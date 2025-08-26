ETV Bharat / politics

বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা: অৱশেষত বিকুল বাজিল বড়োভূমিত - BTC ELECTION 2025

জল্পনা-কল্পনাৰ অন্ত পেলাই অৱশেষত ঘোষণা হ’ল বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন । ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে মঙলবাৰে ঘোষণা কৰে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ।

BTC ELECTION 2025
বড়োলেণ্ড প্ৰাদেশীয় পৰিষদীয় বিধানসভা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 26, 2025 at 5:20 PM IST

Updated : August 26, 2025 at 6:29 PM IST

গুৱাহাটী: বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচনী বতাহ গৰম হৈ পৰা সময়তে মঙলবাৰে ঘোষিত হ’ল বি টি চিৰ নিৰ্বাচনৰ দিন আৰু নিৰ্বাচনী প্ৰক্ৰিয়াৰ সময়সূচী ৷ সেই অনুসৰি অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত হ’ব বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগ্ৰহণ ৷ ২৬ ছেপ্টেম্বৰত বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ ভোটগণনা আৰু মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন ২ ছেপ্টেম্বৰ ।

অসম ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগে এক জাননী যোগে ঘোষণা কৰিছে বি টি চিৰ ৪০টা সমষ্টিৰ ২০২৫ৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী ৷

BTC ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা (ETV Bharat Assam)

অসম ৰাজ্য নিৰ্বাচন আয়োগে ২০২৫ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে ঘোষণা কৰা সময়সূচী এনে ধৰণৰ :

নিৰ্বাচনৰ সময়সূচী

  1. নিৰ্বাচনৰ জাননী জাৰি : ২৬ আগষ্ট ২০২৫ (মঙলবাৰ)
  2. মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিন : ২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (মঙলবাৰ)
  3. মনোনয়নৰ পৰীক্ষা : ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বৃহস্পতিবাৰ)
  4. বৈধ মনোনয়নৰ তালিকা প্ৰকাশ : ৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বৃহস্পতিবাৰ)
  5. প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাহাৰৰ শেষ তাৰিখ : ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শনিবাৰ)
  6. প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ : ৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শনিবাৰ)
  7. ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ : ২২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (সোমবাৰ)
  8. পুনৰ ভোটগ্ৰহণৰ তাৰিখ (যদি প্ৰয়োজন হয়) : ২৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (বুধবাৰ)
  9. ভোট গণনাৰ তাৰিখ : ২৬ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (শুকুৰবাৰ)

জাননীত নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়া ২৮ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৫ (দেওবাৰ)ৰ পূৰ্বে সম্পন্ন কৰা হ’ব ।

BTC ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
BTC ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচন: কেতিয়া কি ? (ETV Bharat Assam)

নিৰ্বাচন আয়োগৰ ঘোষণা যে ২২ ছেপ্টেম্বৰৰ দিনা পুৱা ৭-৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ ভোটগ্ৰহণ সম্পন্ন কৰি হ’ব ৷ যদিহে পুনৰ নতুনকৈ ভোটগ্ৰহণ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াও পুৱা ৭-৩০ বজাৰ পৰা বিয়লি ৪ বজালৈ এই একে নিৰ্ধাৰিত সময়সূচীয়েই বাহাল থাকিব ।

আয়োগে দিয়া তথ্য অনুসৰি এইবাৰৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত — মুঠ ভোটাৰ : ২৬,৫৭,৯৩৭ গৰাকী

BTC ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচন: কিমানে সাব্যস্ত কৰিব ভোটাধিকাৰ (ETV Bharat Assam)

ইয়াৰে পুৰুষ : ১৩,২৩,৩৯৯ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ ১৩,৩৪,৫২১ । অন্যান্য ভোটাৰ ১৭ গৰাকীয়ে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব ৷ উল্লেখযোগ্য যে ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত মুঠ ভোটাৰ আছিল ২৩,৮৭,০৪৬ ৷ ২০২০ৰ তুলনাত বি টি চিত মুঠ ১১.৩৫% ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পালে ৷

আনহাতে, এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত— মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা : ৩৩৫৯ টা

উল্লেখযোগ্য যে, ২০২০ চনৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা আছিল মুঠ ৩১৪৬ ৷ অৰ্থাৎ ২০২০ৰ তুলনাত ২০২৬ৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ৬.৭৭% ভোটকেন্দ্ৰ বৃদ্ধি পালে ৷

BTC ELECTION 2025
বি টি চি নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা (ETV Bharat Assam)
  • কাৰ বাবে কিমান সমষ্টি সংৰক্ষিত ?

