কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দেৱালী; হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা

কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দেৱালী; হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা
অপ্ৰতিৰোধ্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দেখুৱাই দিলে তেওঁৰ কথাত দম আছে । প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন, ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰত্যাখ্যান ৰাইজৰ ।
Published : September 27, 2025 at 9:16 PM IST
কোকৰাঝাৰ : বিটিচি নিৰ্বাচন, ২০২৫ ত বিজেপিৰ দৰে ৰাষ্ট্ৰীয় দলেৰে মিতিৰালি কৰি চৰকাৰ চলোৱা প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন ভিজন আৰু ২৬ টা জনগোষ্ঠীৰ ভিজন ডকুমেণ্টক ৰাইজে কেৱল প্ৰত্যাখ্যান কৰাই নহয়, তচনচ কৰি পেলালে ইউ পি পি এল দলৰ স্থিতি । কেৱল সেয়াই নহয়, প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গৃহ, অৰুণোদয়, লাখপতি বাইদেউ ইত্যাদি আঁচনিৰে ৰাইজৰ মন জিনিব খোজা বিজেপি তথা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ যাদুও কামত নাহিল এইবাৰ বিটিচিত ৷
বিপিএফ দলৰ হাইকামাণ্ড তথা বিটিচিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে অকলেই অৰ্থাৎ 'ৱান মেন আৰ্মী'ৰ ভূমিকাৰে দেখুৱাই দিলে তেওঁৰ কষ্ট কৰাৰ ক্ষমতা আছে । যাৰ বাবে সহজ-সৰল কথনভংগীৰে জনতা জনাৰ্দনৰ আশিসত তেওঁ একক সংখ্যা গৰিষ্ঠতাৰে নিৰকুংশভাৱে বিটিচিত পুনৰ ৰজাৰ দৰে উজলি উঠিল । কেৱল এয়াই নহয়, তেওঁ বিকিৰিত আঞ্চলিকতাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈও সক্ষম হ’ল ৷
বিটিআৰ বুলিলে বেয়া পোৱা হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে যে বিটিচিৰ জনগণৰ মাজত তেওঁ এতিয়াও নয়নৰ মণি হৈ আছে । একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে বিটিচিত পুনৰ চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি দাবী কৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে নিজেও ভবা নাছিল হয়তো তেওঁৰ দলে যে মেজিক নম্বৰ অতিক্ৰম কৰি এটা আকৰ্ষণীয় নম্বৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব ।
বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ কথা ঘুনুক-ঘানাককৈ আৰম্ভ হোৱাৰে পৰাই তেওঁ অকপটে স্বীকাৰ কৰি আহিছে যে তেওঁৰ দল আৰ্থিক সংকটত ভুগিছে, গতিকে প্ৰাৰ্থিত্ব লাগিলে ধন দিব লাগিব । এনেকি বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়তো তেওঁ ৰাইজৰ আগত ভাষণ প্ৰসংগত নিজকে উদঙাই দি কৈছিল, হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাই নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত নামিছে যদিও তেল ভৰাবলৈ তেওঁৰ ধনৰ অভাৱ ঘটিছে । অৱশ্যে হেলিকপ্টাৰৰ ভাৰাটো জয়ী হোৱাৰ পিছত দিব ।
তেওঁ ৰাইজক ছয়টা প্ৰতিশ্ৰুতিৰে ভোট দিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল তেওঁ আৰু উন্নয়ন সাধন কৰিব । ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰতিষ্ঠাপক সভাপতি উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই দাবী কৰিছিল বিটিচি নিৰ্বাচনৰ পিছত অস্ত যাব বিপিএফ দল । হাগ্ৰামা মহিলাৰী নিঃশেষ হ'ব । একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰী আৰু চন্দন ব্ৰহ্মই প্ৰত্যাহ্বান জনাইছিল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দিন শেষ ।
বিভিন্ন নেতাই তেওঁক লৈ সৰৱ সমালোচনা কৰিছিল, হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে বিটিচিত অশান্তি আনিছিল । কিন্তু অপ্ৰতিৰোধ্য হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কাৰো কথাত গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাকৈ নিজৰ স্থিতিত অটল হৈ থাকি প্ৰমাণ কৰি দিলে জনতা জনাৰ্দন ।
