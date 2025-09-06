ETV Bharat / politics

প্ৰমোদ বড়োৰ মতে বিপিএফ ছিংগল ডিজিট ! হাগ্ৰামাই বড়ো হাৰিমু আফাদৰ সভাপতি পাতিব চন্দনক

বি টি আৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । হাগ্ৰামা বনাম প্ৰমোদ; ভোটযুদ্ধৰ পূৰ্বে আকৰ্ষণীয় হৈছে দুই নেতাৰ বাকযুদ্ধ ।



By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 6, 2025 at 10:23 PM IST

5 Min Read

কোকৰাঝাৰ : বিপিএফ দলৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণেই লাহে লাহে জনপ্ৰিয়তাই হওক বা শক্তি কমি গৈছে বুলি মন্তব্য় কৰিছে প্ৰমোদ বড়োই । ইয়াৰ বিপৰীতে চন্দন ব্ৰহ্মক এজন ভাল গায়ক বুলি আখ্য়া দি বড়ো হাৰিমু আফাদৰ সভাপতিৰ আসন দিব বুলি কটাক্ষ কৰিলে বিপিএফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।

আজি কোকৰাঝাৰৰ বাওঁখুংগ্ৰী সমষ্টিৰ হৰিণাগুৰিৰ সমুহীয়া গৃহত ইউপিপিল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰঞ্জিত বসুমতাৰীৰ হৈ চলোৱা এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দলটোৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োই বিপিএফ দলৰ নিজৰ ভুলৰ কাৰণেই লাহে লাহে জনপ্ৰিয়তা হ্ৰাস পোৱা বুলি মন্তব্য় কৰি কয়, "এইবাৰৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পাছত আৰু বিপিএফ দল নাথাকে।"



প্ৰমোদ বড়োই ইয়াৰ মূল কাৰণ বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ একনায়ত্ববাদৰ বাবেই জনতাৰ সৈতে সম্পৰ্ক ছিন্ন হৈছে বুলি মন্তব্য কৰে ৷ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ লগত,নিজৰ দলৰ মানুহৰ লগত কোনো সুসম্পৰ্ক নাৰাখাৰ বাবেই আজি বিপিএফ দলৰ জনপ্ৰিয়তা নাই বুলি মন্তব্য কৰে ৷

পাঁচ বছৰত হাগ্ৰামাই এবাৰো বিধান পৰিষদত উপস্থিত নহ'ল :

এই নিৰ্বাচনৰ পাছত বিপিএফ দল ছিংগল ডিজিটত থাকিব বুলি দাবী কৰি প্ৰমোদ বড়োই কয়, "যোৱা পাঁচ বছৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এবাৰো বিটিচিৰ বিধান পৰিষদত উপস্থিত নোহোৱাটো ৰাইজে চাই আছিল ৷ সেই কাৰণে ৰাইজে এইবাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে যে যি মানুহ বিধান পৰিষদত এবাৰো নাহিল সেই মানুহে কি নেতা হ’ব ? সেই কাৰণে এইবাৰ বিটিচিৰ গোটেই কেইখন জিলাই অগ্ৰাহ্য় কৰিছে ।"

বিশেষকৈ কোকৰাঝাৰ জিলাই বেছিকৈ অগ্ৰাহ্য় কৰা বুলি মন্তব্য কৰে প্ৰমোদ বড়োই ৷ প্ৰমোদ বড়োই কয়," আজি মনোনয়নপত্ৰ প্ৰত্যাহাৰৰ অন্তিম দিন । কাইলৈ মুছলপুৰত ৫০ হাজাৰ লোকৰ সমাৱেশৰে ইউপিপিএলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ কৰিম ।"

খাম্পা-চন্দনৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মহিলাৰী :

ইপিনে চন্দন ব্ৰহ্মৰ বিৰুদ্ধে পুনৰ সৰৱ হৈ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয়, “বিপিএফ দলে চৰকাৰ গঠন কৰিলে চন্দন ব্ৰহ্ম যিহেতু ভাল গায়ক, গতিকে চন্দনক মই বড়ো হাৰিমু আফাদৰ সভাপতি বনাম । আৰু খাম্ফাতো খাম্ফাই, ইয়াৰ কাম নাই ৷”




বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনলৈ মাত্ৰ এপষেক বাকী থকা সময়ত শাসক বিৰোধী সকলো দল-সংগঠনৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ তুংগত, উঠিছে । আজি বিপিএফ দলৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিত নিজৰ প্ৰচাৰ চলাই এসময়ৰ দুই সতীৰ্থ খাম্পা-চন্দনৰ বিৰুদ্ধে এনেদৰে মন্তব্য কৰে ।

