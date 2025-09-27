ETV Bharat / politics

বি টি চিৰ ৪০ খন আসনেই আমাৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী

বি টি চিৰ ২৮ খন আসনত বিজয়ৰ পিছতেই পুৱা ৪ বজাতে মুখ্যমন্ত্ৰীক সাক্ষাৎ হাগ্ৰামাৰ । মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাই বিচাৰিলে সহযোগিতা ।

CM on BTC election results
বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 8:26 PM IST

গুৱাহাটী : “বি টি চিৰ আটাইকেইখন আসনেই আমাৰ ৷ ৪০ খন আখনেই এন ডি এৰ দখলত ।” বি টি চি নিৰ্বাচনত বিজেপি মাত্ৰ ৫ খন আসনতেই সীমাবদ্ধ থাকিবলগীয়া হ’লেও এই দাবী মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

লগতে সমাগত ২০২৬ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ অন্তৰ্গত ১৫ খন বিধানসভা আসনতে এন ডি এৰ জয় নিশ্চিত বুলি শনিবাৰে দাবী কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । অৱশ্যে ২০২৬ত বিধানসভা নিৰ্বাচনত বি টি আৰৰ ১৫ খন আসনেই বিজেপিয়ে লাভ কৰিব, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে পুৱা চাৰি বজাতেই আহি লগ ধৰি সহযোগিতা বিচৰাৰ লগতে ধন্যবাদ জনোৱা বুলিও ক’লে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷

বিটিচিৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat Assam)

বি পি এফে ২৮ খন আসন দখলেৰে বি টি চিত একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি অভিলেখ ৰচনাৰ পিছতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে শনিবাৰে পুৱা ৪ বজাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক সাক্ষাৎ কৰে । ২৮ খনত জিকি চমক সৃষ্টি কৰিলেও বিজেপিক সহযোগিতাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা সদৰী কৰি কয়, “হাগ্ৰামা মহিলাৰী আমাৰ অংশীদাৰ । তেওঁলোকৰ বিজয়ৰ পিছতেই পুৱা ৪ বজাতেই হাগ্ৰামা মহিলাৰী মোৰ ওচৰলৈ আহিছিল । তেওঁ আমাৰ এন ডি এৰ লগতেই থাকিব । আমাৰ সকলোকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি গৈছে । আমি একেলগে কাম কৰি গৈছোঁ বুলি তেওঁ কৈ গৈছে ।"

লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, “জুবিন গাৰ্গৰ যদি দুৰ্ঘটনাটো নহ’লহেঁতেন, আমাৰো ছীট আজি ১০/১১টা হৈ থাকিলেহেতেঁন । ৰিজাল্ট চালে আপোনালোকে দেখিব— কোনোবাটো ছীটত বিজেপিয়ে ১৫০/২০০ ভোটত হাৰিছে । কিয়নো আমি শেষৰ তিনিদিন গুচি আহিলোঁ । ৰাজনীতিতকৈ জুবিনৰ দুৰ্ঘটনাটোক বেছি গুৰুত্ব দিলোঁ । ভোটৰ শ্বেয়াৰো বাঢ়িছে ।”

বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনৰ পিছৰে পৰাই যোৱা ৫ বছৰে হাগ্ৰামা আৰু বি পি এফে বিজেপিক সমথৰ্ন কৰি আহিছে ৷ হাগ্ৰামাৰ বিজয় মানে বিজেপিৰ বিজয় । কেৱল সেয়ে নহয়, বিধানসভাৰ মজিয়াতো বি পি এফৰ বিধায়কসকলে বিজেপিক সহায় কৰি অহাৰ কথা উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

বিধায়কসকলৰ নাম উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, “দুৰ্গাদাস বড়ো, ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, চৰণ বড়ো আদিয়ে আমাৰ বিধায়িনী দলৰ মিটিঙতেই বহে । আজি বি টি আৰৰ ৪০ টা ছীটেই এন ডি এৰ হাতত আছে । তাৰ পৰা আপোনালোকে অনুমান পৰিব পাৰিব বি টি আৰত থাকি ১৫ খন আসনতেই আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰিব পাৰিম ।”

“বি পি এফে পোৱাখিনিও আমাৰ এন ডি এৰ ছীট, ইউ পি পি এলে পোৱা ছীটখিনিও আমাৰ ছীট । আৰু যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৩ মাহমান পিছৰে পৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰী মোৰ ঘৰত কেইবাবাৰো আহিছে ৷ আমাৰ মাজত কোনো সমস্যা নাই ৷” এই বুলি কৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰু কয়- "বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক ওচৰ চপাই অনাই আমাৰ লক্ষ্য ৷"

আনহাতে, বিজেপিয়ে হাগ্ৰামা সফল হোৱা আৰু ভালদৰে চৰকাৰ চলোৱাটোৱে কামনা কৰে বুলি মন্তব্য কৰি শপতগ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

