বড়োভূমিত একত্ৰিত হ'ব নেকি BPF-UPPL; হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য - BTR ELECTIONS 2025

BPF-UPPL একত্ৰিত হ'বলৈ এবছুৱে জনোৱা আহ্বানক বি পি এফ দলে গুৰুত্বসহকাৰে গ্ৰহণ কৰা বুলি উল্লেখ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

BPF-UPPL মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 12, 2025 at 8:19 PM IST

বাক্সা : যিমানেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগবাঢ়ি গৈছে সিমানেই বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হোৱাৰ পিনে আগবাঢ়িছে ৷ ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰি তুলিছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছেও সুবিধা বুজি নিজৰ ভেটি টনকিয়াল কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।

তাৰ মাজতে মঙলবাৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত বি পি এফ দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ আগত কি এজেণ্ডা লৈ যাব সেই কথা আলোচনা হয় বৈঠকত ৷ বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকেৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে বি পি এফ দলৰ বিজেপিৰ লগতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ইউ পি পি এল দলে নহয় ৷

BPF-UPPL মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

আনহাতে, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বি টি আৰত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত মিত্ৰতাৰ বাবে জনোৱা আহ্বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে এবছুৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে বি পি এফ দলে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে যিহেতু এবছু হ'ল জাতীয় সংগঠন আৰু বি পি এফ হ'ল ৰাজনৈতিক দল, সেয়ে আদৰ্শ-নীতি বেলেগ বেলেগ হ'বই ৷

ইয়াৰ উপৰি ২০ আগষ্টৰ ভিতৰত বি পি এফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "এইবিলাক ৰাজনীতিহে । মইতো এইটো ছয়মাহ বা এক বছৰ আগৰ পৰায়ে কৈ আছোঁ । যদি মিলিব লাগে আহক, চৰকাৰ এৰি ফালে আহক । ইউ পি পি এলে এন ডি এ এৰি আহক, যদি আহিব পাৰে ২০ টা ২০ টা ।"

তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৪ তাৰিখে তালিকা ঘোষণা কৰিছো, ইউ পি পি এলে চিঠি দিছে ৫ তাৰিখে । এইটো কি নাটক । ডি এছ পিৰ লগত আলোচনা হৈছিল, এতিয়াও চলি আছে । যিমান পাৰোঁ ডি এছ পিৰ লগত আলোচনা কৰিম । আমি মিলাব চেষ্টা কৰি আছো ।"

ইফালে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বি পি এফ প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "বি টি চিত বি পি এফ, কংগ্ৰেছ, বিজেপি, ইউ পি পি এল, ৰাইজৰ দল, আম আদমী সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে । তাত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই । সকলো দলে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ৷"

কিন্তু বি টি চিত মূল যুঁজখন বি পি এফৰ বিজেপিৰ লগত হ'ব আৰু বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰে ৷ লগতে বি পি এফে চৰকাৰ গঠন কৰিলে চীফ কোন হ'ব সেইটো নাজানে বুলিও কৌশলী উত্তৰ দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচনত বি পি এফ দলে নিৱনুৱা সমস্যা, মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ আনহাতে, ভি চি ডি চিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাজনীতিত যিকোনো কথা ক'ব পাৰে বুলি কয় ৷ বি পি এফ-ইউ পি পি এলৰ একত্ৰিকৰণ সম্পৰ্কত আলোচনা চলি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

আনহাতে, প্ৰমোদ বড়োক কিয় গালি পাৰে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "প্ৰমোদ বড়োই যিহেতু বি টি চি চলাই আছে, সেয়েহে প্ৰমোদ বড়োক গালি নাপাৰি কাক গালি পাৰিম ৷"

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে বাক্সাৰ বৰমাত অনুষ্ঠিত পি এন পি বৈঠকত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলাৰাণী ব্ৰহ্মকে ধৰি সকলো নেতা উপস্থিত থাকে ৷

