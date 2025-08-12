বাক্সা : যিমানেই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আগবাঢ়ি গৈছে সিমানেই বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক বতাহ গৰম হোৱাৰ পিনে আগবাঢ়িছে ৷ ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তীব্ৰ কৰি তুলিছে । আনহাতে, কংগ্ৰেছেও সুবিধা বুজি নিজৰ ভেটি টনকিয়াল কৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে ।
তাৰ মাজতে মঙলবাৰে বাক্সা জিলাৰ বৰমাত বি পি এফ দলৰ এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় । নিৰ্বাচনত ৰাইজৰ আগত কি এজেণ্ডা লৈ যাব সেই কথা আলোচনা হয় বৈঠকত ৷ বৈঠকৰ অন্তত সাংবাদিকেৰে হোৱা সাক্ষাৎকাৰত বি পি এফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে বি পি এফ দলৰ বিজেপিৰ লগতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব, ইউ পি পি এল দলে নহয় ৷
আনহাতে, সদৌ বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই বি টি আৰত ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফৰ মাজত মিত্ৰতাৰ বাবে জনোৱা আহ্বান সন্দৰ্ভত তেওঁ কয় যে ইতিমধ্যে এবছুৰ লগত আলোচনা কৰাৰ কাৰণে সন্মতি প্ৰকাশ কৰিছে বি পি এফ দলে ৷ তেওঁ লগতে কয় যে যিহেতু এবছু হ'ল জাতীয় সংগঠন আৰু বি পি এফ হ'ল ৰাজনৈতিক দল, সেয়ে আদৰ্শ-নীতি বেলেগ বেলেগ হ'বই ৷
ইয়াৰ উপৰি ২০ আগষ্টৰ ভিতৰত বি পি এফৰ দ্বিতীয়খন প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ পাব বুলিও কয় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "এইবিলাক ৰাজনীতিহে । মইতো এইটো ছয়মাহ বা এক বছৰ আগৰ পৰায়ে কৈ আছোঁ । যদি মিলিব লাগে আহক, চৰকাৰ এৰি ফালে আহক । ইউ পি পি এলে এন ডি এ এৰি আহক, যদি আহিব পাৰে ২০ টা ২০ টা ।"
তেওঁ লগতে কয়, "আমি ৪ তাৰিখে তালিকা ঘোষণা কৰিছো, ইউ পি পি এলে চিঠি দিছে ৫ তাৰিখে । এইটো কি নাটক । ডি এছ পিৰ লগত আলোচনা হৈছিল, এতিয়াও চলি আছে । যিমান পাৰোঁ ডি এছ পিৰ লগত আলোচনা কৰিম । আমি মিলাব চেষ্টা কৰি আছো ।"
ইফালে কংগ্ৰেছৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ সন্দৰ্ভত সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত বি পি এফ প্ৰধানগৰাকীয়ে কয়, "বি টি চিত বি পি এফ, কংগ্ৰেছ, বিজেপি, ইউ পি পি এল, ৰাইজৰ দল, আম আদমী সকলোৱে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে । তাত কোনো ৰেষ্ট্ৰিকচন নাই । সকলো দলে নিৰ্বাচন খেলিব পাৰে ৷"
কিন্তু বি টি চিত মূল যুঁজখন বি পি এফৰ বিজেপিৰ লগত হ'ব আৰু বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি তেওঁ দাবী কৰে ৷ লগতে বি পি এফে চৰকাৰ গঠন কৰিলে চীফ কোন হ'ব সেইটো নাজানে বুলিও কৌশলী উত্তৰ দিয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
ইয়াৰ উপৰি নিৰ্বাচনত বি পি এফ দলে নিৱনুৱা সমস্যা, মাটিৰ পট্টা প্ৰদান কৰা প্ৰধান নিৰ্বাচনী ইছ্যু হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰে ৷ আনহাতে, ভি চি ডি চিক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্য সম্পৰ্কত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৰাজনীতিত যিকোনো কথা ক'ব পাৰে বুলি কয় ৷ বি পি এফ-ইউ পি পি এলৰ একত্ৰিকৰণ সম্পৰ্কত আলোচনা চলি থকাৰ কথাও উল্লেখ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷
আনহাতে, প্ৰমোদ বড়োক কিয় গালি পাৰে বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, "প্ৰমোদ বড়োই যিহেতু বি টি চি চলাই আছে, সেয়েহে প্ৰমোদ বড়োক গালি নাপাৰি কাক গালি পাৰিম ৷"
উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে বাক্সাৰ বৰমাত অনুষ্ঠিত পি এন পি বৈঠকত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী প্ৰমিলাৰাণী ব্ৰহ্মকে ধৰি সকলো নেতা উপস্থিত থাকে ৷