বিপুল ভোটত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি দাবী :

মহিলাৰীয়ে নিজৰ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত ডিমলগাঁৱৰ বাতাবাৰীত প্ৰচাৰ অভিযান চলাই তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত তেওঁৰ গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁৱৰ প্ৰাইমাৰী সমিতিৰ অধীনৰ গাঁও সমূহত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই থকা বুলি সদৰী কৰে । তেওঁ দেৰগাঁৱত পূৰ্বৰ দৰে এইবাৰো বিপুল ভোটত বিজয়ী হোৱাটো নিশ্চিত বুলি মন্তব্য কৰে ৷

বিটিচিৰ ৪০ টা সমষ্টিতে তেওঁ বিপিএফ দলৰ স্থিতি বৰ্তমান ভাল বুলি উল্লেখ কৰি ওডালগুৰি জিলাত বিগত নিৰ্বাচনত মাত্ৰ এটা সমষ্টিত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল যদিও এইবাৰ বেছি হ'ব দাবী কৰে । তেনেদৰে মাত্ৰ দুটা সমষ্টি লাভ কৰা বাক্সা জিলাতো বিপিএফ দলে এইবাৰ বেছি আসন পাব বুলি কয় ।

২০ খনতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিব বিপিএফে :

তেনেকৈ চিৰাং জিলাত যোৱাবাৰ ৭টাৰ ভিতৰত পাঁচটা আৰু কোকৰাঝাৰ জিলাত ১২ টাৰ ভিতৰত ৯ খন পাইছিল ৷ এইবাৰ বেছি হ'ব বুলি মন্তব্য কৰি মুঠতে ২০ খনতকৈ বেছি আসন লাভ কৰিব বুলি কয় । তেওঁ ইউপিপিএল দলৰ পৰিস্থিতি বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত বেয়া হোৱাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ পৰিস্থিতি ভাল বুলি কয় । বিজেপিয়ে দ্বিতীয় স্থানত থকাৰ বিপৰীতে ইউপিপিল দলে তৃতীয় স্থানত থাকিব বুলিও মন্তব্য় কৰে ।

আনহাতে বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ পিছত বিপিএফ দল নাথাকিব আৰু পাচঁখন জিলাৰ ৰাইজে তেওঁক বয়কট কৰা বুলি ইউপিপিএল দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োই কৰা মন্তব্যক হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নাসাৎ কৰি কয়, "এইবোৰ প্ৰমোদ বড়োৰ ব্যক্তিগত মন্তব্য । ৰাইজে কোৱা নাই । ৰাইজে বিপিএফৰ চৰকাৰ লাগে বুলি দাবী কৰি আছে ।"

দেৱৰগাঁও আৰু চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত হাগ্ৰামা মহিলাৰী ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগয়াৰীৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব বুলি সাংবাদিকে সোধোতে তেওঁ কয়, “হেই জাম্ভা,দেৱৰগাঁৱত খাম্ফাক চিনি পায় নেকি । খাম্পাৰ কাম নাই, আচলতে খাম্ফা আৰু চন্দনহতে নিৰ্বাচন খেলিব নালাগিছিল । এওঁলোকক আন্দোলনৰ নেতা বুলি বড়ো সমাজে সন্মান কৰিলেহেঁতেন । গতিকে এইবাৰ নিৰ্বাচন খেলিব নালাগিছিল ।"

আনহাতে ইউপিপিএল দল ত্যাগ কৰি বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৰ প্ৰাক্তন অএছডি সাংগ্ৰাং বসুমতাৰীয়ে এতিয়াও তেওঁৰ দলত যোগদান কৰা নাই যদিও সমৰ্থন জনাইছে বুলি জানিবলৈ দিয়ে । তদুপৰি বনৰগাঁও সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ টিকট প্ৰত্যাশী কুমুদ চন্দ্ৰ নাৰ্জাৰীয়ে আজি নিজৰ মনোনয়ন প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা সদৰী কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁক ভাল পদবীত স্থান দিয়া হ’ব বুলি কয় মহিলাৰীয়ে ।

উল্লেখ্য় যে আজিৰ সভাত বিপিএফ দলে সৰ্বপ্ৰথমে ভূমিহীনক ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰাৰ লগতে ছাত্ৰ-ছাত্ৰী, মহিলা আৰু যুৱ প্ৰজন্মৰ বাবে বহুতো পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰাৰ বিষয়ে সদৰী কৰে ।

