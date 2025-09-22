বি টি চি নিৰ্বাচন ২০২৫; ৪০ টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ
বেলট পেপাৰত বন্দী হ'ব ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভৱিষ্যৎ । বিয়লি ৪ বজালৈ চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
Published : September 22, 2025 at 9:44 AM IST
গুৱাহাটী : আজি বি টি চিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন । বি টি আৰৰ আটাইকেইখন জিলাতে নিৰ্বাচনক লৈ ব্যাপক ব্যস্ততা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে । বি টি আৰৰ মুঠ ৪০ টা সমষ্টিত হ'ব ভোটগ্ৰহণ । পুৱা ৭.৩০ বজাৰ লগে লগে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে । বিয়লি ৪ বজালৈ চলিব ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । মুঠ ৩,৩৫৯ টা ভোটকেন্দ্ৰত আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বি টি আৰ নিৰ্বাচনত মুঠ ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । তাৰ ভিতৰত বাক্সা জিলাৰ পৰা ৫২ গৰাকী প্ৰাৰ্থী, চিৰাঙৰ পৰা ৫৬ গৰাকী, কোকৰাঝাৰত ১০০ গৰাকী, তামুলপুৰত ৪০ গৰাকী আৰু ওদালগুৰিত ৬৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে শান্তিপূৰ্ণভাৱে ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ।
পুৱাৰে পৰা পচন্দৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীক সমৰ্থন কৰিবলৈ শাৰী পাতিছে বি টি আৰৰ ৰাইজ । ইফালে শান্তিপূৰ্ণ পৰিস্থিতি যাতে অব্যাহত থাকে তাৰ বাবে প্ৰশাসনেও কটকটীয়া নিৰাপত্তা বেষ্টনী গঢ়ি তুলিছে । প্ৰতিটো ভোটকেন্দ্ৰতে পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ নিৰাপত্তা বাহিনী মোতায়েন কৰিছে । প্ৰিজাইডিং আৰু পোলিং বিষয়াকে ধৰি সকলো কৰ্মচাৰী দেওবাৰেই নিজ নিজ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ তথ্য অনুসৰি বি টি আৰত মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ২৬ লাখ ৫৭ হাজাৰ ৯৩৭ গৰাকী । তাৰ ভিতৰত পুৰুষ ভোটাৰ ১৩ লাখ ২৩ হাজাৰ ৩৯৯ গৰাকী, মহিলা ভোটাৰ হৈছে ১৩ লাখ ৩৪ হাজাৰ ৫২১ গৰাকী আৰু তৃতীয় লিংগৰ ১৭ গৰাকী ।
বি টি আৰ নিৰ্বাচনত মূল যুঁজখন ইউ পি পি এল, বি পি এফ আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মাজতে হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । বি টি আৰত ইউ পি পি এল, বিজেপি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰ আছে যদিও এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰত্যকে পৃথকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে । বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দল মুঠ ৩০ টা সমষ্টিত মুখামুখি হৈছে । অহা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ভোটগণনা অনুষ্ঠিত হ'ব ।
২০২০ চনৰ বি টি আৰ নিৰ্বাচনত ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত বি পি এফ দলে ১৭ খন, ইউ পি পি এল দলে ১২ খন, বিজেপিয়ে ৯ খন, কংগ্ৰেছে ১ খন আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে ১ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷
