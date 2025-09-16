কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ লৈ সাজু বিনন্দ শইকীয়া

কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিয়েই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে ব্ৰহ্মাস্ত্ৰ লৈ সাজু বিনন্দ শইকীয়া
১০ বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা বিনন্দ শইকীয়াই ছিপাঝাৰত ভৰি দিয়েই সকীয়ালে শাসকীয় দলক ।
Published : September 16, 2025 at 8:05 AM IST
দৰং : বিধায়ক ড৹ পৰমান্দ ৰাজবংশীৰ ৰাজনৈতিক ভেঁটিত কপনি তুলি কংগ্ৰেছত যোগদান কৰা প্ৰাক্তন বিজেপি বিধায়ক বিনন্দ শইকীয়াই জন সমৰ্থন প্ৰদৰ্শন কৰি ছিপাঝাৰত উপস্থিত হয় । ছিপাঝাৰত উপস্থিত হৈয়েই সকীয়ালে শাসকীয় দল বিজেপিক ।
সোমবাৰে প্ৰাক্তন বিধায়ক গৰাকীয়ে কয়, "সুদীৰ্ঘ ১০ বছৰৰ বিৰতিৰ মূৰত নতুন দিল্লীৰ ইন্দিৰা ভৱনত কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিলো । প্ৰদেশ কংগ্ৰেছে আমাক আদৰণি জনাইছে, সাংসদ- বিধায়ক সকলো আছে। আজি আকৌ আমি প্ৰথমবাৰৰ কংগ্ৰেছত যোগদান কৰি মোৰ ছিপাঝাৰ সমষ্টি লৈ আহিছো । ইয়াত ব্লক কংগ্ৰেছ, মণ্ডল কংগ্ৰেছৰ সকলো বিষয়ববীয়া আহি আদৰণি জনাইছে । মই অভিভূত হৈছো যে কৰ্মী সকলৰ বহুত উৎসাহ দেখিছো । হাজাৰ হাজাৰ লোকে বাইক লৈ মোক আদৰি নিব আহিছে ।"
তেওঁ পুনৰ কয়, "আমি দেখিছো ১০ বছৰ কংগ্ৰেছ দলটো প্ৰাণ আছিল;কিন্তু আজি সেই প্ৰাণ শক্তিশালী হ'ল, জাগি উঠিছে, উজ্জীৱিত হৈছে । গতিকে এই উজ্জীৱিত শক্তিটোক লৈ অনাগত দিনত সাম্প্ৰদায়িকতাৰ বিৰুদ্ধে, ধৰ্মৰ ভিত্তিত ৰাজনৈতিকতাৰ বাবে বিৰুদ্ধে, দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, ছিণ্ডিকেটৰ বিৰুদ্ধে আমি যুদ্ধ ঘোষণা কৰিলো ।"
কংগ্ৰেছ আকৌ আগৰ দৰে শক্তিশালী হ'ব :
"এতিয়া আমি সকলোৱে আগবাঢ়িম । আমাৰ এই পথত বহুত সহযোগী হ'ব । বহু মানুহ অতিষ্ঠ হৈছে বিজেপি দলৰ প্ৰতি, বহুলোকে পদবী এৰিবলৈ বিচাৰি আছে । বহু লোকে বিজেপিত নাথাকো বুলি আমাক টেলিফোন যোগে জনাইছে, সেইসকলকো আদৰণি জনাইছো আৰু কিছুদিনৰ পিছতে দুৰ্গা পূজাৰ পিছত সভাপতি গৌৰৱ গগৈ আহিব । এই সভাত হাজাৰ হাজাৰ লোকে ভাৰতীয় জাতীয় কংগ্ৰেছত যোগদান কৰিব । কংগ্ৰেছ আকৌ আগৰ দৰে শক্তিশালী হ'ব আৰু সেই শক্তিশালী ৰূপত ২০২৬ লৈ আগুৱাই লৈ যাম ।" এইদৰে কয় বিনন্দ শইকীয়াই ।
বিজেপিয়ে টকা-পইচাৰ ৰাজনীতি কৰে :
তেওঁ পুনৰ কয়, "ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে অৰ্থ সৰ্বস্ব ৰাজনীতি কৰে, টকা-পইচাৰ ৰাজনীতি কৰে । আমি সেই ৰাজনীতিত তিষ্ঠি থাকিব নোৱাৰো । টকাৰ গৰমত বিজেপিয়ে দপদপাই আছে; কিন্তু সৰ্বসাধাৰণ লোক অতিষ্ঠ হৈছে । মহিলা, কৃষক, ছাত্ৰ, যুৱক সকল অতিষ্ঠ হৈছে । সেইকাৰণে এতিয়া ধনবল, বাহুবলৰ ৰাজনীতিয়ে কাম নকৰিব । মই কাকো সমালোচনা কৰিব বিচৰা নাই; কিন্তু সকলো শৰো আজি এৰিব বিচৰা নাই । মোৰ অস্ত্ৰ বহুত মজুত হৈ আছে । মই এটা এটাকৈ বিচাৰি এৰি দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰি আছো । সময়ত সকলো গম পাব । সময়ৰ শৰ সময়ত মাৰিম । এই ধৰণৰ অস্ত্ৰ, যুদ্ধাস্ত আমাৰ সাজু হৈ আছে । এই সকলো বিলাক পৰ্যায় ক্ৰমে এৰি দিম যাতে সকলো বিলাক ধুলিসাৎ হৈ যায় । ব্ৰহ্মাস্ত্ৰও আছে সময়ত গম পাব ।"
আদৰণি ৰেলীৰ বাবে প্ৰশাসনে নিদিলে অনুমতি :
প্ৰাক্তন বিধায়কগৰাকীৰ আদৰণি ৰেলীত প্ৰশাসনে অনুমতি নিদিয়াক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে । এই সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"ভবাতকৈ বহুত মানুহ সমবেত হৈছে, প্ৰায় ২-৩ হাজাৰ বাইক গোট খাইছে, গাড়ী ২০০ৰ ওপৰত । বহু মানুহ ডুমুনীচকীলৈ আমাক আদৰিব ৰৈ আছিল যদিও ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে ব্যৰ্থ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিলে যদিও লগ হলো মানুখখিনিৰ সৈতে । ইয়াৰ বাবে মই প্ৰশাসন-আৰক্ষীক গৰিহণা দিছো । ভৱিষ্যতে এনেকুৱা কাম নকৰিবলৈ সকীয়াই দিছো । আমি অনুমতিৰ বাবে টকা পইচা দি আবেদনো দাখিল কৰিছিলো; কিন্তু নিদিলে । এইটো শাসক পক্ষৰে ষড়যন্ত্ৰ । এনেকুৱা কামেৰে আমাক বান্ধি ৰাখিব নোৱাৰে । অনাগত সময়ত পতন নিশ্চিত জানি ভয় খাই এইবিলাক কৰিছে ।"