কোকৰাঝাৰত মুখথেকেচা প্ৰমোদ বাহিনীৰ: ১২ৰ ভিতৰত ১১ খন আসনেই বি পি এফৰ দখলত
কোকৰাঝাৰ জিলাত এখন আসনতে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হ'ল ইউ পি পি এল ৷ বিজেপি শূন্য । হাগ্ৰামাৰ চমক ।
Published : September 27, 2025 at 2:30 PM IST
কেকৰাঝাৰ : কোকৰাঝাৰ জিলাত কাৰ্যতঃ মুখথেকেচা খালে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলে । জিলাখনৰ মুঠ ১২টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত বিপিএফৰ দখললৈ যায় ১১ টা সমষ্টি ৷
জিলাখনত মাত্ৰ এখন আসন লাভ কৰিয়ে সন্তুষ্ট থাকিবলগীয়া হয় ইউ পি পি এল ৷ আনহাতে, বিজেপি শূন্য হাতেৰেই উভতিবলগীয়া হয় । ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰমাণিত হৈছে হাগ্ৰামাৰ চমক ।
জিলাখনৰ কোন সমষ্টিৰ পৰা কোন জয়ী হ'ল
১ নং পৰ্বতঝোৰা (এছ টি) সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন ব্ৰহ্মই নিকটতম প্ৰাৰ্থী ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰসেন কুমাৰ ব্ৰহ্মক ৭,১৩৬ টা ভোটত পৰাজিত কৰে ।
বিপিএফ দলৰ প্ৰাৰ্থী মুনমুন ব্ৰহ্মই মুঠ ২৩,৩৪৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থী প্ৰসেন কুমাৰ ব্ৰহ্মই ১৬,২১৩ ভোট লাভ কৰে ৷ তৃতীয় স্থানত থকা বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰীয়ে ১২,৭০২টা ভোট লাভ কৰে ৷
২ নম্বৰ গুমা (মুকলি ) সমষ্টিত এণ্টাজ আলীয়ে ৭,৬৪২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
বিপিএফৰ এণ্টাজ আলীয়ে ২৪,১৭৮ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সজল সিংহই ১৬,৫৩৬ টা ভোট লাভ কৰে । ইউ পি পি এলৰ মুৰ্চিদা বেগমে ৫,৫৭১ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷
৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ (অজনজাতি) সমষ্টিত ইউ পি পি এলৰ উইলছন হাছদাই ২,৬০২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ।
উইলছন হাছদাই ২০,৩৭২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিপিএফৰ মুখলেছুৰ ৰহমানে ১৭,৭৭০ টা ভোট লাভ কৰে ৷
৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰীয়ে ১,২৮০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
উইলিয়াম নাৰ্জাৰীয়ে ১৪,৪৬৪ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ চৰণজিৎ বসুমতাৰীয়ে ১৩,১৮৪ টা ভোট লাভ কৰে । তৃতীয় স্থানত থকা বিজেপিৰ ৰাহুল নাৰ্জাৰীয়ে ৯,৪২৯ টা ভোট লাভ কৰে ।
৫ নম্বৰ চৰাইবিল (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফ দলৰ মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীয়ে ৩,৬৩১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীয়ে ১৭,০১৬ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰীয়ে ১৩,৩৮৫ টা ভোট লাভ কৰে ৷ বিজেপিৰ গোঁসাই বসুমতাৰীয়ে ১৩,২১২ লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷
৬ নম্বৰ কচুগাঁও (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীয়ে ৬,১০৫ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
ৰবিৰাম বসুমতাৰীয়ে ১৯,৭৯৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এলৰ উকীল মুছাহাৰীয়ে ১৩,৬৯৪ টা ভোট লাভ কৰে । তৃতীয় স্থানত বিজেপিৰ মহেশ্বৰ বসুমতাৰীয়ে ৯,৮৮৮ টা ভোট লাভ কৰে ৷
৭ নম্বৰ ফকিৰাগ্ৰাম (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ এজামুল হকে ৬,৩২০ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
বিপিএফৰ এজামুল হকে ২০,০১৫ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ অৰূপ কুমাৰ দে'য়ে ১৮,৬৪৫ টা ভোট লাভ কৰে । নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ বৰ্মনে ৭,৩১৬ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷
৮ নম্বৰ দোতমা (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰকাশ বসুমতাৰীয়ে ২৭১ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
প্ৰকাশ বসুমতাৰীয়ে ১৫,২৭২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি প্ৰমোদ বড়োৱে ১৫,০২০ টা ভোট লাভ কৰে । বিজেপিৰ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মই ১১,৬৫২ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷
৯ নম্বৰ বনৰগাঁও (জনজাতি) সমষ্টিত যুৱিৰাজ ব্ৰহ্মই ১,৮৬৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ।
যুৱিৰাজ ব্ৰহ্মই ১৬,৩৭৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ ৰাজীৱ ব্ৰহ্মই ১৪,৫১৬ টা ভোট লাভ কৰে ৷ ইউ পি পি এলৰ ৰবিৰাম ব্ৰহ্মই ১৪,২৮৫ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷
১০ নম্বৰ দেৱৰগাঁও (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৭,০৫২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ২৮,১১২ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এলৰ খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে ২১,০৬০ টা ভোট লাভ কৰে ৷
১১ নম্বৰ বাওখুংগ্ৰী (জনজাতি) সমষ্টিত বিপিএফৰ ধনেশ্বৰ গয়াৰী ৫,৯৯৭ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
বিপিএফৰ ধনেশ্বৰ গয়াৰীয়ে ১৯,০২০ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এলৰ ৰঞ্জিত বসুমতাৰীয়ে ১৩,২২৩ টা ভোট লাভ কৰে ৷
১২ নম্বৰ ছালেকাটি (জনজাতি) সমষ্টিত দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে ৪,২৫৮ টা ভোটৰ ব্যৱধানত বিজয়ী হয় ৷
দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে ১৮,৬৪৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল দলৰ লৰেন্স ইছলাৰীয়ে ১৪,৩৯০ টা ভোট লাভ কৰে ৷ বিজেপিৰ কবিতা বসুমতাৰীয়ে ৮,৬৫৮ টা ভোট লাভ কৰি তৃতীয় স্থানত থাকে ৷