আগৰ পৰাও পায় আৰু এতিয়াও মোৰ ধাৰণা যে সংখ্যালঘুৰ বেছিভাগ ভোট কংগ্ৰেছে পাব ৷’’
