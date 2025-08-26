গুৱাহাটী: বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ পৰা সময়তে মঙলবাৰে ঘোষিত হ’ল বি টি চিৰ নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী ৷ সেই অনুসৰি অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত হ’ব বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন ২ ছেপ্টেম্বৰ ।
অসম ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগে এক জাননী যোগে ঘোষণা কৰিছে বি টি চিৰ ৪০টা সমষ্টিৰ ২০২৫ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ৷
অসম ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগে ২০২৫ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে ঘোষণা কৰা সময়সূচী এনে ধৰণৰ :
নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী
- নিৰ্বাচনৰ জাননী জাৰি : ২৬ আগষ্ট ২০২৫ (মঙলবাৰ)
- মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন : ২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (মঙলবাৰ)
- মনোনয়নৰ পৰীক্ষা : ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বৃহস্পতিবাৰ)
- বৈধ মনোনয়নৰ তালিকা প্ৰকাশ : ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বৃহস্পতিবাৰ)
- প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ : ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শনিবাৰ)
- প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ : ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শনিবাৰ)
- ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ : ২২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (সোমবাৰ)
- পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ (যদি প্ৰয়োজন হয়) : ২৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বুধবাৰ)
- ভোট গণনাৰ তাৰিখ : ২৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শুকুৰবাৰ)
জাননীত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ২৮ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (দেওবাৰ)ৰ পূৰ্বে সম্পন্ন কৰা হ’ব ।
নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা যে ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পুৱা ৭-৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি হ’ব ৷ যদিহে পুনৰ নতুনকৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াও পুৱা ৭-৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ এই একে নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীয়েই বাহাল থাকিব ।
আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি এইবাৰৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত — মুঠ ভোটাৰ : ২৬,৫৭,৯৩৭ গৰাকী
ইয়াৰে পুৰুষ : ১৩,২৩,৩৯৯ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ ১৩,৩৪,৫২১ । অন্যান্য ভোটাৰ ১৭ গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ৷ উল্লেখযোগ্য যে ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল ২৩,৮৭,০৪৬ ৷ ২০২০ৰ তুলনাত বি টি চিত মুঠ ১১.৩৫% ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৷
আনহাতে, এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত— মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ৩৩৫৯ টা
উল্লেখযোগ্য যে, ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল মুঠ ৩১৪৬ ৷ অৰ্থাৎ ২০২০ৰ তুলনাত ২০২৬ৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ৬.৭৭% ভোটকেন্দ্ৰ বৃদ্ধি পালে ৷
- কাৰ বাবে কিমান সমষ্টি সংৰক্ষিত ?
বি টি চিত থকা ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৪০ টাতেই একেলগে একে দিনাই অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন । এই ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতি (ST)ৰ বাবে ৩০টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ আনহাতে, অ-অনুসূচিত জনজাতিৰ (Non-ST) বাবে ৫টা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বিপৰীতে সকলোৰে বাবে মুকলি (Open) ৫টা সমষ্টি ।
- এজন প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বোচ্চ কিমান ব্যয় কৰিব পাৰিব ?
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ সৰ্বোচ্চ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ১০ লাখ টকা ।
- তাৰকা প্ৰচাৰক
স্বীকৃত ৰাষ্ট্ৰীয়/ৰাজ্যিক ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে সৰ্বাধিক ২০ জনহে থাকিব পাৰিব তাৰকা প্ৰচাৰক ৷ আনহাতে, পঞ্জীয়নভুক্ত অস্বীকৃত দলৰ বাবে সৰ্বাধিক ১০ জনহে তাৰকা প্ৰচাৰক থাকিব পাৰিব বুলি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে থিৰাং কৰি দিছে ।
- কিদৰে হ’ব ভোটাৰৰ পৰিচয় নিৰ্ধাৰণ
বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ পৰিচয় নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্বাচনী ফটো পৰিচয় পত্ৰ (EPIC) মুখ্য নথি হিচাবে গণ্য কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ভোটকেন্দ্ৰত তলত উল্লিখিত যিকোনো এখন নথি দেখুৱাই ভোটদান কৰিব পাৰিব :
- আধাৰ কাৰ্ড
- এম এন আৰ ই জি এ জবকাৰ্ড
- বেংক/ডাকঘৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ফটোসহ পাছবুক
- শ্ৰম মন্ত্ৰণালয়ৰ আঁচনিৰ অধীনত জাৰি কৰা স্বাস্থ্য বীমা স্মাৰ্ট কাৰ্ড
- ড্ৰাইভিং লাইচেন্স
- পেন কাৰ্ড
- আৰ জি আইৰ অধীনত এন পি আৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা স্মাৰ্ট কাৰ্ড
- ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট
- ফটোসহ পেঞ্চনৰ নথি
- কেন্দ্ৰীয়/ৰাজ্যৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰা ফটোগ্ৰাফসহ সেৱা পৰিচয় পত্ৰ
- চৰকাৰী/পি এছ ইউ/পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী
- বিষয়াসকল সাংসদ/বিধায়ক/এম এল চিক প্ৰদান কৰা পৰিচয় পত্ৰ
- ইউনিক ডিচেবিলিটি আই ডি(ইউ ডি আই ডি) কাৰ্ড, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়, জি অ’ এল ।
