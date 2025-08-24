বাক্সা : বিটিচি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰা হোৱা নাই যদিও বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দলে এতিয়াৰে পৰা প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে । শাসকীয় ইউপিপিএল দলে ১৮ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে ৷ একেদৰে বিপিএফ দলেও প্ৰথম পৰ্যায়ত ২২ টা সমষ্টিৰ বাবে প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰিছে ।
ইয়াৰ লগে লগে গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী চমুকৈ জিএছপিয়েও পিছ পৰি থকা নাই । গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়েও প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা ঘোষণা কৰিছে ৷ কিন্তু বিজেপি, কংগ্ৰেছ আৰু বাকী দলবোৰে এতিয়ালৈ প্ৰাৰ্থী তালিকা ঘোষণা কৰা নাই ৷
ইয়াৰ মাজতে বাক্সাৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন ই.এম তথা জিএছপিৰ প্ৰাৰ্থী ঘনশ্যাম দাসে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে ৷ তেওঁ দিহিৰা সমষ্টিৰ শতাধিক বয়োজ্যেষ্ঠক সম্বৰ্ধনা জনাই নিৰ্বাচনৰ বাবে আশীৰ্বাদ বিচাৰে ৷ এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে প্ৰাক্তন সাংসদ নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই ।
সভাত অংশ লৈ তেওঁ কয়, "এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ১৫ টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰি ৫-৬ টা সমষ্টিত জয়ী হোৱাৰ টাৰ্গেট আছে । তাতকৈ বেছি নহয় । কাৰণ আমি যদি বেছি কৰিব যাও বা ক'ব যাও ইয়াত দণ্ড, সংঘাত এইবোৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে । বিশ্বাস আছে আমি আমাৰ টাৰ্গেট ফুলফিল কৰিব পাৰিম ৷"
বি পি এফৰ লগত মিত্ৰতা সম্পৰ্কত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কয় যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ সৈতে ইতিমধ্যে কেইবাবাৰো আলোচনা হৈছে ৷ তেওঁ কয়, "ৰাজনীতিত এ বি চি ডি ৰাজনীতি থাকেই ৷ আলোচনা চলি আছে ৷ মুকলিকৈ মিত্ৰতা হ'লে ভাল ।"
ইফালে ভিচিডিচি সম্পৰ্কত নৱ কুমাৰ শৰণীয়াই কয়, "বিজেপিয়ে বহু দেৰিকৈ ক'লে, আমি ভিচিডিচি নিৰ্বাচন হ'ব লাগে বুলি প্ৰথমৰ পৰাই কৈ আহিছো ৷ প্ৰথম অৱস্থাত ভিচিডিচিৰ চেয়াৰমেন এজনে দুই তিনি কোটি টকাৰ ঘৰ বনাব পাৰিছিল ৷ এতিয়াৰ কথাটো বেলেগ ৷ এতিয়া যদি ভিচিডিচিৰ নিৰ্বাচন পাতিব লাগে তেনেহ'লে সেইটো ৰাজ্যসভাত পাচ হ'ব লাগিব ৷"
বিটিচিত ভূমি বিতৰণ সম্পৰ্কে তেওঁ কয়, "বাক্সা জিলাৰ মুছলপুৰ নিকাচিত এ ব্লক, বি ব্লক, চি ব্লকৰ ভূমিত ভাৰত স্বাধীনতাৰ আগৰে পৰা মানুহবোৰে বসতি কৰি আহিছে ৷ তেতিয়া ইয়াত কোনো ট্ৰাইবেল বেল্ট ব্লক নাছিল ৷ বৰ্তমান বিটিচিত বিজেপিৰ চৰকাৰ, কাৰ্বি আলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ, ৰাভা হাচং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদত বিজেপিৰ শাসন । তাৰ উপৰিও অৰুণাচল, নাগালেণ্ড, মিজোৰাম আদিত বিজেপি চৰকাৰ আছে ৷ তেনে ক্ষেত্ৰত যদি ষষ্ঠ অনুচ্ছেদৰ সমস্যা সমাধান কৰিব নোৱাৰে, আনক জাপি দিব খোজে সেইটো কেনে কথা হ'ব ।’’
