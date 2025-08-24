ETV Bharat / politics

বিটিচি নিৰ্বাচন ২০২৫; জি এছ পিৰ টাৰ্গেট ৫-৬ খন আসন - BTC ELECTIONS 2025

১৫ খন আসনত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি ৫-৬ খন আসনত হে জয়ী হোৱাৰ টাৰ্গেট লৈছে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে ।

BTC Elections 2025
বিটিচি নিৰ্বাচনত জি এছ পিৰ টাৰ্গেট ৫-৬ খন আসন (ETV Bharat)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 24, 2025 at 2:51 PM IST

বাক্সা : বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এতিয়াৰে পৰা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । শাসকীয় ইউপিপিএল দলে ১৮ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ একেদৰে বিপিএফ দলেও প্ৰথম পৰ্যায়ত ২২ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে ।

ইয়াৰ লগে লগে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী চমুকৈ জিএছপিয়েও পিছ পৰি থকা নাই । গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়েও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে ৷ কিন্তু বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু বাকী দলবোৰে এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই ৷

বিটিচি নিৰ্বাচন ২০২৫;জি এছ পিৰ টাৰ্গেট ৫-৬ খন আসন (ETV Bharat)

ইয়াৰ মাজতে বাক্সাৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন ই.এম তথা জিএছপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনশ্যাম দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেওঁ দিহিৰা সমষ্টিৰ শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠক সম্বৰ্ধনা জনাই নিৰ্বাচনৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ।

সভাত অংশ লৈ তেওঁ কয়, "এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ১৫ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি ৫-৬ টা সমষ্টিত জয়ী হোৱাৰ টাৰ্গেট আছে । তাতকৈ বেছি নহয় । কাৰণ আমি যদি বেছি কৰিব যাও বা ক'ব যাও ইয়াত দণ্ড, সংঘাত এইবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্বাস আছে আমি আমাৰ টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰিম ৷"

BTC Elections 2025
বাক্সাত জি এছ পিৰ সম্বৰ্ধনা আৰু মত বিনিময় অনুষ্ঠান (ETV Bharat)

বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাজনীতিত এ বি চি ডি ৰাজনীতি থাকেই ৷ আলোচনা চলি আছে ৷ মুকলিকৈ মিত্ৰতা হ'লে ভাল ।"

ইফালে ভিচিডিচি সম্পৰ্কত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কয়, "বিজেপিয়ে বহু দেৰিকৈ ক'লে, আমি ভিচিডিচি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে বুলি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছো ৷ প্ৰথম অৱস্থাত ভিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন এজনে দুই তিনি কোটি টকাৰ ঘৰ বনাব পাৰিছিল ৷ এতিয়াৰ কথাটো বেলেগ ৷ এতিয়া যদি ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচন পাতিব লাগে তেনেহ'লে সেইটো ৰাজ্যসভাত পাচ হ'ব লাগিব ৷"

BTC Elections 2025
নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু জিএছপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনশ্যাম দাস (ETV Bharat)

বিটিচিত ভূমি বিতৰণ সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ নিকাচিত এ ব্লক, বি ব্লক, চি ব্লকৰ ভূমিত ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা মানুহবোৰে বসতি কৰি আহিছে ৷ তেতিয়া ইয়াত কোনো ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাছিল ৷ বৰ্তমান বিটিচিত বিজেপিৰ চৰকাৰ, কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ৰাভা হাচং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিজেপিৰ শাসন । তাৰ উপৰিও অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আদিত বিজেপি চৰকাৰ আছে ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ষষ্ঠ অনুচ্ছেদৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, আনক জাপি দিব খোজে সেইটো কেনে কথা হ'ব ।’’