লক্ষণীয় কথা এয়ে যে ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা বিটিচিৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে শেহতীয়াকৈ নিজৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ লৈ পাঁচ বছৰ বিধান পৰিষদলৈ এবাৰো নহা হাগ্ৰামা মহিলাৰীক কোনোৱে ভোট নিদিয়ে বুলি দাবী কৰি অহাৰ সমান্তৰালকৈ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে হাগ্ৰামা মহিলাৰীক ''মই পৰাজিত কৰিম'' বুলি একপ্ৰকাৰ প্ৰত্যাহ্বান জনাই অহাৰ পিছতো হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দাবী কৰা মতে পুনৰ নিজৰ গৃহসমষ্টি দেৱৰগাঁও নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখ্য যে, হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ একালৰ সতীৰ্থ খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজত হোৱা বেলট পেপাৰৰ যুঁজখন তীব্ৰ আকৰ্ষণীয় হৈছিল । অৱশেষত কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ভিতৰত ১১ টা সমষ্টি নিজৰ দখললৈ আনিবলৈ সক্ষম হয় ।
উল্লেখযোগ্য যে, ইউ পি পি এল দলৰ সভাপতি তথা একালৰ জনপ্ৰিয় ছাত্ৰনেতা প্ৰমোদ বড়োৱে নিজেই জিলাখনৰ অন্তৰ্গত দোতমা পৰিষদীয় সমষ্টিত নিৰ্বাচনী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছিল ।
দোতমা মানেই বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ জন্মভূমি, য'ত সাঙোৰ খাই আছে এবছুৰ অস্তিত্ব । কিন্তু দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে দোতমাৰ ৰাইজে একালৰ এবছু নেতাগৰাকীক জনপ্ৰতিনিধি হিচাপে আদৰি নল'লে । তেনেদৰে বাওখূংগ্ৰী সমষ্টিত ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেঙ্গা আৰু ছালাকাটি পৰিষদীয় সমষ্টিত বৰ্তমানৰ বিধায়ক লৰেঞ্চ ইছলাৰীকো ৰাইজে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে ।
গণনাৰ শেহতীয়া ফলাফলত পুনৰ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বত বিটিচিত চৰকাৰ গঠন হ'ব, সেয়া স্পষ্ট হৈ পৰাত শুকুৰবাৰে সন্ধিয়াৰে পৰা কোকৰাঝাৰ চহৰত আবতৰীয়া দীপাৱলী পৰিলক্ষিত হয় ।
জমা কৰা ফটকা-আতচবাজী ফুটোৱা নহ'ল
বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা মতে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এল দলে একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতাৰে জয়ী হ'ব বুলি নিশ্চিত হৈ আছিল । সেইমৰ্মে দলটোৱে আৰু ইউ পি পি এল দলৰ এটা পিঠি বুলি পৰিগণিত হৈ অহা এবছুৱেও ফটকা আৰু আতচবাজী ক্ৰয় কৰিছিল যদিও শেহতীয়াকৈ ভোট গণনাৰ ফলাফলে আশাহত কৰি তুলিছে বুলি সূত্ৰটোৱে দাবী কৰিছে ।
মুখথেকেচা খালে কংগ্ৰেছে
অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছেও বিটিচি দখলৰ কুচকাৱাজ আৰম্ভ কৰাই নহয়, নেতা-পালিনেতাসকলে দাবীও কৰিছিল । এনেকি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নিজেই আহি বিটিচিৰ বিভিন্ন পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছিল । কিন্তু গৌৰৱ গগৈৰ উদাত্ত ভাষণেও দলটোলৈ আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াবলৈ সক্ষম নহ'ল । বৰঞ্চ দলটোৰ কোনো এগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিকটৱৰ্তী প্ৰাৰ্থীৰ মুখামুখি হ'বলৈ সক্ষম নহ'ল । ফলত দুৰ্ভাগ্যজনকভাৱে বিটিচিত কংগ্ৰেছ একপ্ৰকাৰ বিধ্বস্ত হয় বুলি ক'ব পাৰি ।
বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ত আনন্দৰ বন্যা
সুদীৰ্ঘ পাঁচ বছৰৰ অপেক্ষাৰ অন্তত পুনৰ বিটিচিৰ শাসনৰ বাঘজৰী হাতত ল'বলৈ আগবঢ়া বিপিএফ দলৰ কেইবাগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে বিজয়ৰ শেষ হাঁহি মাৰিবলৈ সক্ষম হোৱাৰ পিছতে কোকৰাঝাৰ চহৰস্থিত বিপিএফ দলৰ কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যালয়ত এক উছৱমুখৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হয় । সন্ধিয়াৰে পৰা নেতা, সদস্য, সমৰ্থকসকল কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ ইজনে সিজনক আলিংগন কৰি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে নৃত্য-গীতেৰে মুখৰ কৰি তোলে ।
তদুপৰি ফটকা, আতচবাজী ফুটাই হৰ্ষোল্লাস কৰাত সমগ্ৰ চহৰখনত আবতৰীয়া দীপাৱলী পৰিলক্ষিত হয় । ইফালে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পুনৰ উত্থানে ২০২৬ ৰ পূৰ্বে এয়া এক ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট পৰিৱৰ্তনৰ আগতীয়া উমান বুলি ৰাইজে অনুধাৱন কৰিছে ৷