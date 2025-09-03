বঙাইগাঁও : বিটিচিত বলিছে নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন যিমানেই চমু চাপি আহিছে ক্ৰমাৎ আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে চিৰাং জিলাৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ । মূলত একপ্ৰকাৰ সমুখ সমৰত নামি পৰিছে বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়ো ।
বুধবাৰে চিৰাং জিলাৰ বিজনীত প্ৰমোদ বড়োৱে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ বিপৰীতে একেখন জিলাৰ ৰুণীখাটাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
চিৰাং জিলাৰ বিজনীত উপস্থিত হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি ইউ পি পিএলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি কঠোৰ সমালোচনা কৰে ।
প্ৰমোদ বড়োক উভতি ধৰিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে
অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচনৰ দিন-তাৰিখ যিমানেই ওচৰ চাপি আহিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহে বিটিচিৰ শাসনৰ বাঘজৰী হাতত লোৱাৰ উদ্দেশ্য সিমানেই ব্যাপক তৎপৰতাৰে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
সেই একে উদ্দেশ্য আগত ৰাখি বুধবাৰে ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিৰ শান্তিপুৰত বিপিএফ দলৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি আগন্তুক বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে সংখ্যাগৰিষ্ঠ আসন লাভ কৰি চৰকাৰ গঠন কৰাটো নিশ্চিত বুলি দাবী কৰে । সভাতেই ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্পা বৰগয়াৰী তেওঁৰ বাবে কোনো ফেক্টৰ নহয় বুলি উল্লেখ কৰি বিটিচিৰ কোনো এটা দলে তেওঁৰ বাবে ফেক্টৰ হ'ব নোৱাৰে বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য আগবঢ়ায় বিপিএফ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
আনহাতে, ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰধান প্ৰমোদ বড়োৱে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক দাঁত নহোৱা সিংহৰ লগত ৰিজোৱা সন্দৰ্ভত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্য, "প্ৰমোদ বড়োৱে এবাৰ সিংহৰ ওচৰত গৈ চাওক সিংহৰ দাঁত আছেনে নাই ।"
সভাতেই চন্দন ব্ৰহ্ম আৰু খাম্পা বৰগয়াৰীকো কটাক্ষ কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । তেওঁ কয় যে ইউ পি পি এল দলে শাস্তি প্ৰদান কৰা উদ্দেশ্যতহে খাম্ফা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মক প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে । ইউ পি পি এল, বিজেপি, কংগ্ৰেছ সকলো দলৰ ভোটাৰে নিৰ্বাচনত হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিপিএফ দলকহে ভোট প্ৰদান কৰিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে বিপিএফ দলৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ।
হাগ্ৰামা দাঁত নথকা সিংহ, মাংস খাব নোৱাৰে: প্ৰমোদ বড়ো
বিজনীত ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে দলীয় বুথ সন্মিলনত অংশগ্ৰহণ কৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে । ইউ পি পি এল এইবাৰ লাড্ডা, শেষৰ পৰা এক নম্বৰত থাকিব বুলি হাগ্ৰামাই কৰি অহা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ যাদুৰ লাঠি ভাঙি গ'ল । হাগ্ৰামা মহিলাৰী দাঁত নোহোৱা সিংহৰ নিচিনা । দাঁত নোহোৱা সিংহই মাংস খাব নোৱাৰে । তেখেতে নিজকে ভাবি লয় সিংহৰ নিচিনা, কিন্তু আচলতে তেওঁৰ দাঁত নাই । তেওঁৰ কথাবিলাকৰ ভেল্যু নাই এতিয়া । ইউ পি পি এলে কাম কৰিছে, ৰাইজৰ হৃদয়ত আছে । ইউ পি পি এলে এই নিৰ্বাচনত ভাল ফল লাভ কৰিব এইটো নিশ্চিত ।"
আনহাতে, ইউ পি পি এলৰ সমৰ্থকে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ফ্লায়িং কিছ দিয়ে বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, "হাগ্ৰামা মহিলাৰী সপোনৰ দুনিয়াত থাকে । তেখেত বহুত ৰোমাণ্টিক হয় মানুহটো । সেইকাৰণে ক'ৰবাত ক'ৰবাত দেখা পায় । তেনেকুৱা সপোনৰ দুনিয়াত থাকিলে ভাল হয় । নিজক নিজে সন্তুষ্টি লৈ থাকক, তাত ক'বলগা নাই ।"
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পিছে পিছে প্ৰমোদ বড়োৱে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰিব নেকি । এই সংক্ৰান্তত প্ৰমোদ বড়োৱে কয়, "ইলেকচন তুংগত থাকিলে হেলিকপ্টাৰ প্ৰয়োজন হয় । দূৰ দূৰ জাগাত যদি ক'ভাৰ কৰিব লাগে হেলিকপ্টাৰ প্ৰয়োজন হয় । কিন্তু হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইউ পি পি এলক ভয় কৰি বহুত আগৰে পৰাই হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰি ভাবিছে হেলিকপ্তাৰ আনিলে মিটিংবিলাকত মানুহ হ'ব, তেতিয়া এটা দুটা ভোট বাঢ়িব । কিন্তু দেখা গ'ল তেখেতৰ একো লাভ হোৱা নাই । বিটিচিত পৰৱৰ্তী চৰকাৰ ইউ পি পি এলৰে আহিব সেইটো নিশ্চিত।"
ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত কোনো অস্ত্ৰ নাই বুলিও মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ । "যি দলেই নাহক কিয় ইউ পি পি এলৰ একো ক্ষতি নহয় । একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লৈ চৰকাৰ বনাবলৈ গৈ আছোঁ ।" এই মন্তব্য প্ৰমোদ বড়োৰ ।
ইউ পি পি এল ডিচিপ্লিন দল
আনহাতে, ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰৌণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে কয়, "এইবেলি বিটিচি নিৰ্বাচনত এক ডাঙৰ পিকচাৰ হবলৈ গৈ আছে । সেয়া হৈছে বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১০ নং দেৱৰগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টি আৰু চিৰাঙৰ ১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত পৰাজিত হ'ব ।
ইফালে ইউ পি পি এল দলৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰৌণগৌৰা নাৰ্জাৰীয়ে দলীয় প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ হোৱাৰ পিছত যিসমূহ সমষ্টিত একাংশ নেতাই অসন্তুষ্ট হৈ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপ অৱতীৰ্ণ হৈছে সেই সন্দৰ্ভত কয়, "এয়া কেৱল আমাৰ দলতে নহয়, নিৰ্বাচনৰ সময়ত সকলো দলতে এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটিয়ে থাকে । আমাৰ ইউ পি পি এল দল এটা ডিচিপ্লিন থকা দল । আমাৰ দলৰ নেতাসকলো ডিচিপ্লিন । এতিয়া আমি তেওঁলোকক বুজাই-পৰাই অহা ৫ ছেপ্টেম্বৰত মনোনয়ন-পত্ৰ উঠাই ল'বলৈ মান্তি কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰি আছোঁ । ৪০ টা সমষ্টিত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে মনোনয়ন-পত্ৰ দাখিল কৰিছে । এতিয়া আমাৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান আৰম্ভ হৈছে ।"