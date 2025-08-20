কোকৰাঝাৰ: বিটিচি পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ দিন চাপি অহাৰ লগে লগে প্ৰতিটো দলে নিজৰ দলীয় স্থিতি শক্তিশালী কৰাৰ বাবে নিত্য নতুন ৰণকৌশল আৰম্ভ কৰিছে ৷ প্ৰচাৰ অভিযানো হৈছে তীব্ৰতৰ । ইয়াৰ মাজতেই গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি চমুকৈ জিএছপিয়ে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকা ঘোষণা কৰিলে ।
বিপিএফ দলক সমৰ্থন জনাই অহা নৱ কুমাৰ শৰণীয়া নেতৃত্বাধীন গণ সুৰক্ষা পাৰ্টি চমুকৈ জিএছপিয়ে মঙলবাৰে প্ৰথম পৰ্যায়ত তিনিগৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম তালিকা ঘোষণা কৰে ।
সেই অনুসৰি বাক্সা জিলাৰ ২৩ নম্বৰ দিহিৰা সমষ্টিত জিএছপিৰ বৰ্তমানৰ পাৰিষদ তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাস, কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ নম্বৰ বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিত মৃদুল কুমাৰ দাস আৰু চাৰি নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিত বনমালী ৰাভাৰ নাম দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে জিএছপিৰ সভাপতি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰে ।
সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জিএছপিৰ সভাপতি নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই নিজেই ফকিৰাগ্ৰাম অথবা থুৰিবাৰী সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব বুলি ইংগিত দিয়ে । বিটিচিত ছিংগল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ নহ’লে ফলপ্ৰসূ নহ’ব বুলি উল্লেখ কৰি সেই কাৰণে জিএছপিয়ে প্ৰথমৰ পৰাই বিপিএফ দলক মুকলি সমৰ্থন দি আহিছিল বুলি উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ কয়, "বিটিচিত ত্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ সম্পূৰ্ণৰূপে বিফল হৈছে ।"
ইতিমধ্যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ২২ খন আসনৰ নাম ঘোষণা কৰিছে যদিও এতিয়াও সময় আছে বুলি উল্লেখ কৰি মুঠ বিটিচিৰ পাঁচখন জিলাৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১৫ ৰ পৰা ২০ খন আসনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব আৰু ইয়াৰে কমেও পাঁচখন আসনত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে জিএছপিৰ সভাপতিগৰাকীয়ে ৷
তেওঁ আগন্তুক বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত কোকৰাঝাৰ জিলাত গুমা, চৰাইবিল, যমদুৱাৰ, কচুগাঁও, দোতমা, ফকিৰাগ্ৰাম, বাওঁখুংগ্ৰী, চালেকাটিকে ধৰি ৮ টা সমষ্টিত, চিৰাং জিলাত ১৩ নম্বৰ ছিৰাং দুৱাৰ, ১৮ নম্বৰ থুৰীবাৰী,১৯ নম্বৰ মানাস ছেৰপাঙকে ধৰি তিনিটা সমষ্টিত, বাক্সা জিলাত ২০ নম্বৰ মথনগুৰি, ২২ নম্বৰ কোকিলাবাৰী আৰু ২৩ নম্বৰ দিহিৰা, ২৫ নম্বৰ বাগানপাৰাকে ধৰি চাৰিটা সমষ্টিত, তামুলপুৰ জিলাত ২৭ নম্বৰ নাগ্ৰীজুলি, ওদালগুৰি জিলাত ৩৩ নম্বৰ ননৈ ছেৰপাং, ৩৫ নম্বৰ মুদৈবাৰী আৰু ৩৬ নম্বৰ হৰিশিঙাত প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰে ।