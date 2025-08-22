কোকৰাঝাৰ : এতিয়াও আনুষ্ঠানিকভাৱে বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই ৷ কিন্তু বড়োভূমিত পূৰ্ণ গতিত বাজি উঠিছে ৰণ দামামা । তাৰ মাজতে পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ বাবে একাধিক বিধায়কৰ নাম অন্তৰ্ভুক্তিৰে ইউনাইটেড পিপলছ পাৰ্টী লিবাৰেল চমুকৈ ইউপিপিএলৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ ইউপিপিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে বৃহস্পতিবাৰে নিশা প্ৰকাশ কৰিছে ১৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ নামেৰে প্ৰথমখন তালিকা ।
তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈছে একাধিক বিধায়কৰ নাম, য'ত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তথা প্ৰাক্তন বিপিএফ নেতা চন্দন ব্ৰহ্মৰ দৰে নেতাৰ নামো ৷ তালিকাত থকা আন বিধায়কসকল হ'ল - লৰেন্স ইছলাৰী আৰু জলেন দৈমাৰী ৷ নাগ্ৰীজুলিৰ ৰবীন্দ্ৰবালা বিশ্বাস বিপিএফৰ ই.এম আছিল ৷
আগন্তুক বিটিচি নিৰ্বাচন উপলক্ষে কোকৰাঝাৰস্থিত ইউপিপিএল দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বৃহস্পতিবাৰে নিশা ১১:৩০ বজাত আয়োজিত এক সংবাদমেলযোগে ইউপিপিএল দলৰ প্ৰথমখন ১৮ জনীয়া প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰে । ইউপিপিএল দলৰ কাৰ্যকাৰী সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে তালিকাখন ঘোষণা কৰে । প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকাত ইউপিপিএল দলৰ বহু ৰথী-মহাৰথীয়ে স্থান পাইছে ।
১৮ টা সমষ্টিৰ বাবে ঘোষিত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থীসকল হ'ল ক্ৰমে-
- ৩ নং শ্ৰীৰামপুৰ (নন এছ টি) সমষ্টি - উইলছন হাচদা (কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ৪ নং যমদুৱাৰ (এছ টি) সমষ্টি - চৰনজিৎ বসুমতাৰী (বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী)
- ৫ নং চৰাইবিল (এছ টি) সমষ্টি - ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী (ইউপিপিএল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক)
- ৭ নং ফকিৰাগ্ৰাম (নন এছ টি) সমষ্টি - আফজল হক সৰকাৰ (প্ৰাক্তন পাৰিষদ)
- ৯ নং বনৰগাঁও (এছ টি) সমষ্টি - ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম
- ১১ নং বাউখুংগ্ৰী (এছ টি) সমষ্টি- ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে বি আৰ ফেৰেংগা (কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ১২ নং ছালাকাটি (এছ টি) সমষ্টি - লৰেন্স ইছলাৰী (বিধায়ক)
- ১৩ নং চিৰাং (এছ টি) সমষ্টি - সাইখং বসুমতাৰী (কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ১৫ নং কাজলগাঁও (এছ টি) সমষ্টি - চন্দন ব্ৰহ্ম (প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী)
- ১৮ নং মানস চেৰফাং (এছ টি) সমষ্টি - ধনঞ্জয় বসুমতাৰী (কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ২২ নং কোকলাবাৰী (এছ টি) সমষ্টি - মণ্টু বড়ো (পাৰিষদ)
- ২৪ নং মুছলপুৰ (এছ টি) সমষ্টি - ৰাকেশ ব্ৰহ্ম (কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ২৫ নং বাগানপাৰা (এছ টি) সমষ্টি - কাতিৰাম বড়ো (বিধান পৰিষদৰ অধ্যক্ষ)
- ২৬ নং দৰঙ্গাজুলি (এছ.টি.) সমষ্টি- জলেন দৈমাৰী (বিধায়ক)
- ২৭ নং নাগ্ৰীজুলি (নন এছ টি) সমষ্টি - ৰবীন বালা বিশ্বাস (প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য)
- ২৯ নং শুক্লাই চেৰফাং (এছ টি) সমষ্টি - প্ৰদীপ নাৰ্জাৰী
- ৩৭ নং ধনশ্ৰী (এছ টি) সমষ্টি- ৰুজুগৗৰা মুছাহাৰী
- ৪০ নং ৰৌতা (এছ টি) সমষ্টি - ড৹ নিলুৎ স্বৰ্গীয়াৰী (কাৰ্যবাহী সদস্য)
উল্লেখ্য যে, ঘোষিত প্ৰাৰ্থী তালিকাখনত কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী আৰু তামুলপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰী আছে ৷ ৰাজু নাৰ্জাৰী ইউপিপিল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদকৰ লগতে তালিকাত ৭ গৰাকী কাৰ্যবাহী সদস্য আছে ৷ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী চন্দন ব্ৰহ্ম ২০২৪ চনৰ ১২ এপ্ৰিলত বিপিএফ দলৰ পৰা ইউপিপিএল দলত আনুষ্ঠানিকভাৱে যোগদান কৰিছিল ৷
এই প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা হোৱাৰ সময়ত দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰী, বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰী, বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য উইলচন হাসদা, ইউপিপিএলৰ মহিলা দলৰ সভানেত্ৰী প্ৰতিভা ব্ৰহ্ম আদিকে ধৰি কেইবাগৰাকী নেতাই অংশ লয় ।
ইফালে কাৰ্যকৰী সভাপতি ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে ইউপিপিএল দলক ৰাইজে আশীৰ্বাদ কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি বিজয় নিশ্চিত বুলিও দাবী কৰিছে । প্ৰাৰ্থী ঘোষণা হোৱাৰ লগে লগে এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় আৰু ফটকা ফুটাই আনন্দ প্ৰকাশ কৰে সমৰ্থকসকলে ।
লক্ষণীয়ভাৱে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউপিপিএলৰ পূৰ্বে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলে কিছুদিন পূৰ্বে ২২ জনীয়া প্ৰথমখন তালিকা প্ৰকাশ কৰে ৷ মুঠ ৪০ খন পৰিষদীয় আসন থকা বিটিআৰৰ নিৰ্বাচন দুৰ্গা পূজাৰ পূৰ্বে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ ভিতৰতে সম্পন্ন হোৱাৰ পূৰ্ণ সম্ভাৱনা আছে ৷