বি টি চিত থকা ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৪০ টাতেই একেলগে একে দিনাই অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন । এই ৪০ টা সমষ্টিৰ ভিতৰত অনুসূচিত জনজাতি (ST)ৰ বাবে ৩০টা সমষ্টি সংৰক্ষিত ৷ আনহাতে, অ-অনুসূচিত জনজাতিৰ (Non-ST) বাবে ৫টা সমষ্টি সংৰক্ষিত হোৱাৰ বিপৰীতে সকলোৰে বাবে মুকলি (Open) ৫টা সমষ্টি ।

  • এজন প্ৰাৰ্থীয়ে সৰ্বোচ্চ কিমান ব্যয় কৰিব পাৰিব ?

বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীৰ সৰ্বোচ্চ নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ সীমা নিৰ্বাচন আয়োগে নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ১০ লাখ টকা ।

  • তাৰকা প্ৰচাৰক

স্বীকৃত ৰাষ্ট্ৰীয়/ৰাজ্যিক ৰাজনৈতিক দলৰ বাবে সৰ্বাধিক ২০ জনহে থাকিব পাৰিব তাৰকা প্ৰচাৰক ৷ আনহাতে, পঞ্জীয়নভুক্ত অস্বীকৃত দলৰ বাবে সৰ্বাধিক ১০ জনহে তাৰকা প্ৰচাৰক থাকিব পাৰিব বুলি ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে থিৰাং কৰি দিছে ।

  • কিদৰে হ’ব ভোটাৰৰ পৰিচয় নিৰ্ধাৰণ

বি টি চি নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ পৰিচয় নিৰ্ধাৰণৰ বাবে নিৰ্বাচনী ফটো পৰিচয় পত্ৰ (EPIC) মুখ্য নথি হিচাবে গণ্য কৰা হ’ব । ইয়াৰ উপৰিও ভোটকেন্দ্ৰত তলত উল্লিখিত যিকোনো এখন নথি দেখুৱাই ভোটদান কৰিব পাৰিব :

  1. আধাৰ কাৰ্ড
  2. এম এন আৰ ই জি এ জবকাৰ্ড
  3. বেংক/ডাকঘৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা ফটোসহ পাছবুক
  4. শ্ৰম মন্ত্ৰণালয়ৰ আঁচনিৰ অধীনত জাৰি কৰা স্বাস্থ্য বীমা স্মাৰ্ট কাৰ্ড
  5. ড্ৰাইভিং লাইচেন্স
  6. পেন কাৰ্ড
  7. আৰ জি আইৰ অধীনত এন পি আৰৰ দ্বাৰা জাৰি কৰা স্মাৰ্ট কাৰ্ড
  8. ভাৰতীয় পাছপ’ৰ্ট
  9. ফটোসহ পেঞ্চনৰ নথি
  10. কেন্দ্ৰীয়/ৰাজ্যৰ দ্বাৰা কৰ্মচাৰীক প্ৰদান কৰা ফটোগ্ৰাফসহ সেৱা পৰিচয় পত্ৰ
  11. চৰকাৰী/পি এছ ইউ/পাব্লিক লিমিটেড কোম্পানী
  12. বিষয়াসকল সাংসদ/বিধায়ক/এম এল চিক প্ৰদান কৰা পৰিচয় পত্ৰ
  13. ইউনিক ডিচেবিলিটি আই ডি(ইউ ডি আই ডি) কাৰ্ড, সামাজিক ন্যায় আৰু সবলীকৰণ মন্ত্ৰালয়, জি অ’ এল ।

