ওদালগুৰি জিলাতো হাগ্ৰামাৰ যাদু: ১০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৭ টাতে জয় বি পি এফৰ

শেহতীয়াকৈ লাভ কৰা তথ্য অনুসৰি জিলাখনৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফ দলে ৭ টা সমষ্টিতে বিজয়ী হৈছে ।

ওদালগুৰি জিলাতো হাগ্ৰামাৰ যাদু; ১০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত ৭ টাত জয় বিপিএফৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 27, 2025 at 6:38 PM IST

ওদালগুৰি : পুনৰবাৰ বি টি চি দখল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বি পি এফৰ । এতিয়া বি টি আৰৰ সৰ্বত্ৰে হাগ্ৰামাময় পৰিৱেশ । নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিটিআৰ দখল নাঙল বাহিনীৰ । বি টি আৰ অন্তৰ্ভুক্ত ৫ খন জিলাৰ ভিতৰত কেৱল তামুলপুৰৰ বাহিৰে বাকী আটাইকেইখন জিলাতে বি পি এফৰ আধিপত্য ।

একেদৰে ওদালগুৰি জিলাৰ অন্তৰ্ভুক্ত ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত ৭ টা সমষ্টিয়ে দখল কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফে ।

ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বি পি এফৰ ৰিহণ দৈমাৰীয়ে প্ৰায় ছয় হাজাৰতকৈ অধিক ভোটত জয়লাভ কৰে । এই সমষ্টিটোত বি পি এফৰ ৰিহণ দৈমাৰীৰ সৈতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল ইউ পি পি এলৰ গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু বিজেপিৰ পৰা ওদালগুৰিৰ বিশিষ্ট ব্যৱসায়ী মেনন মুছাহাৰীয়ে ।

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাৰ সময়ত ইউ পি পি এল আৰু বিপিএফ দলৰ এই দুয়োজন নেতাৰ মাজত তীব্ৰ বাক্যবাণ চলিছিল যদিও অৱশেষত ৰিহণ দৈমাৰীয়ে শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

আনহাতে, হৰিশিঙা সমষ্টিৰ পৰা বি পি এফৰ ত্ৰিদিপ দৈমাৰীয়ে ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থীক পৰাস্ত কৰি জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ উপৰি ধনশ্ৰী, খৈৰাবাৰী, ননৈ ছেৰফাং, পাঁচনৈ ছেৰফাং আৰু ৰৌতা সমষ্টিৰ পৰাও বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থীয়ে জয়লাভ কৰে । ইয়াৰ বিপৰীতে মুদৈবড়ী আৰু খালিংদুৱাৰ সমষ্টিত বিজেপি আৰু ভেৰগাঁৱত ইউ পি পি এল দলে জয়লাভ কৰে ।

সৰ্বমুঠ ১২ টা ৰাউণ্ডৰ ভোটগণনাৰ অন্তত ওদালগুৰি জিলাত বিজেপি দলে দুখন, বিপিএফ দলে সাতখন আৰু ইউ পি পি এল দলে এখন আসন লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

ওদালগুৰি জিলাৰ বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ ১০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বাবে ভোটগণনা শুকুৰবাৰে ওদালগুৰি জিলা আয়ুক্ত কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত হয় ।

৩১নং খৈৰাবাৰী (এছ টি) সমষ্টিত জয়ী হৈছে বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী লৌমশ্ৰাও দৈমাৰী । তেওঁ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী মদন চন্দ্ৰ ৰাভাক ১০৩ টা ভোটত পৰাস্ত কৰে ।

মদন চন্দ্ৰ ৰাভাই ১৫,৩৭৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে লৌমশ্ৰাও দৈমাৰীয়ে লাভ কৰে ১৫,৪৮১ টা ভোট ।

দাওবৈছা বড়ো (ETV Bharat Assam)

৩২নং ভেৰগাঁও সমষ্টিত বিজয়ী ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী দাওবৈছা বড়ো ।

৩৩নং ননৈ চেৰফাং সমষ্টিত বিপিএফৰ প'ল তপ্প'ৱে ৩৫৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে ।

বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী প'ল তপ্প'ৱে ১১,৮৬৯ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে বিজেপিৰ সঞ্চিত তাঁতীয়ে লাভ কৰে ১১,৫১৬ টা ভোট ।

৩৪নং খালিং দুৱাৰ (এছ টি) সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী অৰ্জুন দৈমাৰীয়ে জয়লাভ কৰে ।

বিজেপিৰ অৰ্জুন দৈমাৰীয়ে ১৫২১৮ টা ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এলৰ ৰবীন্দ্ৰ বড়োৱে ১২,৮৯৬ টা ভোট লাভ কৰে ।

৩৫ নং মুদৈবৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰুৱাই ৫৩২ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰে । দিগন্ত বৰুৱাই লাভ কৰে ১৮,৯৫৮ টা ভোট । ইয়াৰ বিপৰীতে বিপিএফ দলৰ জগদীশ সৰকাৰে লাভ কৰে ১৮,৪২৬ টা ভোট ।

ত্ৰিদীপ দৈমাৰী (ETV Bharat Assam)

৩৬নং হৰিশিঙা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ত্ৰিদীপ দৈমাৰীয়ে ৫,২৫৩ টা ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় ।

৩৭ নং ধনশ্ৰী (এছ টি) সমষ্টিত বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী ফ্ৰেছ মুছাহাৰীয়ে পৰাস্ত কৰে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী ৰাজুগৌড়া মুছাহাৰীক ।

বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ফ্ৰেছ মুছাহাৰীয়ে লাভ কৰে ৩৩,০৮৫ টা ভোট । ইয়াৰ বিপৰীতে ইউ পি পি এল প্ৰাৰ্থী ৰাজুগৌড়া মুছাহাৰীয়ে লাভ কৰে ২০,৮২২ টা ভোট ।

ৰিহণ দৈমাৰী (ETV Bharat Assam)

৩৮নং ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বিজয়ী হয় বিপিএফ প্ৰাৰ্থী ৰিহণ দৈমাৰী ।

৩৯নং পাঁচনৈ চেৰফাঙত বিপিএফ প্ৰাৰ্থী শ্যাম ছুণ্ডীৰ প্ৰায় এহাজাৰ ভোটৰ ব্যৱধানত জয়লাভ ।

চৰণ বড়ো (ETV Bharat Assam)

৪০নং ৰৌতা পৰিষদীয় সমষ্টিত বিপিএফৰ চৰণ বড়োৱে ৫,৪২৩ টা ভোটত জয়লাভ কৰে । এই সমষ্টিটোত বিপিএফ দলৰ মাজবাট সমষ্টিৰ বিধায়ক চৰণ বড়োৱে পতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছিল । তেওঁ লাভ কৰে ২৪,৫৭৪ টা ভোট । আনহাতে, সমষ্টিটোত ইউ পি পি এল দলৰ ডঃ নিলোট স্বৰ্গীয়াৰীয়ে লাভ কৰে ১৯,১৫১ টা ভোট ।

